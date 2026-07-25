/દીપકે બોલ્યા- ઝૂકતી હૈ દુનિયા ઝૂકાનેવાલા ચાહીએ, AAPએ કહ્યું- યુવાઓની જીત, અહંકારી સરકારે નમવું પડ્યું

નીટ પેપરલીકને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો અને વિદ્યાર્થીઓના વધતા દબાણ વચ્ચે કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આજે પોતાના પદેથી રાજીનામું આપી દીધુ. તેમનું રાજીનામું એવા સમયે આવ્યું કે જ્યારે રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા પ્રણાલીની વિશ્વસનીયતા પર સતત સવાલ ઉઠી રહ્યા હતા. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર કોણે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया।
ये छात्रों की जीत है। pic.twitter.com/QgFV5pcsKt
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
વિદ્યાર્થીઓની જીત- કોકરોચ જનતા પાર્ટી
પેપરલીક મુદ્દે આંદોલન ચલાવી રહેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર કહ્યું કે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું. એ વિદ્યાર્થીઓની જીત છે. છાત્ર એક્તા જિંદાબાદ. શાંતિપૂર્ણ રીતે લક્ષ્યાંકો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ગાંધીજી પાસેથી શીખ્યું છે. કોકરોચો જીત્યા, લોકશાહીની જીત.
"झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए"
– अभिजीत दीपके pic.twitter.com/fTRr5eL1gU
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
ઝૂકતી હૈ દુનિયા, ઝૂકાનેવાલા ચાહીએ- અભીજિત દીપકે
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભીજિત દીપકેએ કહ્યું કે ઝૂકતી હૈ દુનિયા ઝૂકાને વાલા ચાહીએ.
યુવાઓની જીત- આમ આદમી પાર્ટી
આમ આદમી પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પ્રતિક્રિયા આપતા લખ્યું કે યુવાઓની જીત. અહંકારી પ્રધાનમંત્રી અને સરકારે ઝૂકવું પડ્યું. પાર્ટીએ દાવો કર્યો કે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓના સતત આંદોલન અને વધતા જનદબાણને કારણે સરકારે આ નિર્ણય લેવો પડ્યો.
Hats off to the students! Your dedication has paid off. This isn't just a political resignation; it’s a massive victory for democracy and truth https://t.co/h4R9UXFv3u
— AAP (@AamAadmiParty) July 25, 2026
લોકશાહીની મોટી જીત- અરવિંદ કેજરીવાલ
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર સમગ્ર દેશને અભિનંદન. લોકશાહી માટે મોટી જીત છે.
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
આ શાંતિ, ધૈર્ય અને દ્રઢતાની જીત- સોનમ વાંગચુક
આંદોલન દરમિયાન ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા સોનમ વાંગચુકે પણ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાને આવકારતા કહ્યું કે આ લોકશાહીની જીત છે. સીધી લોકશાહી...સીધી શેરીઓમાંથી. આ શાંતિ, ધૈર્ય અને દ્રઢતાની જીત છે. હવે જવાબદારીથી સુધારા તરફ.
I have just heard the news that the Union Minister of Education has resigned
I welcome the resignation. I hope it will defuse the situation, and pave the way for discussion of the fundamental issues in Parliament, and outside
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 25, 2026
આશા છે કે હવે તણાવ ઘટશે- પી ચિદમ્બરમ
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ચિદંબરમે પણ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાનું સ્વાગત કર્યું. તેમણે એક્સ પર લખ્યું કે મને હમણા હમણા કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાના સમાચાર મળ્યા છે. હું આ રાજીનામાનું સ્વાગત કરું છું. આશા છે કે તેનાથી તણાવ ઘટશે અને સંસદની અંદર તથા બહાર શિક્ષણ વ્યવસ્થા સંલગ્ન મૂળ મુદ્દાઓ પર ગંભીર ચર્ચાનો રસ્તો ખુલશે.
आज देश के Gen Z ने अहंकारी प्रधानमंत्री को अपने नाकारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेने पर मजबूर कर दिया।
— @msisodia जी, पूर्व उपमुख्यमंत्री, AAP pic.twitter.com/rZ5HHulcDC
— AAP (@AamAadmiParty) July 25, 2026
દેશના Gen Zએ મજબૂર કર્યા- મનિષ સિસોદિયા
આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી મનિષ સિસોદિયાએ કહ્યું કે, આજે દેશના Gen Zએ અહંકારી પ્રધાનમંત્રીને પોતાના નકામા શિક્ષણમંત્રીને રાજીનામું લેવા પર મજબૂર કર્યા.
जो विपक्ष नहीं कर पाया, वो देश के Gen Z ने कर दिखाया।
— @Saurabh_MLAgk , दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, AAP pic.twitter.com/IUGXum6ahj
— AAP (@AamAadmiParty) July 25, 2026
જે વિપક્ષ ન કરી શક્યું તે દેશના Gen Zએ કરી બતાવ્યું
આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ અધ્યક્ષ સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું કે જે વિપક્ષ ન કરી શક્યું એ દેશના Gen Zએ કરી દેખાડ્યું.
देश के छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों को आज बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री को नौकरी से बाहर निकाल दिया।
युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान को dismiss कर दिया।
: राज्यसभा सांसद @Pawankhera जी
📍 दिल्ली pic.twitter.com/5pCArxbOaU
— Congress (@INCIndia) July 25, 2026
યુવાઓએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને ડિસમિસ કર્યા- કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ પવન ખેડાએ કહ્યું કે દેશના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાઓ, અને બેરોજગારોને આજે ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ અને ધન્યવાદ કે તેમણે દેશના શિક્ષણમંત્રીને નોકરીમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યા. યુવાઓએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને ડિસમિસ કર્યા.