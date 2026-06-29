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CBSE બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતના સમાચાર: 10મું ધોરણ અને જુનિયર ક્લાસ માટે બદલાઈ ગઈ 3 ભાષા પોલિસી, જાણો નવી ગાઈડલાઈન્સ

Three Language Policy: CBSEએ ત્રણ ભાષા નીતિ પર નવી ગાઈડલાઈન આપી છે, જે ધોરણ 10 અને જુનિયર વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડ પરીક્ષાઓ અને ભાષા પસંદગી અંગે નોંધપાત્ર રાહત મળી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:51 PM IST
CBSE બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતના સમાચાર: 10મું ધોરણ અને જુનિયર ક્લાસ માટે બદલાઈ ગઈ 3 ભાષા પોલિસી, જાણો નવી ગાઈડલાઈન્સ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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