/દેશમાં પ્રથમ અને છેલ્લીવાર આ મહિલાને આપવામાં આવી હતી ફાંસી, હવે સિયા-સોનમ-મુસ્કાનને મોતની સજા આપવાની માગ

દેશમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 3 મોટા હાઈ પ્રોફાઈલ હત્યાકાંડ ચર્ચામાં રહ્યાં. ત્રણ હત્યાકાંડે દેશને એટલો હચમચાવી દીધો છે કે ફાસીની સજાની માગ કરવામાં આવી રહી છે. ત્રણેય કેસ કોર્ટમાં વિચારાધીન છે અને પીડિતો ન્યાય મળવા માટે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. નવો કેસ પુણેના કેતન અગ્રવાલની હત્યાનો છે, જેની હત્યાનો આરોપ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પર લાગ્યો છે. કેતનના પરિવારજનોએ તેને ફાંસીની સજા આપવાની માગ કરી છે. તો સિયાના પરિવારજનોનું કહેવું છે કે જો અમારી દીકરી દોષી છે તો તેને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે.
ત્રણ મહિનામાં થયા હતા 2 ખતરનાક હત્યાકાંડ
તો એક મામલો માર્ચ 2025મા મેરઠના સૌરભ રાજપૂતની હત્યાનો છે, જેમાં આરોપી સૌરભની પત્ની મુસ્કાન રસ્તોગી અને તેનો પ્રેમી સાહિલ શુક્લા છે. બંનેએ સૌરભની હત્યા કરી તેના મૃતદેહના ટુકડા કરી બ્લૂ ડ્રમમાં ભરી સીમેન્ટથી સીલ કરી દીધું હતું. આ હત્યાકાંડના પડઘા દેશભરમાં પડ્યા હતા. એક મામલો મે 2025મા ઈન્દોરના રાજા રઘુવંશીની હત્યાનો છે, જેમાં તેની પત્ની સોનમ રઘુવંશીએ મેઘાલયના શિલોન્ગમાં હનીમૂન દરમિયાન પ્રેમી રાજ કુશવાહા સાથે મળી મોતને ઘાત ઉતારી દીધો હતો. મૃતદેહને ખીણમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો.
1955મા પ્રથમ અને છેલ્લીવાર મહિલાને ફાંસી
સિયાની સાથે-સાથો સોનમ અને મુસ્કાનને ફાંસીની સજા આપવાની માગ પીડિતોએ કરી છે. બંને આરોપીઓના પરિવારજનો પણ તેને ફાંસીની સજા આપવાની માગ કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ ભારતમાં કોઈ મહિલાને ફાંસી આપવાના મામલા દુર્લભ રહ્યાં છે. પરંતુ જૂન 2026 સુધી 21 મહિલાઓને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી છે, પરંતુ તે હજુ જેલમાં છે, ફાંસી થઈ નથી. તો આજ સુધી દેશમાં પ્રથમવાર અને છેલ્લે મહિલાને ફાંસી વર્ષ 1955મા આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આજ સુધી કોઈ મહિલાને ફાંસી આપવામાં આવી નથી.
કોણ હતી રનતબાઈ જૈન અને કેમ થઈ હતી ફાંસી?
દેશમાં પ્રથમવાર અને છેલ્લીવાર રતનબાઈ જૈનને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. 3 જાન્યુઆરી 1955ના રતનબાઈને દિલ્હીની તિહાડ જેલમાં ફાંસી પર લટકાવવામાં આવી હતી. નીચલી કોર્ટથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રતનબાઈને 3 છોકરીઓને ઝેર આપી મોતને ઘાટ ઉતારવામાં દોષી ઠેરવી હતી અને મોતની સજા ફટકારી હતી. રતનબાઈ જૈન દિલ્હીના ફર્ટિલિટી ક્લીનિકમાં મેનેજર હતી. તેને પતિના ત્રણ યુવતીઓ સાથે ગેરકાયદેસર સંબંધ હોવાની શંકા હતા. રતને તે ત્રણેય યુવતીઓના ખાવા-પીવાની વસ્તુમાં ઝેર આપ્યું હતું. જેમાં તડતી-તડપીને ત્રણેયના મોત થયા હતા. જિલ્લા તથા સેશન્સ કોર્ટે રતનબાઈને મોતની સજા ફટકારી, પરંતુ મામલો હાઈ કોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો, પરંતુ રતનબાઈની ક્રૂરતાને ધ્યાનમાં રાખી તેની સજા યથાવત રાખવામાં આવી અને 3 જાન્યુઆરી 1955ના ફાંસી આપવામાં આવી હતી.
જૂન 2026 સુધી 21 મહિલાઓને ફાંસીની સજા
મહત્વનું છે કે રતનબાઈ બાજ આજ સુધી કોઈ મહિલાને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી નથી, પરંતુ 21 મહિલાઓને ફાંસીની સજા મળી છે અને વર્તમાનમાં જેલમાં બંધ છે. તેમાં 3 કેશની દોષી સૌથી વધુ ચર્ચિત અને ભયાનક છે. એક દોષી ઉત્તર પ્રહેશના અમરોહાની શબનમ અલી છે. જેણે એપ્રિલ 2008મા પ્રેમી સલીમની સાથે મળી પોતાના પરિવારના 7 સભ્યો માતા-પિતા, 2 ભાઈ, ભાભી, પિતરાઈ ભાઈ અને 10 મહિનાના ભત્રીજાની કુહાડાથી હત્યા કરી દીધી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ શબનમની ફાંસીની સજા યથાવત રાખી છે અને તે 15 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી જેલમાં બંધ છે.
બીજો કેસ મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપુરની સગી બહેનો રેણુકા શિંદે અને સીમા ગાવિતનો છે, જેને વર્ષ 2001મા ફાંસીની સજા થઈ હતી. તેણે પોતાના માતા અંજનાબાઈ સાથે મળી 13 બાળકોનું અપહરણ કર્યું હતું અને તેમાંથી 9 બાળકોની હત્યા કરી દીધી હતી. ત્રીજો કેસ હરિયાણાના યમુનાનગર જિલ્લાની સોનિયા અને સંજીવનો છે. સોનિયા હરિયાણાના પૂર્વ ધારાસભ્ય રેલૂરામ પુનિયાની દીકરી છે. સોનિયાએ પોતાના પતિ સંજીવની સાથે મળી વર્ષ 2001મા જમીન અને પૈસાના વિવાદમાં 8 હત્યાઓ કરી હતી. સોનિયાએ પોતાના પિતા, સાવકી માતા અને ભાઈ-બહેન સહિત 8 લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા.
આર્ટિકલના મહત્વના સવાલ-જવાબ
સવાલ 1: ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલી અને છેલ્લી વાર કઈ મહિલાને ફાંસી આપવામાં આવી હતી અને ક્યારે?
જવાબ: ભારતમાં પહેલી અને છેલ્લી વાર રતનબાઈ જૈન નામની મહિલાને 3 જાન્યુઆરી 1955 ના રોજ દિલ્હીની તિહાડ જેલમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી.
સવાલ 2: રતનબાઈ જૈનને કયા ગુના માટે ફાંસીની સજા થઈ હતી?
જવાબ: રતનબાઈને તેના પતિ સાથે ગેરકાયદેસર સંબંધ હોવાની શંકાના આધારે ૩ યુવતીઓને ઝેર આપીને ક્રૂરતાપૂર્વક મારી નાખવાના ગુનામાં ફાંસી થઈ હતી.
સવાલ 3: જૂન 2026 સુધીના આંકડા મુજબ દેશમાં કેટલી મહિલાઓ ફાંસીની સજા પામેલી છે પણ હજુ જેલમાં બંધ છે?
જવાબ: જૂન 2026 સુધી ભારતમાં 21 મહિલાઓને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવેલી છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમને ફાંસી આપવામાં આવી નથી અને તેઓ જેલમાં બંધ છે.
સવાલ 4: શબનમ અલી ક્યારનો કેસ છે અને તેણે શું ગુનો કર્યો હતો?
જવાબ: શબનમ અલીનો કેસ એપ્રિલ 2008નો છે, જેમાં તેણે પોતાના પ્રેમી સાથે મળીને પોતાના જ પરિવારના 7 સભ્યોની (10મહિનાના બાળક સહિત) કુહાડીથી ભયાનક હત્યા કરી હતી.