રાત પડતા જ Wolf hour માં એક્ટિવ થતા હતા આતંકવાદી, દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં મોટો ખુલાસો
Red Fort Terror Attack: ડોક્ટર ટેરર મોડ્યુલના આરોપીઓની પૂછપરછમાં એક મોટો ખુલાસો થયો; આરોપીઓ વુલ્ફ પેક નામના વોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા હતા
Delhi Car Blast : શાહીન અને પરવેઝ કેસમાં તપાસ એજન્સીઓની તપાસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો થયો છે. શાહીન, પરવેઝ અને દિલ્હી વિસ્ફોટો સાથે જોડાયેલા અન્ય આરોપીઓ Wolf hour પર સક્રિય હતા. આરોપીઓ Wolf hour દ્વારા તેમની વાતચીત કરતા હતા અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ પર કામ કરતા હતા. આરોપીઓ ફક્ત રાત્રે જ વાતચીત કરતા હતા.
તપાસ એજન્સીઓએ ચેટબોક્સ સંદેશાઓથી લઈને રાત્રે 11 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધીની વાતચીત સુધીની તેમની વાતચીતની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવી છે. જેમાં શાહીને howl કોડનો ઉપયોગ કરીને વાતચીત શરૂ કરી હતી. પરવેઝ છેલ્લા એક વર્ષથી ઇન્ટિગ્રલમાં નાઇટ ડ્યુટી પર હતો. ઘણા નંબરો વુલ્ફ પેક નામના વોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા છે.
- શાહીન આ ગ્રુપની એડમિન છે.
- પરવેઝ પણ આ ગ્રુપનો સભ્ય છે.
- આરીફ પણ ગ્રુપનો સભ્ય હતો.
શાહીને howl કોડનો ઉપયોગ કરીને વાતચીત શરૂ કરી હતી. તપાસ એજન્સીઓએ આ ગ્રુપમાંથી વધારાની માહિતી પણ મેળવી છે. શાહીન મહિલા આતંકવાદીઓની બે ટીમો બનાવી રહી હતી, જેનું નામ Aurora અને luna હતું. Aurora અને luna માદા વરુનું નામ ગણાતું. मादा भेड़ियों के नाम होते है શાહીન વુલ્ફ અવર દરમિયાન બધા મહત્વપૂર્ણ સંદેશા પહોંચાડતી હતી. આ બધા સંદેશા કોડ વર્ડ્સમાં આપવામાં આવ્યા હતા.
આરીફના નંબરની આગળ સ્પાઈરો નામ હતું. જૂથના નંબરો પર નામની જગ્યાએ ગ્રિફિથ અને કોર્નેલિયસ શબ્દોનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. મેડમ સર્જન, ઉર્ફે શાહીન, જૂથના આલ્ફા હતા. શાહીન વરુના પેટર્નનો ઉપયોગ કરીને તેમને હુમલો કરવા વિશે વાત કરતી હતી. પરવેઝને જૂથમાં એકલા વુલ્ફ એટેક વિશે પણ માહિતી માંગવામાં આવી હતી.
રાતે 11 થી 2 દરમિયાન વાત થતી
લોન વુલ્ફ એટેક વિશે માહિતી
આરીફના નંબરની બાજુમાં સ્પિરો નામ લખેલું હતું. ગ્રુપમાં નંબરો પર નામની જગ્યાએ ગ્રિફિથ અને કોર્નેલિયસ શબ્દોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. મેડમ સર્જન, જેને શાહિન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ગ્રુપના આલ્ફા હતા. શાહિન વુલ્ફ પેટર્નનો ઉપયોગ કરીને તેમના પર હુમલો કરતો હતો. પરવેઝે ગ્રુપમાં લોન વુલ્ફ એટેક વિશે માહિતી આપી હતી. દરોડા દરમિયાન પરવેઝના ઘરેથી એક હેલિકોપ્ટર પણ મળી આવ્યું હતું.
