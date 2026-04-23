બંગાળમાં રેકોર્ડબ્રેક મતદાન, TMC અને ભાજપ માટે શું સંકેત? શું કહી રહ્યા છે નિષ્ણાતો
West Bengal 1st Phase Voting: પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ વખતે રેકોર્ડબ્રેક મતદાન થયું છે. એવું કહેવાય છે કે, રેકોર્ડબ્રેક મતદાન પાછળ ઘણા કારણો હોય છે. ઘણીવાર આ સત્તાધારી પક્ષની વિરુદ્ધ જાય છે તો ઘણીવાર તેની તરફેણમાં. જાણો આ વિશે નિષ્ણાતો શું કહી રહ્યા છે.
West Bengal 1st Phase Voting: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. 16 જિલ્લાની 152 બેઠકો પર મતદારોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. ચૂંટણી પંચના સાંજના 5 વાગ્યા સુધીના આંકડા અનુસાર, પશ્ચિમ બંગાળમાં 89.93 ટકા મતદાન થયું છે. આનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે, આ વખતે રેકોર્ડબ્રેક મતદાન સાથે વોટિંગ ટકાવારી 90 ટકાથી પણ વધુ જવાની છે.
એવું કહેવાય છે કે, જ્યારે દાયકાઓથી સરકાર ચાલતી હોય અને મતદાનની ટકાવારીમાં વધારો થાય, તો તે સત્તા પરિવર્તનનો સંકેત હોઈ શકે છે. પરંતુ, ઘણી વખત તેનાથી ઉલટું પણ જોવા મળે છે. હાઈ-પ્રોફાઈલ અને કાંટાની ટક્કરમાં વધુ મતદારો સત્તાધારી પક્ષને જ મત આપતા જોવા મળે છે, જેના કારણે પણ મતદાનની ટકાવારી વધી જાય છે. આ વખતે SIR પ્રક્રિયામાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ઘણા મતો કપાઈ ગયા છે, જેના કારણે પણ મતદાનની ટકાવારીમાં વધારાનો અંદાજ છે.
નિષ્ણાતોનું કહેવું શું છે?
રાજ્યમાં મતદાનની ટકાવારી વધવા પર રાજકીય નિષ્ણાત આશુતોષે 'આજતક' સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, બમ્પર વોટિંગના આધારે એ અંદાજ લગાવી શકાતો નથી કે પરિવર્તન જ આવશે કે મમતા બેનર્જી પરત આવશે. ગત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને TMC વચ્ચે 10 ટકા મતોનું અંતર હતું, જે લોકસભામાં 7 ટકા રહી ગયું હતું. શું ભાજપ આ 7 ટકાના ગેપને પૂરવાની સ્થિતિમાં છે કે નહીં? જો તેઓ આ અંતર પૂરી દેશે તો તેમની સરકાર બનતી જોવા મળશે, પરંતુ જો નહીં તો એવું થશે નહીં. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, શું ભાજપ આજે 42-43 ટકા મત લાવી શકશે કે નહીં. SIRના કારણે આ કહેવું વધુ મુશ્કેલ બન્યું છે.
મમતા બેનર્જીએ TMCની જીતનો કર્યો દાવો
બીજી તરફ બમ્પર વોટિંગ પર વિવિધ પક્ષોના નેતાઓની પ્રતિક્રિયાઓ પણ આવી છે અને પોતપોતાની જીતના દાવા કર્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીનું કહેવું છે કે, વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં અત્યાર સુધી થયેલું મતદાન સૂચવે છે કે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અત્યારથી જ જીતની સ્થિતિમાં છે. કોલકાતાના બો બજાર વિસ્તારમાં આયોજિત રેલીમાં મમતાએ કહ્યું કે, ચૂંટણી જીત્યા બાદ તેઓ તમામ વિપક્ષી દળોને સાથે લઈને દિલ્હી (કેન્દ્રની સત્તા) પર વિજય મેળવશે.
મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે, "હું લોકોના મનને જેટલું સમજી શકી છું, તે મુજબ અત્યાર સુધીના મતદાનને જોતા હું કહી શકું છું કે અમે પહેલેથી જ જીતની સ્થિતિમાં છીએ." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "મને કોઈ પદમાં રસ નથી. મારે ખુરશી નથી જોઈતી. હું માત્ર દિલ્હીમાં ભાજપ સરકારનો અંત ઈચ્છું છું."
TMCનો સૂરજ આથમી ગયો છે: અમિત શાહ
બીજીતરફ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ભાજપની જીતનો દાવો કર્યો છે. તેમણે 'X' પર લખ્યું કે, TMCના ભ્રષ્ટાચાર અને ગુંડાગીરીનો સૂરજ આથમી ગયો છે. અન્ય એક પોસ્ટમાં ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, મધ્યમગ્રામ રોડ-શોમાં આ ભગવો રંગ બંગાળમાં મહિલાઓ સામેના અત્યાચારનો આક્રોશ છે, પ્રતિકાર છે. TMC જઈ રહી છે.
તેમજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક રેલીમાં કહ્યું કે, 4 મેના રોજ મતગણતરીનો દિવસ બંગાળમાં TMCની 15 વર્ષ જૂની સિન્ડિકેટ પ્રણાલી અને મહાજંગલ રાજના અંતનો દિવસ હશે. પીએમ મોદીએ દક્ષિણ 24 પરગના જિલ્લાના મથુરાપુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવતા કાકદ્વીપ સ્ટેડિયમમાં સભાને સંબોધતા દાવો કર્યો કે, રાજ્યમાં ભારે મતદાનથી સંકેત મળે છે કે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના 'ભય'ના શાસનને ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિશ્વાસના વચનથી ચોક્કસપણે હાર મળી રહી છે.
