Republic Day 2026: આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ આ 41 ગામડા પહેલીવાર ઉજવશે ગણતંત્ર દિવસ, કારણ છે ચોંકાવનારું

Republic Day Celebration: દેશવાસીઓ આજે હર્ષોલ્લાસ સાથે 77માં ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. કર્તવ્ય પથ પર ભારત પોતાનો દમ દેખાડશે. ત્યારે શું તમે જાણો છો કે 41 ગામડાઓ એવા છે જે આઝાદીના  આટલા વર્ષો પછી પણ પહેલીવાર ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરશે. ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 26, 2026, 09:32 AM IST

દેશમાં આજે 77માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી રંગેચંગે થઈ રહી છે. ત્યારે 41 ગામડાઓ એવા પણ છે કે આઝાદીને આટલા વર્ષો વીતી ગયા છતાં પહેલીવાર આ વખતે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરશે અને તિરંગો લહેરાવશે. આઝાદી બાદ પહેલીવાર આ ગામડાઓમાં આવો નજારો જોવા મળશે. એવું તે શું હતું આ ગામડાઓ ભારતમાં હોવા છતાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી થતી નહતી? ખાસ જાણો. 

કયા 41 ગામડાઓમાં પહેલીવાર ઉજવાશે ગણતંત્ર દિવસ?
છત્તીસગઢના 41 ગામડાઓમાં આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ આ વખતે પહેલીવાર પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી થશે. આ 41 ગામડાઓમાંથી 13 ગામડા બીજાપુર, 18 નારાયણપુર અને 10 સુકમા જિલ્લામાં છે એટલે કે નક્સલ પ્રભાવિત ગામડાઓ છે. બસ્તર રેન્જના આઈજી સુંદરરાજ પીએ ન્યૂઝ એજન્સીને આ જાણકારી આપી. તેમણે કહ્યું કે આ વખતે બસ્તર સંભાગના આ ગામડાઓમાં પહેલીવાર પૂરેપૂરા ઉત્સાહ સાથે ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી  થશે. આ ગામડાઓ દાયકાઓ સુધી  રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોથી વંચિત રહ્યા પરંતુ હવે લોકશાહી અને બંધારણીય ભાવનાઓ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. 

કેવી રીતે આવ્યો ફેરફાર
તેમના જણાવ્યાં મુજબ છેલ્લા કેટલાક સમયમાં આ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા કેમ્પો બનવાથી સ્થાનિક લોકોમાં ભરોસો પાછો ફર્યો છે. વહીવટી તંત્ર મજબૂત થયું છે. લોકોમાં દેશ સાથે જોડાણની  ભાવના પ્રબળ બની છે. આજીએ વધુમાં કહ્યું કે ગત વર્ષે 15 ઓગસ્ટના દિવસે 13 ગામડાઓમાં પહેલીવાર તિરંગો લહેરાયો હતો. હવે બધા મળીને કુલ 54 ગામ એવા થઈ જશે જ્યાં પહેલીવાર ગણતંત્ર દિવસ ઉજવાશે. 

નક્સલીઓનો નબળો પડ્યો પ્રભાવ
આઈજીના જણાવ્યાં મુજબ અભુજમાડ અને નેશનલ પાર્ક વિસ્તારમાં બસવરાજુ, કે રામચંદ્ર રેડ્ડી, સુધાકર, કટ્ટા સત્યનારાયણ રેડ્ડી જેવા વરિષ્ઠ માઓવાદી નેતાઓની ધાક ઓછી  થવાથી ઉગ્રવાદ નબળો પડ્યો છે અને ડરની જગ્યા શાંતિ અને વિકાસે લીધી છે. તેમણે કહ્યું કે આ ગામડાઓમાં ગણતંત્ર દિવસનું આયોજન બંધારણ, લોકતંત્ર અને કાયદાના શાસનની જીતનું પ્રતિક છે. સુરક્ષા કેમ્પો દ્વારા નિયદ નેલ્લાનાર (તમારું સારું ગામ) યોજના હેઠળ ખાસ કરીને આદિવાસીઓ સુધી સરકારી યોજનાઓ અને પાયાની સુવિધાઓ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

