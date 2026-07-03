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દેશમાં પ્રથમ અને છેલ્લીવાર આ મહિલાને આપવામાં આવી હતી ફાંસી, હવે સિયા-સોનમ-મુસ્કાનને મોતની સજા આપવાની માગ

Rattan Bai Jain: સિયા ગોયલ, સોનમ રઘુવંશી અને મુસ્કાન રસ્તોગીને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ પીડિતોએ કરી છે. પરંતુ દેશમાં અત્યાર સુધી એકવાર જ કોઈ મહિલાને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે. તો આશરે 21 મહિલાઓને વર્તમાનમાં ફાંસીની સજા મળી છે, પરંતુ હજુ સુધી તેને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી નથી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:50 PM IST
દેશમાં પ્રથમ અને છેલ્લીવાર આ મહિલાને આપવામાં આવી હતી ફાંસી, હવે સિયા-સોનમ-મુસ્કાનને મોતની સજા આપવાની માગ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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