ટ્રમ્પ આપશે 'દિવાળી' ભેટ, ટેરિફ 50% થી ઘટીને થશે 15%... ભારત-અમેરિકા વચ્ચે થશે ટ્રેડ ડીલ!
India-US Deal: શું અમેરિકા ભારત પરથી ભારે ભરખમ ટેક્સ ઘટાડશે? એક મીડિયા રિપોર્ટમાં એવો દાવો કરાયો છે કે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અંગે સંધિ થવા જઈ રહી છે. અમેરિકા જલદી ભારત પરના 50 ટકા ટેરિફને ઘટાડીને 15થી 16 ટકા કરી શકે છે.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટેરિફ વિવાદ જલદી ઉકેલાય તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં બંને દેશો વચ્ચે ડીલ પણ જલદી પૂરી થશે. આવો દાવો મિન્ટના રિપોર્ટમાં કરાયો છે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારત અને અમેરિકા એક લાંબા સમયથી વેપાર સંધિને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાને કગાર પર છે. જેનાથી અમેરિકા દ્વારા ભારત પર લગાવવામાં આવેલા 50 ટકા ટેરિફને ઘણો ઓછો કરી દેવામાં આવશે.
એવો દાવો કરાયો છે કે આ ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટીને 15 થી 16 ટકા થઈ શકે છે. આ સાથે જ એગ્રીકલ્ચર અને એનર્જી બંને પર ફોકસ કરતા ટ્રેડ ડીલ થઈ શકે છે. રિપોર્ટ મુજબ વેપાર ચર્ચામાં એક પ્રમુખ ચીજ ભારત દ્વારા રશિયાથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાતની પણ સામેલ રહેશે. ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી ઘટાડી શકે છે.
આ મહિનાના અંત સુધીમાં ડીલ?
રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરાયો છે કે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર ડીલ અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ચૂકી છે અને આ મહિનાના અંતે થનારી આસિયાન શિખર સંમેલન પહેલા સમજૂતિને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી શકે છે. ત્યારબાદ ઔપચારિક જાહેરાત પણ કરવામાં આવી શકે છે. જો કે હજુ સુધી આ મામલે ભારત કે અમેરિકા બંનેમાંથી કોઈએ કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી.
પરંતુ ટ્રમ્પે હાલમાં જ એવો દાવો કર્યો હતો કે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી ઘટાડવાની વાતથી સહમત થઈ ચૂક્યું છે. જેને લઈને ભારતે કહ્યું હતું કે રશિયન ઓઈલ અંગે કોઈ વાત થઈ નથી.
એનર્જી અને એગ્રીકલ્ચર પર ફોકસ
ટ્રેડ ડીલ અંગે ચર્ચા એનર્જી અને એગ્રીકલ્ચરમાં સહયોગ વધારવા પર ફોકસ છે. આ બંને એવા સેક્ટર્સ છે જ્યાં ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ગત વેપાર વાર્તાના કેન્દ્રમાં હતા. મિન્ટના રિપોર્ટ મુજબ ડીલ હેઠળ ભારત ભારત કેટલાક અમેરિકી કૃષિ ઉત્પાદનો જેમ કે બિન-આનુવંશિક રીતે સુધારેલા મકાઈ અને સોયામીલની આયાતમાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
અમેરિકી એગ્રીને મળશે મોટું માર્કેટ?
આ પગલું ભારતના એગ્રી માર્કેટ સુધી પહોંચને લઈને અમેરિકાની લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ચિંતાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. અમેરિકાને એક મોટું માર્કેટ મળી શકે છે. રિપોર્ટમાં આગળ દાવો કરાયો છે કે આ ડીલમાં નિયમિત ટેરિફ અને માર્કેટ રીચ રિસર્ચની એક સિસ્ટમ સામેલ હોઈ શકે છે. જેનો હેતુ બંને દેશો વચ્ચે વેપાર સંતુલન જાળવી રાખવાનો રહેશે.
અમેરિકા ભારતને પણ આપશે ભેટ
બદલામાં અમેરિકા પણ ભારતીય વસ્તુઓ પર ટેરિફમાં ઉલ્લેખનીય ઘટાડો કરી શકે છે. તેનાથી ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટીને 15થી 16 ટકા રહી જશે. આ ઘટાડાથી ભારતીય નિકાસ ખાસ કરીને કપડાં, એન્જિનિયરિંગ સામાન અને દવાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં અમેરિકી બજારમાં વધુ પ્રતિસ્પર્ધા થઈ શકે છે.
પીએમ મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે ફોન
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પીએમ મોદી વચ્ચે ફોન પર વાતચીત થઈ છે. ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે વાતચીત વેપાર અને ઉર્જા સહયોગ પર ફોકસ રહી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે એનર્જી પણ અમારી ચર્ચાનો ભાગ હતો અને પીએમ મોદીએ મને આશ્વાસન આપ્યું છે કે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી મર્યાદિત કરશે.
પીએમ મોદીએ એક્સ પર એક પોસ્ટ દ્વારા વાતચીતની પુષ્ટિ કરી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને દીવાળીની શુભેચ્છાઓ માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે લખ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ, તમારા ફોન કોલ અને દીવાળીની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ બદલ આભાર. રોશનીના આ તહેવાર પર આપણા બે મહાન લોકતંત્ર દુનિયાને આશાનું કિરણ દેખાડે છે અને દરેક પ્રકારના આતંકવાદ વિરુદ્ધ એકજૂથ રહીએ. જો કે પીએમ મોદીએ વેપાર ચર્ચા અંગે કોઈ જાણકારી શેર કરી નથી. પરંતુ તેમના સંદેશથી એવો સંકેત મળ્યો કે બંને પક્ષ સંભવિત સમજૂતિથી પહેલાના સંબંધોને મજબૂત કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
