Cyber Fraud: તમે સાયબર ઠગાઈનો ભોગ બનશો તો પણ મળશે વળતર, RBIએ લીધો મોટો નિર્ણય

RBI Cyber Fraud Rules: આરબીઆઈએ એક નવો નિયમ જાહેર કર્યો છે. જેમાં તમારી સાથે ફ્રોડ થાય છે તે તમે 25000 રૂપિયા સુધીનો ક્લેમ કરી શકો છે. આ રૂપિયા બેન્ક તમને કેટલીક શરતોને આધિન મળશે. જેમાં ગ્રાહકે 15 ટકા રકમ તો ભૂલી જવી પડશે. સરકારનો આશય અજાણતાં સાયબર ફ્રોડનો શિકાર બનેલા લોકોને રાહત આપવાનો છે.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 07, 2026, 07:42 PM IST

RBI fraud compensation: જો તમારાથી ભૂલથી કોઈને ઓટીપી આપી દેવાય અને એનાથી તમને આર્થિક નુક્સાન જાય છે તો સરકાર તમને મદદ કરી શકે છે. ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે એક જાહેરાત કરી છે. જેમાં સાયબર ઠગાઈનો ભોગ બનનારને 25 હજાર સુધીની રાહત મળશે. ગુજરાત એ સાયબર ઠગાઈમાં અગ્રેસર રાજ્ય છે. રાજ્યમાં દરરોજ 521 વ્યક્તિઓ ઠગાઈનો ભોગ બને છે. આ વર્ષે ઠગો ગુજરાતીઓ પાસેથી 1300 કરોડની ઠગાઈ કરી ચૂક્યા છે. 

આરબીઆઈ ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ ખુલાસો કર્યો છે કે આ રાહત એવા કેસમાં પણ મળશે જેમાં લોકોએ ભૂલથી ઓટીપી સાયબર ઠગને આપી દીધો હશે. જો ટ્રાન્જેક્શન ભૂલથી થઈ ગયું હોય જેમાં ગ્રાહકનો કોઈ ઈરાદો નહીં હોય તો કોઈ પણ સવાલો કર્યા વિના વળતર આપવામાં આવશે.

બેન્ક ક્યાંથી લાવશે આ રૂપિયા

જો તમને પણ આ સવાલ થયો હશે પણ આ રૂપિયા સરકાર કે બેન્ક પોતાના ખિસ્સામાંથી નથી આપી રહી. બેન્કો પાસે ડિપોઝિટર એજ્યુકેશન અને અવેરનસ ફંડમાં કરોડો રૂપિયા જમા થયા છે. આ ફંડને કોઈએ છેલ્લા 10 વર્ષથી ક્લેમ કર્યું નથી. આ રૂપિયામાંથી સાયબર ઠગાઈનો બોગ બનનારને વળતર અપાશે

આ છે શરતો
ગ્રાહકને જીવનમાં એક જ વાર આ વળતર મળશે
ઠગાઈમાં તમારો કોઈ ખોટો ઈરાદો ન હોવો જોઈએ
તમારી સાથે જે રૂપિયાનું ફ્રોડ થયું હશે એમાંથી 15 ટકા રકમ તો તમારે જાતે ભોગવવી પડશે. ભલે રકમ 25000થી પણ ઓછી હોય
તમારી સાથે 2થી 5 લાખ કે 10 લાખનું ફ્રોડ થયું હોય તો પણ રૂપિયા 25000 જ મળશે.

ડેપ્યુટી ગર્વનર સ્નામીનાથન જણાવે છે કે એમનો ઈરાદો ગ્રાહકનો રાહત આપવાનો છે. જેઓ અજાણતાં જ સાયબર ઠગોનો ભોગ બને છે. આ સિવાય આરબીઆઈ એ પણ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે કે ડિજિટલ ટ્રાન્જેક્શનમાં જાણી જોઈને ક્રેડિટ થવામાં થોડો વધારે સમય અને સીનિયર સીટિઝન માટે વધુ કડક નિયમો લાવવામાં આવશે.

સારી બાબત એ છે કે સાયબર ઠગાઈમાં ગ્રાહકને સુરક્ષા કવચ મળવા જઈ રહ્યું છે. થોડા દિવસ પહેલાં જ મુંબઈમાં ઓટીપી શેર કરીને 1.25 લાખ ગુમાવવા મામલે કોર્ટે ચૂકાદો આપ્યો હતો કે જો ગ્રાહકે ઓટીપી શેર કર્યો હોય તો બેન્ક આ મામલે દોષી નથી. મુંબઈના એક વ્યક્તિ સાથે 1.25 લાખ રૂપિયાની ઠગાઈમાં ગ્રાહક કોર્ટે બેન્કને દોષી માનવાનો સાફ ઈન્કાર કરી દીધો હતો. વ્યક્તિએ નેટફ્લિક્સમાં રિન્યુઅલ સમયે ફર્જિ લીન્ક પર કાર્ડની વિગતો અને ઓટીપી ભર્યો હતો. આયોગે કહ્યું કે ગ્રાહકની બેદરકારીનો ભોગ બેન્ક ના બની શકે. બેન્કે સુરક્ષિત ઓટીપી વેલિડેશન બાદ જ પ્રોસેસ કરી છે.

