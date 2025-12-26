માલ્યા-લલિત મોદીના પ્રત્યાર્પણનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ ? ભારત વાપસીના મળ્યા સંકેત
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ લલિત મોદી અને વિજય માલ્યાને ભારત પરત લાવવા અંગે તેમની સાપ્તાહિક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં પ્રતિક્રિયા આપી છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે તેમણે આ બંનેની ભારત વાપસી અંગે શું કહ્યું છે.
Trending Photos
ભારતમાં વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ લલિત મોદી અને વિજય માલ્યાના દેશમાં પાછા ફરવામાં થયેલા વિલંબ અને તેમને ક્યારે પાછા લાવવામાં આવશે તે અંગે માહિતી આપી છે. જયસ્વાલને લલિત મોદીના વાયરલ વીડિયો વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે વિજય માલ્યા સાથે પોતાને ભારતના સૌથી મોટા ભાગેડુ ગણાવ્યા હતા. વિજય માલ્યા પોતે અને તેની ભાગીદાર પિંકી લાલવાણી વીડિયોમાં જોતા જોવા મળ્યા હતા.
શું મોદી અને માલ્યા ભારતને ઉશ્કેરી રહ્યા છે ?
રણધીર જયસ્વાલને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું લલિત મોદી અને વિજય માલ્યા જાણી જોઈને આવું કરીને ભારતીય એજન્સીઓને ઉશ્કેરી રહ્યા છે. તેમણે પરિસ્થિતિ અને એજન્સીઓ આ કેસમાં વિલંબ કેમ કરી રહી છે તે અંગે અપડેટ માંગ્યું હતું. જવાબમાં રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકાર આપણા કાયદાથી ભાગેલા અથવા ભાગી રહેલા તમામ લોકોને પાછા લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
રણધીર જયસ્વાલે શું કહ્યું ?
રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું, "અમે કાયદા દ્વારા વોન્ટેડ અને ભારતમાંથી ફરાર લોકોને પાછા લાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે સરકારો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આમાં અનેક કાનૂની પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ અમે તેમને દેશમાં પાછા લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ જેથી તેઓ અહીંની અદાલતોમાં કેસનો સામનો કરી શકે."
નોંધનીય છે કે લલિત મોદીએ તાજેતરમાં વિજય માલ્યાના જન્મદિવસની પાર્ટીનો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો, જેમાં તેમણે પોતાને ભારતના બે સૌથી મોટા ભાગેડુઓમાંના એક તરીકે ગણાવ્યા હતા. આ વીડિયો લલિત મોદીએ પોતે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કર્યો હતો.
ભાગેડુઓ ભારત પાછા આવશે ?
આ વાયરલ વીડિયોમાં લલિત મોદી હસતા હસતા કહે છે, "અમે ભારતના સૌથી મોટા ભાગેડુ છીએ." તેમણે પોતાની પોસ્ટને કેપ્શન આપ્યું, "ચલો હું કંઈક એવું કરું જે ઇન્ટરનેટ પર છવાઈ જાય. ઈર્ષ્યાથી તમારું દિલ ફાડી જાય." ગઈકાલે, કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્ય મંત્રી કીર્તિ વર્ધન સિંહે સંકેત આપ્યો હતો કે માલ્યા અને લલિત મોદીને ટૂંક સમયમાં ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવશે. 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના મુખ્ય આરોપી તહવ્વુર રાણાના પ્રત્યાર્પણનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, "કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે આતંકવાદીઓને પ્રત્યાર્પણ કરી શકાય છે, પરંતુ તેમાંથી એકને પાછો લાવવામાં આવ્યો છે."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે