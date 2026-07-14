આવી ગયા રાહતના સમાચાર! સેટેલાઇટ તસવીરોમાં જોવા મળી ચોમાસાની નવી 'સિસ્ટમ', જાણો ક્યારથી ધબધબાટી બોલવશે વરસાદ

Monsoon 2026: જુલાઈની શરૂઆતમાં જોરદાર વરસાદ પડ્યા બાદ અચાનક ચોમાસું ગાયબ થઈ ગયું છે. લોકોને ફરીથી ભયંકર ગરમી અને અસહ્ય બફારાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આવા સમયે લોકોના મનમાં એક જ પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યો છે કે, હવે ફરી ક્યારે વરસાદ આવશે? હવે લોકોના આ જ પ્રશ્નનો જવાબ હવામાન વિજ્ઞાનીઓની નવી સેટેલાઇટ તસવીરોએ આપી દીધો છે. ભારતના વાતાવરણમાં છવાયેલી આ શાંતિને તોડવા માટે સમુદ્રના ઊંડાણમાં એક ખૂબ જ મોટી વેધર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ચૂકી છે, જે લોકોને ગરમીથી રાહત અપાવશે.
પ્રશાંત મહાસાગર તરફથી ફૂંકાયેલા પવનોનું એક ચક્રવાત હવે બંગાળની ખાડીમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે, જેણે ચોમાસાને ફરીથી જીવંત કરવાની તૈયારી કરી લીધી છે. હવામાન વિજ્ઞાનીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ગઈ છે, જે આગામી 2 થી 3 દિવસમાં ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળના માર્ગે ભારતના મેદાની વિસ્તારો તરફ આગળ વધશે.
ઘેરાઈ રહ્યા છે કાળાડિબાંગ વાદળો
આ નવી વેધર સિસ્ટમને કારણે બંગાળની ખાડી પર હવામાં ભારે હલચલ થઈ રહી છે અને કાળાડિબાંગ વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રવૃત્તિ સામાન્ય રીતે 'લો-પ્રેશર એરિયા' એટલે કે હવાનું હળવું દબાણ ઊભું કરે છે. આ સ્થિતિમાં હવા ઉપર તરફ જાય છે અને સમુદ્રમાંથી ભેજ ખેંચીને મોટા પાયે વાદળો અને વરસાદનું કારણ બને છે.
ક્યારે અને ક્યાં થશે વરસાદ?
બંગાળની ખાડીમાં થઈ રહેલી આ હલચલને કારણે આગામી 2-3 દિવસમાં આ વેધર સિસ્ટમ ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ તરફ શિફ્ટ થવાની સંભાવના છે.
કયા રાજ્યોને ફાયદો થશે?
આનાથી શરૂઆતમાં પૂર્વ ભારતમાં સારો વરસાદ થશે અને આગામી અઠવાડિયામાં તેની અસર મધ્ય અને ઉત્તર ભારત સુધી પણ પહોંચી જશે.
સેટેલાઇટ ઇમેજરી
હાલમાં જ સેટેલાઇટ તસવીરોમાં મોટા પાયે વાદળો જોવા મળી રહ્યા છે, જે ચોમાસું ફરીથી સક્રિય થવાનો સ્પષ્ટ સંકેત છે.
ચોમાસાને કારણે વધી ગરમી
આ નવી સિસ્ટમનો સમય ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, તેનું કારણ એ છે કે આ વખતે ચોમાસું ઘણું સારું રહ્યું છે. જુલાઈની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી શહેરો સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. પરંતુ મહિનાની શરૂઆતમાં પડેલા વરસાદ બાદ ચોમાસાએ એવો બ્રેક લીધો કે આકાશ એકદમ સાફ થઈ ગયું.
આ બ્રેકને કારણે માત્ર તાપમાનમાં જ વધારો નથી થયો, પરંતુ વરસાદની પણ અછત વર્તાઈ રહી છે. આની સૌથી ખરાબ અસર દેશભરમાં વાવણી કરવામાં આવતા ખરીફ પાકો જેમ કે, ડાંગર પર પડશે, જેની વાવણી વરસાદ ન હોવાને કારણે ખૂબ જ ધીમી પડી ગઈ છે.
હવે આવ્યા રાહતના સમાચાર
વૈજ્ઞાનિકોના મતે ચોમાસામાં આ પ્રકારનો બ્રેક આવવો એ એક સામાન્ય વેધર પેટર્ન (હવામાનની પ્રક્રિયા) છે. પરંતુ રાહતની વાત એ છે કે, નવી વેધર સિસ્ટમ પૂર્વ અને મધ્ય ભારતમાં વરસાદની અછતને ઘણી હદ સુધી દૂર કરી દેશે. ટૂંક જ સમયમાં ગરમીમાંથી રાહત મળશે અને તાપમાનમાં ઘટાડા સાથે ધોધમાર વરસાદ જોવા મળશે. ચોમાસું એકવાર ફરી સક્રિય થઈ ગયું છે!