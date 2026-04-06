ઈરાને ભારતીય વિદેશનીતિના પેટછૂટા વખાણ કર્યા, કહ્યું- ભારતની કૂટનીતિ ખુબ સારી
Iran Praises Indian Diplomacy: 28 ફેબ્રુઆરીથી જ્યારથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર હુમલા શરૂ કર્યા ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી જો કોઈ સૌથી વધુ ચર્ચામાં હોય તો તે છે ભારતની વિદેશનીતિ. કારણ કે સમગ્ર વિશ્વમાં એ ચર્ચા છે કે આખરે ભારત એક સાથે આટલા બધા દેશો સાથે યુદ્ધને ટાણે સકારાત્મક સંબંધ કઈ રીતે મેનેજ કરી શકે છે. હવે ઈરાને પણ ભારતની વિદેશનીતિના વખાણ કરી તેના પર થપ્પો માર્યો છે.
Trending Photos
એક જ સમયે અમેરિકા, ઈરાન, ઈઝરાયેલ અને અન્ય દેશો સાથે સકારાત્મક સંબંધ રાખવાના ભારતના વલણની વિશ્વમાં ચર્ચા છે. હવે ઈરાને પણ ભારતની કૂટનીતિના પેટછૂટા વખાણ કર્યા. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરના ભારતમાં પ્રતિનિધિ અબ્દુલ માજિદ હકીમ ઈલાહીએ કહ્યું કે ભારત મોટી ભૂમિકા ભજવી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપીને ખળભળાટ મચાવેલો છે. જેને પગલે યુદ્ધ વધુ ભીષણ થવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. જો કે ટ્રમ્પનો એવો પણ દાવો છે કે સોમવારે ડીલ થઈ શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ યુદ્ધ અંગે આગામી દિવસોમાં શું પરિણામ આવે છે?
શું કહ્યું ઈલાહીએ?
સમાચાર એજન્સી એએનઆઈના અહેવાલ મુજબ ઈલાહીએ કહ્યું કે ભારતીય કૂટનીતિ ખુબ સારી છે અને તેઓ આ મામલે વધુ મોટી ભૂમિકા પણ ભજવી શકે છે. નોંધનીય છે કે તેમનું આ નિવેદન એવા ટાણે આવ્યું છે કે જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને એક મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે.
#WATCH | Patna, Bihar: Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, representative of Iran’s Supreme Leader in India, says, "We have to talk about peace. We have to bring peace to the world... Indian diplomacy is very good, and they can also play a more significant role in this issue... From the… pic.twitter.com/0ika8Yvuwl
— ANI (@ANI) April 6, 2026
પહેલા પણ થયા હતા વખાણ
આવું પહેલીવાર નથી બન્યું કે જ્યારે ઈરાને વખાણ કર્યા હોય. થોડા દિવસ પહેલા ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત મોહમ્મદ ફતાલીએ પણ કહ્યું હતું કે, ભારત તણાવ ઘટાડવામાં એક પ્રભાવી અને સકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ગ્લોબલ સાઉથના એક પ્રમુખ દેશ તરીકે અને પોતાની સંતુલિત વિદેશ નીતિના કારણે ભારત તણાવ ઘટાડવામાં અને વાતચીત વધારવામાં મદદ કરવા માટે એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે.
તેમણે કહ્યું કે ભારતના તમામ પક્ષો સાથે ઐતિહાસિક અને રણનીતિક સંબંધ છે. જે આ ગેરસમજોને ઘટાડવા અને રાજનયિક રસ્તાઓને મજબૂત કરવામાં એક ભરોસાપાત્ર ખેલાડી તરીકે કામ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.
ઈરાનના વિદેશમંત્રીએ ભારતના વિદેશમંત્રીને કર્યો ફોન
આ બધા વચ્ચે ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ભારતના વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર સાથે હાલમાં જ ફોન પર વાત કરી. જયશંકરે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરીને જણાવ્યું કે ઈરાનના વિદેશમંત્રી અરાઘચીનો ફોન આવ્યો. વર્તમાન સ્થિતિ પર વાતચીત કરી. જયશંકરે કતારના પીએમ શેખ મોહમ્મદ બિન અબ્દુલરહમાન બિન જસીમ અલ થાની સાથે પણ રવિવારે વાત કરી હતી. એવા રિપોર્ટ્સ છે કે બંને વચ્ચે વાતચીતમાં પશ્ચિમ એશિયાની સ્થિતિ અને એનર્જી સપ્લાયનો મુદ્દો ઉઠ્યો હતો. વિદેશ મંત્રીએ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના વિદેશ મંત્રી શેખ અબ્દુલ્લા બિન ઝાયદ અલ નાહ્યાન સાથે પણ ફોન પર વાત કરી હતી.
Received a call from Foreign Minister @araghchi of Iran. Discussed the present situation.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
ટ્રમ્પની ધમકીથી વિશ્વમાં સન્નાટો
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને ધમકી આપતા સાત એપ્રિલ સુધીનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. કહ્યું કે જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નહીં ખોલવામાં આવે તો હવે ઈરાનના વીજળી ઘરો અને પુલો જેવા મહત્વના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરોને ટાર્ગેટ કરાશે. તેમણે સાત એપ્રિલના રોજ મંગળવારને પાવર પ્લાન્ટ ડે અને બ્રિજ ડે જાહેર કર્યો છે. પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું કે ઈરાનમાં મંગળવારે પાવર પ્લાન્ટ ડે અને બ્રિજ ડે હશે. બધુ એક સાથે. આવું પહેલા ક્યારેય નહીં થયું હોય.
કેમ મહત્વનો છે હોર્મુઝ જળમાર્ગ?
જે જળમાર્ગ પર ઈરાને હાલ કબજો જમાવ્યો છે તે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં અતિ મહત્વનો હિસ્સો ધરાવે છે. કારણ કે દુનિયાનો લગભગ 20 ટકા ઓઈલ વેપાર આ માર્ગે થાય છે. ફેબ્રુઆરીમાં યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ઈરાને આ માર્ગને સંપૂર્ણ રીતે કાબૂમાં કરી લીધો છે. જેનાથી વૈશ્વિક ઓઈલ સપ્લાય ચેન પ્રભાવિત થઈ છે અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઉછાળા મારી રહ્યા છે. અનેક દેશોમાં એનર્જી સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. હવે ટ્રમ્પે આ માર્ગે ખોલવા માટે ઈરાનને ધમકાવ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે