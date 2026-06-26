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સગાઈ તોડવાનો ઇનકાર કર્યો એટલે મળ્યું મોત! પુણે હત્યાકાંડમાં સિયાનું ચોંકાવનારૂ સત્ય જેણે પોલીસને પણ સ્તબ્ધ કરી દીધી

Ketan Murder Case: કેતન દ્વારા સગાઈ તોડવાનો ઇનકાર કરવા પર સિયા ગોયલે પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળી કેતન અગ્રવાલની હત્યા કરી દીધી. લોહાગઢના ઐતિહાસિક કિલ્લામાં અંજામ આપવામાં આવેલા આ હત્યાકાંડમાં નવા-નવા ખુલાસાઓ થઈ રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:38 AM IST
સગાઈ તોડવાનો ઇનકાર કર્યો એટલે મળ્યું મોત! પુણે હત્યાકાંડમાં સિયાનું ચોંકાવનારૂ સત્ય જેણે પોલીસને પણ સ્તબ્ધ કરી દીધી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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સગાઈ તોડવાનો ઇનકાર કર્યો એટલે મળ્યું મોત! પુણે હત્યાકાંડમાં સિયાનું ચોંકાવનારૂ સત્ય
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