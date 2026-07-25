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દીપકે બોલ્યા- ઝૂકતી હૈ દુનિયા ઝૂકાનેવાલા ચાહીએ, AAPએ કહ્યું- યુવાઓની જીત, અહંકારી સરકારે નમવું પડ્યું

Dharmendra Pradhan Resignation: ભારે વિરોધ બાદ આખરે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શિક્ષણમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવું પડ્યું છે. વિદ્યાર્થી આંદોલનના દબાણ વચ્ચે આજે તેમણે રાજીનામાની જાહેરાત કરી. રાજીનામા પર કોણે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 25, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:47 PM IST
દીપકે બોલ્યા- ઝૂકતી હૈ દુનિયા ઝૂકાનેવાલા ચાહીએ, AAPએ કહ્યું- યુવાઓની જીત, અહંકારી સરકારે નમવું પડ્યું
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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