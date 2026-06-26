/સગાઈ તોડવાનો ઇનકાર કર્યો એટલે મળ્યું મોત! પુણે હત્યાકાંડમાં સિયાનું ચોંકાવનારૂ સત્ય જેણે પોલીસને પણ સ્તબ્ધ કરી દીધી

Ketan Agarwal Murder Case: મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડમાં ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે, જેણે પોલીસ તંત્ર સહિત બધાને હેરાન કરી દીધા છે. લોહાગઢ કિલ્લામાં 350 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ધકેલી કેતનની હત્યાની માસ્ટરમાઇન્ડ કોઈ અન્ય નહીં, પરંતુ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ નીકળી છે. કસ્ટડીમાં થયેલી પૂછપરછ દરમિયાન આ ખતરનાક મર્ડર મિસ્ટ્રીના એક-એક પાના ખુલવા લાગ્યા છે.
તપાસ અધિકારીઓ પ્રમાણે સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ શરૂઆતમાં પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે એકબીજા પર હત્યાનું ષડયંત્ર રચવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે પોલીસે કડક રીતે પૂછપરછ કરી તો બંનેએ પોતાનો ગુનો સ્વીકારી લીધો. સિયાએ સ્વીકાર્યું કે તે કેતન સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી નહોતી અને તેણે કેતનને સગાઈ તોડવા માટે પણ કહ્યું હતું.
પરંતુ જ્યારે કેતને સગાઈ તોડવાનો ઈનકાર કર્યો તો સિયાએ તેને હંમેશા માટે હટાવી દેવાનો પ્લાન બનાવ્યો. પોલીસ અધિકારીઓએ જ્યારે પૂછ્યું કે તે બંને ઘરેથી ભાગી કેમ ન ગયા? તો આરોપીઓનો જવાબ ચોંકાવનારો હતો. તેણે કહ્યું કે જો બંને ભાગ્ય હોત તો સમાજમાં પરિવારોની બદનામી થઈ હોત, એટલે તેનાથી બચવા માટે હત્યાનો માર્ગ પસંદ કર્યો.
આ રીતે હત્યાનો પ્લાન ઘટાડો
પુણે ગ્રામ્ય પોલીસે પૂછપરછના આધાર પર લોહાગઢ કિલ્લાના તે વિંચૂ કાટા રિજ પર સમગ્ર ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું છે. પોલીસ પ્રમાણે સિયા અને ચેતને પહેલાથી એક કોડ-વર્ડ અને સિગ્નલ નક્કી કરી રાખ્યા હતા. પ્લાન પ્રમાણે સિયાએ કિલ્લાની એક સુમસાન જગ્યા પર કેતનની સાથે બેસવાનું હતું અને જ્યારે તે બેસે તો તેણે ચેતનને હુમલો કરવા માટે ઈશારો કરવાનો હતો.
18 જૂને બંનેએ આ પ્લાનમાં અંજામ આવ્યો. કેતન તે વાતથી અજાણ હતો કે તેની મંગેતર તેના મોતની જાળ બીછાવી ચૂકી છે. જ્યારે સિયા કેતનને લઈને વિંચૂ કાટા રિજની પાસે બેઠી, તો પાછળ ઘાત લગાવી આવેલા ચેતન ચૌધરીએ કેતનને 350 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારી દીધો. કેતન સીધો પથ્થરો સાથે અથડાતો નીચે પડ્યો અને તેનું મોત થઈ ગયું.
પ્રથમ પ્રયાસમાં બચી ગયો હતો કેતન
આ હત્યાકાંડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત છે કે 18 જૂનની સફળતા પહેલા સિયાએ કેતનને મારવાનો એક નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો હતો.
31 મેઃ સિયા કેતનની સાથે લોહાગઢ કિલ્લા ગઈ અને હત્યા માટે એક સુમસામ જગ્યા (વિંચૂ કાટા રિજ) ની ઓળખ કરી.
4 જૂનઃ બીજીવાર જવાનો પ્લાન હતો, પરંતુ કેતનના માતાના વિરોધ બાદ આ ટ્રિપ કેન્સલ થઈ ગઈ. આ વચ્ચે 6 જૂને સિયાએ કેતનનો પાસપોર્ટ પણ ગાયબ કરી દીધો, જેથી તે દેશની બહાર ન જઈ શકે.
14 જૂનઃ સિયાએ કેતનને એક શિખર પરથી નીચે ધક્કો મારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કેતન એક ઝાડીને પકડી લટકી ગયો અને તેનો જીવ બચી ગયો. શાતિર સિયાએ રડવાનું નાટક કર્યું અને કેતનને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે આ એક દુર્ઘટના હતી. કેતન પોતાની મંગેતરના આ જૂઠને પણ ઓળખી ન શક્યો અને બીજીવાર તેના પર વિશ્વાસ કર્યો.
સીસીટીવી ફુટેજ અને પુરાવાઓએ ખોલી પોલ
14 જૂનની દુર્ઘટના બાદ 18 જૂને સિયા ફરી કેતનને તે જગ્યાએ લઈ ગઈ અને આ વખતે તેણે પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીની સાથે મળી કેતની હત્યા કરી દીધી. શાતિર ચેતન પકડાઈ ન જાય તે માટે પોતાનો મોબાઈલ દુકાન પર છોડીને ગયો અને પોતાના કર્મચારીનો ફોન સાથે લઈ ગયો હતો.
કોફી, વાતચીત અને મર્ડરનો પ્લાનઃ કેતનની હત્યાના એક દિવસ પહેલા કેફેમાં સિયા-ચેતનની મુલાકાત, જુઓ CCTV
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 25, 2026
પરંતુ પુણેના એક કેફેના સીસીટીવી ફુટેજે બંનેની પોલ ખોલી દીધી, જેમાં સિયા અને ચેતન 31 મેથી 4 જૂન વચ્ચે ઘણીવાર મુલાકાત કરતા જોવા મળ્યા. શરૂઆતમાં પોલીસે તેને દુર્ઘટના માની હતી, પરંતુ ફોરેન્સિક ટીમ અને આંતરિક તાર જોડાયા બાદ પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે.