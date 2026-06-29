/CBSE બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતના સમાચાર: 10મું ધોરણ અને જુનિયર ક્લાસ માટે બદલાઈ ગઈ 3 ભાષા પોલિસી, જાણો નવી ગાઈડલાઈન્સ

Three Language Policy: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)એ 3 ભાષા નીતિ પર નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે, જેનાથી ધોરણ 10 અને જુનિયર વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ નવો નિયમ વર્તમાન ધોરણ 10 બેચ પર લાગુ થશે નહીં.
હાલમાં ધોરણ 7, 8 અને 9માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યમાં ત્રીજી ભાષા બોર્ડ પરીક્ષા આપવાથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ હેઠળ ત્રણ ભાષા નીતિ અંગેના આ નિર્દેશો મહત્વપૂર્ણ છે. ચાલો જાણીએ કે CBSEએ આ માર્ગદર્શિકા હેઠળ બીજી કઈ માહિતી પૂરી પાડી છે.
હાલના ધોરણ 10 બેચ માટે કોઈ ફેરફાર નથી
હાલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મોટા સારા સમાચાર છે. બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ નવી ત્રણ ભાષા નીતિ વર્તમાન ધોરણ 10 બેચ પર લાગુ થશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે આ વિદ્યાર્થીઓએ તેમની બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે જૂની અને સ્થાપિત પેટર્ન અનુસાર તૈયારી કરવી પડશે. તેઓ કોઈપણ નવા નિયમોથી બંધાયેલા રહેશે નહીં.
ધોરણ 7, 8 અને 9ના વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડ પરીક્ષાઓમાંથી મુક્તિ મળશે
હવે વાત કરીએ એવા વિદ્યાર્થીઓ વિશે જે હાલમાં જુનિયર વર્ગોમાં છે. CBSE એ ધોરણ 7, 8 અને 9 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના વર્તમાન બેચ માટે પણ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, જ્યારે આ વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10 માં આગળ વધે છે, ત્યારે તેમને ત્રીજી ભાષામાં બોર્ડ પરીક્ષા આપવાની જરૂર રહેશે નહીં.
આ નિર્ણયથી વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષાનો તણાવ નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થયો છે. વધુમાં, ઘણીવાર એવું જોવા મળ્યું હતું કે નવી ભાષા શીખવાના દબાણને કારણે તેઓ મુખ્ય વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતા નથી. હવે, તેઓ બોર્ડ પરીક્ષાઓના ડર વિના આરામથી અભ્યાસ કરી શકશે.
વિદેશી ભાષા પસંદ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે નવો નિયમ
ઘણી શાળાઓમાં, વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર બે વિદેશી ભાષાઓ પસંદ કરે છે. CBSE એ આ મુદ્દાને ખૂબ ગંભીરતાથી સંબોધિત કર્યો છે. ધોરણ 7, 8 અને 9 ના વિદ્યાર્થીઓ જેમણે પહેલાથી જ બે વિદેશી ભાષાઓ પસંદ કરી છે તેઓ તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકશે. જોકે, બોર્ડે એક નાની શરત ઉમેરી છે: નવા નિયમ મુજબ, આ વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસક્રમમાં તેમની બે વિદેશી ભાષાઓની સાથે એક વધારાની ભારતીય ભાષાનો પણ સમાવેશ કરવો પડશે.