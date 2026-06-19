/360 નંબરની અગ્નિપરીક્ષામાં શું પાસ થશે ભાજપ? બદલાયેલા સમીકરણો વચ્ચે UCC, મહિલા અનામત અને પરિસીમન પર આવશે મોટો નિર્ણય!

UCC Bill: પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તા પરિવર્તન બાદ દેશની રાજકીય સ્થિતિમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટીના 20 સાંસદો નવી પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા અને હવે શિવસેના (ઠાકરે ગ્રુપ) ના સાંસદો પણ બળવો કરી રહ્યાં છે. તો ડીએમકેના સાંસદ પણ NDAને સમર્થન આપી શકે છે. જો અલગ વિચારધારા છતાં આ સાંસદ એનડીએને સમર્થન આપે છે તો શું ભાજપ સરકાર તે ત્રણ બિલ પાસ કરાવી શકે છે, જે અત્યાર સુધી અટવાયા છે. આવો જાણીએ આ ફેરફારની શું અસર થવાની છે.
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સંસદના ચોમાસું સત્ર દરમિયાન સરકાર પરિસીમન સાથે જોડાયેલું બંધારણ સંશોધન બિલ, મહિલા અનામત અને યુસીસી બિલ પાસ કરાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. આ પહેલા એપ્રિલમાં બે-તૃતીયાંશ સમર્થન ન હોવાને કારણે આ બિલ રજૂ થઈ શક્યા નહીં. પરંતુ વર્તમાનમાં જે રાજકીય પરિસ્થિતિઓ બની રહી છે, તેનાથી તે ખ્યાલ આવે છે કે સરકાર સમર્થન મતની નજીક પહોંચી ગઈ છે.
કઈ રીતે બદલાઈ રહ્યાં છે રાજકીય ગણિત
એક-બે મહિનાની અંદર દેશમાં રાજકીય સ્થિતિમાં મોટું પરિવર્તન આવી ગયું છે. ટીએમસીના 20 સાંસદોએ બળવો કરી દીધો છે અને તે NCPI માં સામેલ થઈ ગયા છે, આ સાંસદ હવે એનડીએને સમર્થન આપવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે. એટલું જ નહીં તમિલનાડુમાં જ્યારે સત્તા પરિવર્તન થયું તો કોંગ્રેસે ડીએમકેનો સાથ છોડી દીધો. તેવામાં આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે ડીએમકેના સાંસદ એનડીએનું મર્થન કરી શકે છે. પરંતુ હજુ સુધી તે નક્કી નથી કે સ્ટાલિનની પાર્ટી બિલનું સમર્થન કરશે કે નહીં.
કઈ રીતે બહુમત સુધી પહોંચી શકે છે સરકાર
જો DMK એ સમર્થન આપી દીધું તો પણ બે-તૃતીયાંશ બહુમત માટે 14 સાંસદોના સમર્થનની જરૂર પડશે. તેવામાં સૌથી મોટો સવાલ છે કે આખરે તે 14 સાંસદો કોણ હશે. હકીકતમાં તાજેતરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ અઠાવલેએ દાવો કર્યો કે આપના લોકસભા સાંસદ પણ ગઠબંધનમાં સામેલ થઈ શકે છે. આપની પાસે કુલ 3 લોકસભા સાંસદ છે. તો ઉત્તરપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યાએ પણ દાવો કર્યો કે સપા તૂટી શકે છે. સપાના સાંસદ એનડીએને સમર્થન આપી શકે છે. અખિલેશ યાદવની સમાજવાદી પાર્ટીના કુલ 37 સાંસદો છે. તેવામાં જો 10-20 સાંસદો તોડવામાં સફળતા મળે તો એનડીએ બહુમતના આંકડાની આગળ નીકળી જશે.