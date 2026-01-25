ઓપરેશન સિંદૂરમાં પાકિસ્તાનના જૂઠનો પર્દાફાશ કરનાર વડોદરાની કર્નલ સોફિયા કુરેશીનું થશે સન્માન, જાણો કયો પુરસ્કાર મળશે?
Republic Day 2026: ભારત દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા 'ઓપરેશન સિંદૂર' વિશે જ્યારે અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી રહી હતી, ત્યારે સેના દ્વારા કર્નલ સોફિયા કુરેશીને કમાન સોંપવામાં આવી હતી.
Republic Day 2026: પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ભારતીય સુરક્ષા દળો દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા ઓપરેશન સિંદૂર વિશે દુનિયાને માહિતગાર કરનાર ભારતીય સેનાના અધિકારી કર્નલ સોફિયા કુરેશીને પણ આ વખતે ગણતંત્ર દિવસના અવસરે સન્માનિત કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી બાદ સરકારે કર્નલ સોફિયા કુરેશીને વિશિષ્ટ સેવા મેડલ (VSM)થી સન્માનિત કરવાની જાહેરાત કરી છે.
ઓપરેશન સિંદૂરથી દુનિયામાં ગુંજ્યું નામ
પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ પાકિસ્તાનમાં સ્થિત આતંકી ઠેકાણાઓને તબાહ કરવા માટે ભારત દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા ઓપરેશન સિંદૂર વિશે જ્યારે અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી રહી હતી, ત્યારે સેના તરફથી કર્નલ સોફિયા કુરેશી અને ઇન્ડિયન એરફોર્સના વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંહને જવાબદારી સોંપાઈ હતી. તેમણે પાડોશી દેશના જૂઠાણાનો પર્દાફાશ કર્યો અને આ ઓપરેશનનો હેતુ દુનિયાને જણાવ્યો હતો.
જાણો પ્રથમ વખત ક્યારે ચર્ચામાં આવ્યા હતા?
કર્નલ સોફિયા કુરેશી પ્રથમ વખત ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યા હતા, જ્યારે તેમણે એક બહુરાષ્ટ્રીય સૈન્ય અભ્યાસમાં ભારતીય ટુકડીનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ત્યારે તેઓ આવું કરનાર ભારતીય સેનાના પ્રથમ મહિલા અધિકારી બન્યા હતા. આ અભ્યાસને 'એક્સરસાઇઝ ફોર્સ 18' નામ આપવામાં આવ્યું હતું, જે ભારત દ્વારા આયોજિત તે સમયનો સૌથી મોટો વિદેશી સૈન્ય અભ્યાસ હતો. લેફ્ટિનન્ટ કર્નલ સોફિયા કુરેશી આ અભ્યાસમાં ભાગ લેનારી 18 ટુકડીઓમાં એકમાત્ર મહિલા અધિકારી હતા.
કોણ છે કર્નલ સોફિયા કુરેશી?
ગુજરાતના વડોદરાના વતની સોફિયા કુરેશીનો જન્મ વર્ષ 1981માં થયો હતો. તેમણે બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. સોફિયા વર્ષ 1999માં ભારતીય સેનામાં જોડાયા હતા. તેઓ વર્ષ 2006માં આફ્રિકન દેશ કોંગોમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના શાંતિ રક્ષક મિશનમાં સૈન્ય નિરીક્ષક તરીકે સેવાઓ આપી ચૂક્યા છે. પંજાબ સરહદ પર 'ઓપરેશન પરાક્રમ' દરમિયાન તેમની સેવા બદલ તેમને 'જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ-ઇન-ચીફ'નું પ્રશંસા પત્ર પણ મળી ચૂક્યું છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર-પૂર્વમાં આવેલા પૂર દરમિયાન પણ તેમના કાર્યોની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી.
રાષ્ટ્રપતિએ ગેલેન્ટ્રી એવોર્ડ અને વિશિષ્ટ સેવા મેડલની જાહેરાત
રક્ષા મંત્રાલયે 25 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની સ્વીકૃતિ બાદ વીરતા પુરસ્કારોથી સન્માનિત થનારા ભારતીય સુરક્ષા દળોના જવાનો અને અધિકારીઓની યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં રક્ષા મંત્રાલયે કુલ 133 અધિકારીઓને વિશિષ્ટ સેવા મેડલ (VSM)થી સન્માનિત કરવાની જાહેરાત કરી છે. જેમાં ભારતના ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ચર્ચામાં આવેલા ભારતીય સેનાના ગૌરવ સમાન અધિકારી કર્નલ સોફિયા કુરેશીના નામનો પણ સમાવેશ થાય છે.
