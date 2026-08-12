/વિપક્ષને ચર્ચા માટે તૈયાર કરો, હું ગૃહમાં હાજર રહીશ, અમિત શાહે સ્પીકરને લખ્યો પત્ર

સંસદના ચોમાસું સત્ર સમાપ્ત થવાના એક દિવસ પહેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મોટો દાવ રમતા કહ્યું કે તેઓ નીટ પરીક્ષા વિદ્યાર્થી પ્રદર્શનના મુદ્દે જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. તેમણે વિપક્ષના હંગામા વચ્ચે લોકસભા સ્પીકરને પત્ર લખી નીટ પરીક્ષા વિદ્યાર્થી આંદોલન પર ગૃહમાં ચર્ચાની માંગ કરી.
વર્તમાન સત્ર દરમિયાન વિપક્ષ દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા લાઠીચાર્જના મુદ્દા પર અમિત શાહના નિવેદન અને રામ મંદિર દાન ચોરી પર ચર્ચાની માંગ કરતો રહ્યો અને ખુબ હોબાળો થયો. ગૃહની કાર્યવાહી ચાલી શકી નહીં.
આ વચ્ચે સરકારે સોમવારે કહ્યું કે અમિત શાહ ચર્ચા માટે તૈયાર છે, પરંતુ વિપક્ષ ભાગે નહીં. ત્યારબાદ વિપક્ષે કહ્યું કે અમે અમારા મુદ્દાથી ભાગી રહ્યાં નથી. રામ મંદિર દાન ચોરી પર પણ ચર્ચા થાય. પરંતુ વિવાદ ખતમ થયો નહીં. હવે અમિત શાહે પત્ર લખી ચર્ચા કરાવવાની માંગ કરી છે.
વિપક્ષના કોઈ સાંસદે NEET પરીક્ષા પર વિચાર ન રાખ્યાઃ અમિત શાહ
તેમણે લખ્યું- તમને ખ્યાલ છે કે સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરણ રિજિજૂએ બિઝનેસ એડવાઇઝરી કમિટીની બેઠકમાં સરકાર તરફથી સંસદમાં નીટ પરીક્ષા પર છાત્ર આંદોલન પર ચર્ચા માટે સહમતિ આપી હતી. હું તે પણ ઉલ્લેખ કરવા ઈચ્છુ છું કે વિપક્ષના આગ્રહથી પૂર્વમાં સંસદના વર્તમાન સત્રમાં જાહેર પરીક્ષાઓ (અન્યાયી માધ્યમોનું નિવારણ) સુધારો બિલ, ૨૦૨૬ પર ચર્ચા થઈ ચુકી છે, જેમાં વિપક્ષના કોઈપણ માનનીય સાંસદે નીટ પરીક્ષાના સંબંધમાં ગૃહમાં કોઈ વિચાર વ્યક્ત કર્યા નહીં. તેમ છતાં સરકાર ફરી આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા તૈયાર છે.
ચર્ચામાં ભાગ લેવા ઈચ્છુ છુંઃ અમિત શાહ
અમિત શાહે કહ્યું- મારી તમને વિનંતી છે કે તમે વિપક્ષ સાથે ચર્ચા કરી, આપસી સહમતિથી આજથી જેટલો સમય, જેટલી કલાક તમને યોગ્ય લાગે, એટલો સમય ફાળવવાની કૃપા કરો. હું નક્કી સમય દરમિયાન ગૃહમાં હાજર રહી, આ મુદ્દા પર ચર્ચામાં ભાગ લેવા ઈચ્છુ છું અને વિપક્ષના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવા માટે તૈયાર છું.
ગૃહમંત્રીએ કહ્યું- લોકતંત્રમાં ચર્ચા અને સંવાદથી સમાધાન નીકળે છે. મારૂ લોકતંત્ર અને લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓમાં અતૂટ વિશ્વાસ છે અને મારૂ તે માનવું છે કે આ ગૃહ ચર્ચા અને સંવાદ માટે છે. અંતે તમને આગ્રહ છે કે વિપક્ષના નેતાઓ સાથે ચર્ચા કરી, આ મહત્વપૂર્ણ વિષય પર એક સારા વાતાવરણમાં ચર્ચા કરાવવાની કૃપા કરો, જેથી આ વિષય પર પક્ષ-વિપક્ષના બધા માનનીય સભ્ય પોતાના મત અને વિચારને રજૂ કરી શકે.