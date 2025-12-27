Prev
શારીરિક સંબંધ, પ્રેગ્નન્સી, એબોર્શન અને મોત: ભાઈ-બહેનના સંબંધને શર્મસાર કરતી ભયાનક ઘટના

Noida News: નોઈડામાં એક યુવતીએ પોતાના પિતરાઈ ભાઈ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. જ્યારે તે ગર્ભવતી થઈ, ત્યારે યુવકે તેને ગર્ભપાતની દવા ખવડાવી દીધી. આ દવાને કારણે યુવતીની તબિયત લથડી અને અંતે તેનું મોત નીપજ્યું. આ ઘટના બાદ બંને પરિવારોની સામે આ શર્મજનક કૃત્યનો ખુલાસો થયો છે, જેના કારણે હાલ બંને પરિવારોમાં માતમ અને ગભરાટનો માહોલ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:27 PM IST

Noida News: દિલ્હીને અડીને આવેલા નોઈડા શહેરમાં ભાઈ-બહેનના પવિત્ર સંબંધને કલંકિત કરતી આ ઘટના બની છે. 18 વર્ષની એક યુવતીએ પોતાના જ પિતરાઈ ભાઈ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા અને તે ગર્ભવતી બની હતી. પોતાના પાપને છુપાવવા માટે યુવકે યુવતીને ગર્ભપાતની દવા ખવડાવી દીધી હતી. જોકે, દવા લીધા બાદ યુવતીની હાલત ગંભીર બની ગઈ હતી. પરિવારજનો તેને તાત્કાલિક દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન યુવતીએ દમ તોડ્યો હતો.

ડોક્ટરના રિપોર્ટથી થયો ખુલાસો
હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરો સાથેની વાતચીત દરમિયાન પરિવાર સામે ભાઈ-બહેનના આ કૃત્યનો પર્દાફાશ થયો હતો. આ જાણીને બંને પરિવારો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. યુવતીના પિતાએ આરોપી યુવક વિરુદ્ધ સેક્ટર-39 પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહનો કબજો મેળવી પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના આધારે FIR નોંધીને પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે.

નોઈડાથી દિલ્હીની હોસ્પિટલમાં કરાઈ હતી રેફર
આ સમગ્ર મામલો 18 ડિસેમ્બરનો છે. જ્યારે યુવતીની તબિયત બગડી ત્યારે તેને નોઈડાની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ડોક્ટરોએ તેની હાલત નાજુક ગણાવી પ્રાથમિક સારવાર આપી દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં રેફર કરી દીધી હતી. ત્યાં ઘણા દિવસો સુધી તેની સારવાર ચાલી, પરંતુ 23 ડિસેમ્બરે હાલત વધુ બગડતા તેનું મોત થયું હતું. ત્યારબાદ ડોક્ટરોએ પરિવારને મોતનું સાચું કારણ જણાવ્યું હતું.

યુવકે પરિવાર સામે ગુનો કબૂલ્યો
દીકરીના મોતના કારણની જાણ થતા જ પરિવારમાં હોબાળો મચી ગયો હતો. યુવતીના મોતથી ગભરાઈ ગયેલા યુવકે પરિવાર સામે પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો હતો અને ત્યારબાદ મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો. યુવતીના પિતાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપીએ બળજબરીથી સંબંધ બાંધ્યા હતા અને પરાણે ગર્ભપાતની દવા ખવડાવી હતી. પોલીસે આ ફરિયાદના આધારે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

