દિલ્હી આતંકી હુમલા સાથે જોડાયેલી ચોથી કાર પણ મળી, માલિકનું નામ જાણીને ઝટકો લાગશે

Red Fort Terror Attack: લાલ કિલ્લા પર થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટ સાથે જોડાયેલી ચોથી કાર બ્રેઝા શાહીનની માલિકીની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાંથી મળી આવી હતી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:46 PM IST

Delhi Car Blast : દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટથી આખા શહેરને હચમચાવી ગયું હતું. સરકારે તેને આતંકવાદી કાવતરું ગણાવ્યું છે. તપાસ એજન્સીઓએ વિસ્ફોટ અંગે મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ કર્યા છે. આતંકવાદીઓ માત્ર દિલ્હીમાં જ નહીં પરંતુ દેશના વિવિધ શહેરોમાં શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આઠ આતંકવાદીઓએ ચાર મુખ્ય શહેરોને નિશાન બનાવ્યા હતા. તેમની યોજના બે જૂથોમાં ચાર શહેરોમાં પ્રવેશવાની અને IED વડે વિનાશ કરવાની હતી.

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ, ફરીદાબાદની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી તપાસ એજન્સીઓના રડાર હેઠળ આવી ગઈ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પણ આ કેસની તપાસ કરી રહ્યું છે. યુનિવર્સિટીમાંથી શાહીનના નામે નોંધાયેલ ચોથી કાર મળી આવી છે. અગાઉ, ડૉ. મુઝમ્મિલ પાસેથી એક સ્વિફ્ટ કાર મળી આવી હતી. આ કાર પણ ડૉ. શાહીનની હતી. ત્યારબાદ શાહીનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ફરીદાબાદમાં વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા બાદ અને દિલ્હી વિસ્ફોટ પછી અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી તપાસ એજન્સીઓ માટે એક હોટ સ્પોટ રહી છે. આજે અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીની અંદર એક શંકાસ્પદ બ્રેઝા વાહન મળી આવ્યું હતું. બ્રેઝાનો નોંધણી નંબર HR 87U9988 છે. આ વાહન શાહીન સઈદના નામે નોંધાયેલું છે. વાહન પર સરનામું ફરીદાબાદમાં અલ ફલાહ સ્કૂલ ઓફ મેડિકલ સાયન્સનું છે.

શાહીનની કારમાંથી શું મળ્યું?
જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે શાહીનની કારમાંથી એક AK-47 રાઇફલ, એક પિસ્તોલ અને દારૂગોળો જપ્ત કર્યો હતો. આ જપ્તી લાલ કિલ્લા પર થયેલા આતંકવાદી હુમલા સાથે જોડાયેલી છે. તપાસ એજન્સીઓ આ હુમલા સાથે અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીનું જોડાણ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી EDના સ્કેનર હેઠળ છે
આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓ આ મામલાના તળિયે જવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. EDના ફાઇલિંગથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કેસ માત્ર આતંકવાદી હુમલા સાથે સંબંધિત નથી, પરંતુ નાણાકીય ગેરરીતિઓની શક્યતા પણ ઉભી કરે છે. તપાસનો વ્યાપ વિસ્તારવામાં આવી રહ્યો છે, અને અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી સાથે સંબંધિત દરેક પાસાની બારીકાઈથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

શંકાસ્પદોએ વિસ્ફોટકો ખરીદવા માટે ₹2.6 મિલિયન એકઠા કર્યા હતા
દરમિયાન, "વ્હાઇટ કોલર આતંકવાદી મોડ્યુલ" ના સંબંધમાં ધરપકડ કરાયેલા ડોક્ટરોએ લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી સામગ્રી ખરીદવા માટે ₹2.6 મિલિયનથી વધુ રકમ એકઠી કરી હતી, એમ એક અધિકારીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચાર શંકાસ્પદો - ડૉ. મુઝમ્મિલ ગનાઈ, ડૉ. અદીલ અહેમદ રાથેર, ડૉ. શાહીન સઈદ અને ડૉ. ઉમર નબી - એ સંયુક્ત રીતે રોકડ રકમ એકઠી કરી હતી, જે ડૉ. ઉમરને સલામત રાખવા અને ઓપરેશનલ ઉપયોગ માટે સોંપવામાં આવી હતી.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામાના રહેવાસી અને હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના સહાયક પ્રોફેસર ડૉ. ઉમર સોમવારે સાંજે વ્યસ્ત લાલ કિલ્લા વિસ્તારમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી હ્યુન્ડાઇ i20 કાર ચલાવી રહ્યા હતા. તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે આ રકમ મોટા આતંકવાદી કાવતરા માટે હતી. આ રકમથી, તેઓએ ગુરુગ્રામ, નુહ અને નજીકના શહેરોમાંથી આશરે ₹3 મિલિયનની કિંમતના આશરે 26 ક્વિન્ટલ NPK ખાતર ખરીદ્યા હોવાનો આરોપ છે.

વાહનોમાં છુપાયેલા વિનાશની યોજનાઓ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જૂની દિલ્હી 120 અને ઇકોસ્પોર્ટ વાહનોનો ઉપયોગ કર્યા પછી, આતંકવાદીઓ વિસ્ફોટકો ભરીને મોટા વિસ્ફોટ કરવા માટે સમાન બે વધુ વાહનો તૈયાર કરી રહ્યા હતા. એજન્સીઓ હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું વિસ્ફોટો માટે વ્યક્તિગત વાહનો ખાસ ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
 

