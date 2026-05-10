/હાલ નવું ઘર ખરીદવા ઉતાવળ કરવી કે નહિ, કે હજી 6 મહિના રાહ જોવી, રિયલ એસ્ટેટના નિષ્ણાતોએ આપ્યો જવાબ

Is it a good time to buy a house : રિયલ એસ્ટેટમાં હાલ ચારેતરફ મંદીના વાદળો મંડરાયા છે. આવામા નવું ઘર ખરીદવું કે નહિ તે મોટી મૂંઝવણ છે. નાઈટ ફ્રેન્ક દ્વારા રિયલ માર્કેટનો રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નિષ્ણાતોએ હાલની પ્રોપર્ટી માર્કેટની સ્થિતિ વર્ણવી છે
Real Estate Market India 2026 : પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અને કાચા તેલના દબાણથી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર પણ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયું છે. આવામાં જો તમે નવું ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો કે, તો હાલ જલ્દી જલ્દીમાં કોઈ ઉતાવળિયો નિર્ણય લેવાી કોઈ જરૂર નથી, પરંતું હાલ વેઈટ એન્ડ વોચનો સમય છે. જાણો પ્રોપર્ટી માર્કેટના તાજા અપડેટ શું કહે છે.
પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધને કારણે ઉપજેલી આર્થિક અનિશ્ચિતતા, કાચા તેલની કિંમતોમાં આવેલો ઉછાળો વધતી મોંઘવારીની અસર દેશના રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર પર પણ જોવા મળી છે. ડેવલપરના સંઘ નેશનલ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ કાન્સિલ (NAREDCO) અને નાઈટ ફ્રેન્ક દ્વારા જાહેર કરાયેલ 2026 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક રિયલ એસ્ટેટ સેગમેન્ટ ઈન્ડેક્સ અનુસાર, ગત કેટલાક વર્ષોથી પ્રોપર્ટી માર્કેટ તેજીથી ચાલી રહ્યું હતું. હવે તેમાં સ્ટેબિલિટી આવી છે. આ કારણે હાલ ઘર ખરીદવામાં ઉતાવળિયો નિર્ણય લેવાને બદલે વેઈટ એન્ડ વોચની રણનીતિ અપનાવવી જોઈએ.
NAREDCO અને નાઈટ ફ્રેન્ક ઈન્ડિયાના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, ઘરોની ડિમાન્ડ અને વેચાણમાં ઘટાડો આવ્યો છે, પરંતું નિર્માણ ખર્ચ વધવાને કારણે ઘરોની કિંમત હજી પણ ઉંચા સ્તર પર યથાવત છે.
સેન્ટીમેન્ટ સ્કોરમાં ઘટાડો આવ્યો
રિપોર્ટ અનુસાર, જે લોકો ઈન્વેસ્ટ કરવાનું, રહેવા માટે નવું ઘર ખાસ કરીને ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ફ્લોર ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છે, તેમના માટે એક બાબત સમજવી બહુ જ જરૂરી છે કે, માર્કેટનું વલણ કઈ તરફનું છે. સેન્ટીમેન્ટ ઈન્ડેક્સના રિપોર્ટ અનુસાર, રિયલ એસ્ટેટનું કરન્ટ સેન્ટીમેન્ટ સ્કોર 2025 ના ચોથા ત્રિમાસિના 60 થી ઘટીને 2026 ના પહેલા ત્રિમાસિક 49 પર આવી ગયું છે. સેન્ટીમેન્ટમાં ઘટાડો સીધી રીતે ઈશારો કરે છે કે, હાલ નિરાશાજનક સ્થિતિ છે. એટલુ જ નહિ, ફ્યુચર સેન્ટીમેન્ટનો સ્કોર પણ 61 થી ઘટીને 50 થઈ ગયો છે. જે દેખાય છે કે, સ્થિતિ ન્યૂટ્રલ રહેશે.
રેસિડેન્શિયલ વેચાણમાં 4 ટકાનો ઘટાડો
નાઈટ ફ્રેન્કની રિપોર્ટ અનુસાર, 2026 ના પહેલા ત્રિમાસિક રેસિડેન્સિયલ વેચાણમાં વાર્ષિક આધાર પર 4 ટકા અને નવા પ્રોજેક્ટ લોન્ચમાં 2 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે.
ઘરની કિંમત ઘટી નથી રહી
રિપોર્ટમાં સામેલ 52 ટકા લોકોનું માનવું છે કે, આવનારા 6 મહીનાઓમાં ઘરના વેચાણમાં વધુ ઘટાડો આવશે. માર્કેટમાં ડિમાન્ડ ઓછી હોવા છતાં ઘરની કિમતો હાલ ઓછી થઈ રહી નથી. સરવેમાં સામેલ 73 ટકા લોકોનું અનુમાન છે કે, કિંમત સ્થિર રહેશે અથવા વધી જશે. તેનું કારણ સ્ટીલ, સીમેન્ટ, લેબર અને ફાઈનાન્સનું સતત મોંઘું થવું, જેની અસર આખરે ઘરી ખરીદવા પર પડશે. 45 ટકા લોકોનું માનવું છે કે, નવા રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટના લોન્ચમાં ઘટાડો થશે. બિલ્ડર્સ આ સમયે રિસ્ક લેવા અને નવા સપ્લાય વધારીને વેચી રહ્યાં છે.
હાલ ઉતાવળ કરવાનો સમય નથી
રિપોર્ટ અનુસાર ગ્લોબલ ટેન્શન, ભૂ-રાજકીય તણાવ અને કાચા તેલની કિંમતોમાં અંદાજે 70 ટકા સુધી ભારે ઉછાળના કારણે મોંઘવારી વધી રહી છે. આ કારણે હાલ કેન્દ્રીય બેંક વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરવાથી બચી રહ્યાં છે. જેનાથી ઈએમઆઈ અને લોનના ભાવ પણ ઉંચકાશે. આવામાં જ્યા સુધી માર્કેટની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો નથી આવતો, ત્યાં સુધી ઘર ખરીદવાનો નિર્ણય ટાળવો યોગ્ય રહેશે. નાઈટ ફ્રેન્ક ઈન્ડિયાના સીએમડી શિશિર બૈજલે કહ્યું કે, રિયલ એસ્ટેટ સતર્કતાની સાથે નવી સ્થિતિમાં હાલ સુધારો આવી શકે તેમ નથી. આવનારા થોડા સમય સુધી આ માર્કેટ સાથે જોડાયેલા લોકો દેશ-દુનયિાની આર્થિક સ્થિતિને સમજવા માટે જલ્દી ના કરે. માત્ર રાહ જુઓ.
