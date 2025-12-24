ભાડા કરાર ખતમ થયા બાદ ભાડૂઆત મકાન ખાલી કરવાનો કરે છે ઈનકાર! જાણો શું કરી શકે મકાન માલિક
ભારતમાં મોટાભાગના ભાડા કરાર સામાન્ય રીતે 11 મહિના માટે હોય છે, પરંતુ જ્યારે ભાડૂઆતો સમયમર્યાદા પછી ઘર ખાલી કરવાનો ઇનકાર કરે છે ત્યારે સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, મકાનમાલિકો ઘણીવાર કાનૂની ગૂંચવણોનો ડર રાખે છે.
Trending Photos
Rent Agreement: જ્યારે 11 મહિનાનો ભાડા કરાર ખતમ થઈ જાય છે અને ભાડુઆત જગ્યા ખાલી કરવાની ના પાડે તો ઘણા મકાન માલિક ફસાઈ જતાં હોય છે. પરંતુ આવા મામલામાં કાયદો મોટા ભાગે પ્રોપર્ટી માલિકોના પક્ષમાં હોય છે, પરંતુ એક્સપર્ટ ચેતવણી આપે છે કે એક ખોટું પગલું, જેમ કે વીજળી-પાણીનું કનેક્શન કાપવું કે જબરદસ્તીથી પ્રોપર્ટી લોક કરવી સ્થિતિ પલટી શકે છે.
કાયદાકીય રીતે એક ફિક્સ્ડ-ટર્મ રેન્ટલ એગ્રીમેન્ટ ખતમ થયા બાદ ભાડુઆતનો પ્રોપર્ટી પર રહેવાનો અધિકાર પણ ખતમ થઈ જાય છે. જો ભાડા કરાર રિન્યુ ન થાય તો ત્યાં રહેનારને ગેરકાયદેસર માનવામાં આવી શકે છે.
મકાન માલિક આ ભૂલ ન કરે
પરંતુ તેનાથી મકાન માલિને મામલો પોતાના હાથમાં લેવાની આઝાદી મળતી નથી. વીજળી કે પાણીની સપ્લાય કાપવી, તાળા બદલવા કે ભાડુઆતને બળજબરીથી કાઢવા જેવા કામ ગેરકાયદેસર છે અને તેનાથી મકાન માલિક સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ફોર્મલ લીગલ નોટિસ જારી કરો
વકીલોનું કહેવું છે કે પ્રથમ પગલું એક વકીલ દ્વારા એક ફોર્મલ લીગલ નોટિસ જારી કરવાનું છે. નોટિસમાં સ્પષ્ટ જણાવવું જોઈએ કે ભાડા કરાર ખતમ થઈ ગયો છે અને ભાડુઆતને કહેવામાં આવે કે તે નક્કી સમયની અંદર પ્રોપર્ટી ખાલી કરી દે, જે સામાન્ય રીતે 15-30 દિવસ હોય છે. મોટા ભાગના કિસ્સામાં મામલો અહીં ખતમ થઈ જાય છે, કારણ કે નોટિસ મળ્યા બાદ ભાડુઆત મકાન ખાલી કરી દે છે. નોટિસમાં નક્કી સમય બાદ રહેવા પર વળતર કે દંડની માંગ સામેલ થઈ શકે છે.
ભાડા કરાર પૂર્ણ થયા બાદ ભાડુ ન વસૂલો
કરાર સમાપ્ત થયા પછી પણ ભાડું ચૂકવવામાં આવે છે અને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. મિલકત ટ્રાન્સફર કાયદાની કલમ 106 હેઠળ, આવા વર્તનને મહિના-દર-મહિનાના ભાડા તરીકે ગણી શકાય. આ પરિસ્થિતિમાં, ભાડૂઆતનો કબજો આપમેળે ગેરકાયદેસર નથી, અને મકાનમાલિકે ભાડાપટ્ટો ખાલી કરાવતા પહેલા 15 દિવસની લેખિત નોટિસ આપવી આવશ્યક છે.
કાયદાકીય નિષ્ણાંતો આપે છે સલાહ
કાયદાકીય નિષ્ણાંત મકાન માલિકોને આવા મામલામાં સાવધાન રહેવાની સલાહ આપે છે. જો ભાડા કરાર ખતમ થયા બાદ ભાડુ ચાલું રહે છે તો તેને લેવાની ના પાડવાથી ભાડુઆતની સ્થિતિ નબળી પડે છે. જે મકાન માલિક લેખિતમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે કે ભાડા કરાર ખતમ થવાને કારણે ભાડું લેવામાં આવી રહ્યું નથી, તો તેનાથી તે સાબિત કરવામાં મદદ મળે છે કે રહેનાર વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે