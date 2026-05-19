/આ રાજ્યમાંથી મળ્યો દુર્લભ ખનિજોનો ભંડાર, સોનું અને ધાતુઓના મળવાના મજબૂત સંકેત; ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે હરાજી

Bihar Mineral Mining: બિહારના ખાણ અને ભૂસ્તરશાસ્ત્ર મંત્રી પ્રમોદ કુમારે મંગળવારે કહ્યું કે, રાજ્યમાં દુર્લભ ખનિજ તત્વોનો ભંડાર મળ્યો છે અને તેની વ્યાવસાયિક માઇનિંગની પ્રક્રિયા ટૂંક જ સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારે મહત્વપૂર્ણ દુર્લભ ખનિજોના 14 બ્લોકની ઓળખ કરી છે, જેની હરાજી ટૂંક જ સમયમાં શરૂ થવાની સંભાવના છે.
પ્રમોદ કુમારે કહ્યું કે, "આમાં પેલેડિયમ, ટાઇટેનિયમ, ગ્લોકોનાઇટ, કોબાલ્ટ અને અન્ય ખનિજો સામેલ છે." તેમણે જણાવ્યું કે, બાંકા જિલ્લામાં કોબાલ્ટ મળ્યું છે અને તેની પણ ટૂંક જ સમયમાં હરાજી કરવામાં આવશે. ભાગલપુર જિલ્લાના બટેશ્વરસ્થાન વિસ્તારમાં રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ (REE)ના મહત્વના સંકેતો મળ્યા છે. આ ઉપરાંત જિલ્લામાં ક્રોમાઇટના ભંડારની પણ સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
17 કુદરતી ધાતુ તત્વોનો સમૂહ છે REE
નોંધનીય છે કે, REE એ 17 કુદરતી ધાતુ તત્વોનો સમૂહ છે. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મિસાઈલ, રડાર, ફાઈટર જેટ, ડ્રોન અને સૈન્ય સંચાર ઉપકરણો, ઈલેક્ટ્રિક વાહનો, સ્માર્ટફોન, લેપટોપ, ટીવી સ્ક્રીન, સ્પીકર, કેમેરા લેન્સ અને હાર્ડ ડિસ્કમાં થાય છે. આ તત્વો પૃથ્વીની સપાટી પર પૂરતી માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેના આર્થિક રીતે ઉપયોગી એવા ગીચ ભંડાર પ્રમાણમાં ઓછા જોવા મળે છે.
આ તત્વોમાં લેન્થેનમ, સેરિયમ, પ્રસિઓડીમીયમ, નિયોડામીયમ, પ્રોમેથિયમ, સમેરિયમ, યુરોપિયમ, ગેડોલીનિયમ, ટર્બિયમ, ડિસ્પ્રોસિયમ, હોલ્મિયમ, અર્બિયમ, થુલિયમ, યીટરબિયમ, લ્યુટેશિયમ, સ્કેન્ડિયમ અને યિટ્રિયમ સામેલ છે.
20 મે પછી શરૂ થશે હરાજીની પ્રક્રિયા
કેન્દ્ર સરકાર નવાદા જિલ્લામાં વેનાડિયમ યુક્ત મેગ્નેટાઈટ અને ઈલ્મેનાઈટના એક માઈનિંગ બ્લોક તથા રોહતાસ જિલ્લામાં ગ્લોકોનાઈટના ત્રણ બ્લોકની હરાજી કરવા જઈ રહી છે. જાહેર ક્ષેત્રની કંપની મેટલ સ્ક્રેપ ટ્રેડ કોર્પોરેશન (MSTC)એ આના માટે માઇનિંગ બિડ્સ આમંત્રિત કરી છે અને 20 મે પછી હરાજીની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
મંત્રીએ જણાવ્યું કે, રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં ખાસ કરીને ઝારખંડને અડીને આવેલા દક્ષિણ બિહારના વિસ્તારોમાં વ્યાપક ખનિજ સંશોધન પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. આ અંતર્ગત એર સર્વેક્ષણ, સેટેલાઇટ ઇમેજરી, જૂના ડેટાનું વિશ્લેષણ અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટડી કરવામાં આવી રહ્યા છે.
જમુઈ જિલ્લામાં સોનાનો ભંડાર હોવાના સંકેત
રાજ્યના ખાણ અને ભૂસ્તરશાસ્ત્ર મંત્રી પ્રમોદ કુમારે કહ્યું કે, "જમુઈ જિલ્લાના સોનો વિસ્તારમાં સોનાનો ભંડાર હોવાના સંકેત મળ્યા છે. ત્યાં સર્વે ચાલુ છે અને રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે." કુમારે જણાવ્યું કે, બાંકા જિલ્લાના પિંડારક વિસ્તારમાં તાંબાના ભંડાર મળ્યા છે અને તેની માઇનિંગની વ્યવહારિકતાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.