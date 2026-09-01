/સરકારે વિદ્યાર્થીઓને આપેલું વચન પાળ્યું: દિલ્હી સહિત 5 રાજ્યોની 129 FIR રદ, SCનો નિર્ણય

કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શન દરમિયાન રાજધાની દિલ્હી અને 4 રાજ્યોમાં પ્રદર્શનને લઈને વિદ્યાર્થીઓ સામે દાખલ 129 FIR રદ્દ થઈ ગઈ છે. સરકારનું કહેવું છે કે પ્રદર્શન દરમિયાન તેમણે વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ નોંધાયેલી એફઆઈઆર રદ્દ કરવાનું વચન આપ્યું હતું, જેને હવે પૂરુ કરી લેવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે સરકારે એફઆઈઆરને રદ્દ કરાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટને આર્ટિકલ 142નો ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી, જેનો સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકાર કર્યો.
ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતે કહ્યુ કે આ એફઆઈઆર ખતમ થઈ ગઈ છે. આ ઈતિહાસ બની ગયો છે. તેના પર કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ શકે. સુપ્રીમ કોર્ટ આર્ટિકલ 142નો ઉપયોગ કરી ગમે તે નિર્ણય લઈ શકે છે, ત્યારબાદ કોઈપણ કોર્ટમાં પડકારી શકાય નહીં.
કેમ પરત લેવામાં આવી એફઆઈઆર?
કેન્દ્ર તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં હાજર થયેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યુ- કેન્દ્ર સરકારે 25 જુલાઈએ કોકરોચ જનતા પાર્ટીને વચન આપ્યું હતું કે જો આંદોલન પરત લેવામાં આવે તો કેસ પરત લેવામાં આવશે. મેં દિલ્હી માટે લિસ્ટ આપી દીધું છે.
ત્યારબાદ બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, અસમ, પશ્ચિમ બંગાળે પણ કેસ પરત લેવાની અરજી દાખલ કરી. આ રાજ્યોએ પણ કહ્યું કે અમે કેસ પરત લઈ રહ્યાં છીએ. આ બધા રાજ્યોમાં કુલ 129 એફઆઈઆર નોંધાયેલી હતી.
Supreme Court quashes all FIRs linked to student protests in Delhi and other parts of the country. pic.twitter.com/TAWsNiIyCu
— ANI (@ANI) September 1, 2026
ચુકાદો આપતા સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જો વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનને લઈને કોઈ અન્ય રાજ્યોમાં કોઈપણ કેસ દાખલ છે તો અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તે તપાસ આગળ ન વધારે.
સૌરવ દાવે હાથ જોડી જજોનો આભાર માન્યો
સીજેઆઈએ કહ્યુ કે દિલ્હીમાં 2873 લોકો પર નવી એફઆઈઆર દાખલ કરી શકાય છે. આ ગુનાહિત ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલો મામલો છે. ચીફ જસ્ટિસે કહ્યુ કે પરીક્ષાઓને કારણે જીવ ગુમાવનાર વિદ્યાર્થીઓના પરિવાર માટે વળતરને લઈને કેન્દ્ર રાજ્યો સાથે વાત કરી નવી નીતિ બનાવે. ત્રણ મહિનામાં નીતિ બને, નીટ મામલામાં વળતર મળે. ત્યારબાદ સૌરવ દાસે હાથ જોડી જજનો આભાર માન્યો. ત્યારબાદ ચીફ જસ્ટિસે તેમને શુભકામનાઓ આપી હતી.