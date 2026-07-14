Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /આવી ગયા રાહતના સમાચાર! સેટેલાઇટ તસવીરોમાં જોવા મળી ચોમાસાની નવી સિસ્ટમ, જાણો ક્યારથી ધબધબાટી બોલવશે વરસાદ

આવી ગયા રાહતના સમાચાર! સેટેલાઇટ તસવીરોમાં જોવા મળી ચોમાસાની નવી 'સિસ્ટમ', જાણો ક્યારથી ધબધબાટી બોલવશે વરસાદ

Monsoon 2026: જુલાઈ મહિનાની શરૂઆતમાં શરૂ થયેલા ભારે વરસાદ બાદ અચાનક ગાયબ થયેલા વાદળોએ બફારો અને ગરમી વધારી દીધી છે. પરંતુ હવે હવામાન વિજ્ઞાનીઓએ સેટેલાઇટ તસવીરો દ્વારા રાહતના મોટા સમાચાર આપ્યા છે. સમુદ્રમાં એક એવી મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જે ટૂંક જ સમયમાં દેશમાં ધમાકેદાર વરસાદની વાપસી કરાવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:41 PM IST
આવી ગયા રાહતના સમાચાર! સેટેલાઇટ તસવીરોમાં જોવા મળી ચોમાસાની નવી 'સિસ્ટમ', જાણો ક્યારથી ધબધબાટી બોલવશે વરસાદ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આવી ગયા રાહતના સમાચાર! સેટેલાઇટ તસવીરોમાં જોવા મળી ચોમાસાની નવી 'સિસ્ટમ', જાણો
Monsoon 20269 min ago
2
Shoaib Akhtar22 min ago
3
Feel Sleepy During The Day30 min ago
4
Palmistry31 min ago
5
Cockroach42 min ago