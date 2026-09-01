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સરકારે વિદ્યાર્થીઓને આપેલું વચન પાળ્યું: દિલ્હી સહિત 5 રાજ્યોની 129 FIR રદ, SCનો નિર્ણય

નવી દિલ્હીમાં કુલ 13 એફઆરઆઈ દાખલ થઈ હતી. આ રીતે બિહારમાં 69, મહારાષ્ટ્રમાં 34, પશ્ચિમ બંગાળમાં 9 અને અસમમાં 5 એફઆઈઆર દાખલ થયેલી છે. બધાને પરત લેવામાં આવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:27 PM IST
સરકારે વિદ્યાર્થીઓને આપેલું વચન પાળ્યું: દિલ્હી સહિત 5 રાજ્યોની 129 FIR રદ, SCનો નિર્ણય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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