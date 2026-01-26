પરેડ ખતમ થયા બાદ ક્યા ગાયબ થઈ જાય છે ગણતંત્ર દિવસની ઝાંખીઓ? જાણો આગળ તેનું શું થાય છે
Republic Day 2026: ભારત આજે 77મા ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ પર સેનાની પરેડ અને વિવિધ રાજ્યોની ઝાંખી નીકળી હતી. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પરેડ સમાપ્ત થયા બાદ આ ઝાંખીઓ આખરે ક્યાં જાય છે?
નવી દિલ્હીઃ દર વર્ષની જેમ 26મી જાન્યુઆરીએ દિલ્હીમાં કર્તવ્ય પથ પર સૈન્ય પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરેડમાં વિવિધ મંત્રાલયો અને રાજ્યોની ઝાંખીઓ જોવા મળી હતી. ગણતંત્ર દિવસની પરેડ ખાસ હોય છે, કારણ કે તેમાં ભારતીય સેનાઓની શક્તિ, શૌર્ય અને અનુશાસનનું શાનદાર પ્રદર્શન જોવા મળે છે.
કર્તવ્ય પથ પર ઝાંખીઓ
સેનાની પરેડની સાથે કર્તવ્ય પથ પર ભારતના અલગ-અલગ રાજ્યો અને કેટલાક વિભાગોની ઝાંખી નીકળે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે પરેડની આ ઝાંખીઓ ક્યાં ખતમ થાય છે અને આગળ તેનું શું કરવામાં આવે છે.
જ્યારે પરેડમાં પ્રથમવાર સામેલ થઈ ઝાંખીઓ
વર્ષ 1953મા ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં પ્રથમવાર રાજ્યોની ઝાંખીઓ સામેલ થઈ હતી. આ વર્ષે એટલે કે 77મા ગણતંત્ર દિવસ પર લગભગ 30 ઝાંખીઓ જોવા મળી છે.
ક્યાથી શરૂ થાય છે આ ઝાંખીઓ?
આ ઝાંખીઓ રાયસીના હિલ્સથી શરૂ થાય છે અને કર્તવ્ય તથા તથા ઈન્ડિયા ગેટથી પસાર થતી સીધી લાલ કિલ્લા સુધી જાય છે. ત્યારબાદ રક્ષામંત્રાલયની ટીમો તેમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ ઝાંખીઓને પસંદ કરે છે અને તેને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે.
ઝાંખીઓનું શું થાય છે?
પરેડ સમાપ્ત થયા બાદ વિવિધ કેટેગરીમાં સન્માનિત કરવામાં આવે છે, જેમ કે બેસ્ટ ઝાંખી કે બેસ્ટ સ્ટેટ ઝાંખી. રક્ષામંત્રાલય વિજેતાઓને પુરસ્કાર આપે છે, ત્યારબાદ વિજેતા ઝાંખીઓને પરત તેને રાજ્યોમાં મોકલી દેવામાં આવે છે.
ઝાંખીઓનું થાય છે પ્રદર્શન
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે વિજેતા ઝાંખીઓને પોત-પોતાના રાજ્યોના લોકોને દેખાડવા માટે તેનું પ્રદર્શન કરવામાં આવે છે. આ સિવાય જે ઝાંખીઓને એવોર્ડ મળતો નથી, તેને પણ સન્માનજનક રૂપથી તેના રાજ્યોમાં પરત મોકલી દેવામાં આવે છે.
