Property News: અત્યારના સમયમાં ઘર ખરીદવું કે પછી ભાડાના ઘરમાં રહેવું જોઈએ? શું કહે છે આ રિપોર્ટ...ખાસ જાણો
Property News: અત્યારના સમયમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે કે ઘર ખરીદવું કે પછી ભાડાના ઘરમાં રહેવું જોઈએ. આ સવાલ વારંવાર ઘર ખરીદવા ઈચ્છતા લોકો અને રોકાણકારોને પરેશાન કરતો રહે છે. હવે આ સવાલ ફરીથી એકવાર મો વકાસીને ઊભો છે.
Trending Photos
નવામાના એક રિપોર્ટે રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટની એક એવી તસવીર રજૂ કરી છે કે જે દર્શાવે છે કે પ્રોપ્રટીના ભાવ અને રેન્ટલ યીલ્ડ (ભાડાથી થનારી કમાણી) બંને અલગ અલગ દિશામાં જઈ રહ્યા છે.
MMR માં 22 ટકાનો વધારો
નુવામાના આંકડા મુજબ દેશના મહત્વના શહેરોમાં ઘરોના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. ઓક્ટોબર 2025માં મુંબઈ મેટ્રોપોલીટન રીઝન (MMR)માં ઘરોના ભાવમાં વાર્ષિક આધાર પર 22 ટકાનો વધારો થયો છે.
NCR પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં 8 ટકાનો વધારો
એ જ રીતે દિલ્હી એનસીઆરમાં આ વધારો 8 ટકા અને બેંગલુરુમાં 9 ટકા નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત પુણે અને ચેન્નાઈમાં 7થી 9 ટકાનો વધારો થયો છે. ભાવમાં ઉછાળાનું કારણ લક્ઝરી અને પ્રીમિયમ હાઉસિંગ સેગમેન્ટનું શાનદાર પ્રદર્શન છે.
મુંબઈમાં રેન્ટલ યીલ્ડ
રેન્ટલ યીલ્ડની વાત કરીએ તો પ્રોપર્ટીના ભાવની સરખામણીમાં ભાડામાં એટલી તેજી આવી નથી. કુશમેન એન્ડ વેકફીલ્ડ મુજબ મુંબઈમાં ભાડામાં ઓક્ટોબર સુધીમાં વાર્ષિક વધારો ફક્ત 2થી 3 ટકા નોંધાયો છે. જ્યારે પ્રોપટાઈગરના રિપોર્ટ મુજબ દિલ્હી એનસીઆરમાં ભાડામાં વાર્ષિક 4-6 ટકાનો વધારો થયો છે. જો કે કુશમેનના રિપોર્ટ મુજબ ગુરુગ્રામમાં લક્ઝરી સેગમેન્ટના ભાડામાં 10 ટકાનો વધારો થયો છે.
ભાડાની સરખામણીમાં પ્રોપર્ટીના ભાવ
પુણેમાં ભાડામાં 1થી 3 ટકાનો વધારો થયો અને ચેન્નાઈમાં ત્રિમાસિકના આધારે 2-3 ટકાનો વધારો થયો. આવામાં પ્રોપર્ટીના ભાવ ભાડાની સરખામણીમાં ખુબ ઝડપથી દોડી રહ્યા છે. એટલે કે રેન્ટલ યીલ્ડ ઐતિહાસિક રીતે નીચલા સ્તરે જઈ શકે છે.
અફોર્ડેબિલિટીની ચિંતા
નુવામાંએ પોતાના રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અફોર્ડેબિલિટી એક મહત્વની ચિંતા બનીને ઉભરી છે. વધતા ભાવ અને મીડ ઈન્કમવાળા ઘરની અપૂરતી ઉપલબ્ધતાએ સામાન્ય માણસો માટે ઘર ખરીદવું મુશ્કેલ બનાવી દીધુ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે