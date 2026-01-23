Republic day 2026: ગણતંત્ર દિવસ પર ચીફ ગેસ્ટની પરંપરા ક્યારે અને કેમ શરૂ થઈ, કોણ હતા પ્રથમ વિદેશી અતિથિ?
Republic Day 2026: ગણતંત્ર દિવસ પર મુખ્ય અતિથિ બનવું કોઈપણ વિદેશી નેતા માટે સર્વોચ્ચ સન્માન હોય છે. આવો જાણીએ ભારતમાં આ પરંપરા ક્યારે શરૂ થઈ અને પ્રથમ વિદેશી મહેમાન કોણ હતા.
Trending Photos
Republic Day 2026 Chief Guest: દર વર્ષે 26 જાન્યુઆરીની પરેડમાં એક ખાસ વિદેશી મહેમાનનો ચહેરો દેશ અને દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચે છે. તેવામાં સવાલ ઉઠે છે કે આખરે કોઈ વિદેશી નેતા આપણા દેશની પરેડમાં કેમ સામેલ થાય છે અને ભારત તેને આ સન્માન કેમ આપે છે? ગણતંત્ર દિવસના ચીફ ગેસ્ટ માત્ર ઔપચારિક મહેમાન હોતા નથી, પરંતુ ભારતની વિદેશ નીતિ, રણનીતિ અને ભવિષ્યના સંબંધોનો સંકેત હોય છે. આ પરંપરાના મૂળ આઝાદીના શરૂઆતી સમય સુધી જાય છે. આવો જાણીએ.
ગણતંત્ર દિવસ અને ચીફ ગેસ્ટની પરંપરા
ભારતમાં ગણતંત્ર દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત 26 જાન્યુઆરી 1950થી થી, જ્યારે દેશમાં બંધારણ લાગૂ થયું હતું. તે વર્ષથી એક ખાસ પરંપરા પણ શરૂ થઈ કે ગણતંત્ર દિવસ પર કોઈ વિદેશી મહેમાનને મુખ્ય અતિથિના રૂપમાં આમંત્રિત કરવા. તેનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે ભારત દુનિયાને પોતાના લોકતાંત્રિક મૂલ્યોની સાથે-સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગનો સંદેશ આપી શકે.
પ્રથમ વિદેશી ચીફ ગેસ્ટ કોણ હતા?
ભારતના પ્રથમ ગણતંત્ર દિવસ પર ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ સુકર્ણોને મુખ્ય અતિથિ તરીકે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે પરેડ દિલ્હીના ઇર્વિન સ્ટેડિયમમાં થઈ હતી, જેને આજે દાદા ધ્યાનચંદ સ્ટેડિયમના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ આમંત્રણ એશિયાના નવસ્વતંત્ર દેશો વચ્ચે મિત્રતા અને એકતાનું પ્રતીક માનવામાં આવ્યું હતું.
ક્યા વર્ષે કોઈ ચીફ ગેસ્ટ ન આવ્યા?
1952 અને 1953ના ગણતંત્ર દિવસ સમારોહમાં કોઈ વિદેશી મુખ્ય અતિથિ નહોતા. આ સમયમાં ભારત પોતાના આંતરિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું હતું. ત્યારબાદ 1955મા પરેડને રાજપથ, જેને હવે કર્તવ્ય પથ કહેવામાં આવે છે, પર સ્થાયી રૂપથી આયોજીત થવા લાગી અને તે વર્ષે પાકિસ્તાનના તત્કાલીન ગવર્નર-જનરલ મલિક ગુલામ મોહમ્મદને મુખ્ય અતિથિ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
કઈ રીતે થાય છે ચીફ ગેસ્ટની પસંદગી?
ગણતંત્ર દિવસના ચીફ ગેસ્ટની પસંદગી એક લાંબી અને સમજી-વિચારીને કરવામાં આવતી પ્રક્રિયા હોય છે. તેની તૈયારી સામાન્ય રીતે કાર્યક્રમના આશરે છ મહિના પહેલા શરૂ થઈ જાય છે. વિદેશ મંત્રાલય આ પ્રક્રિયાને સંભાળે છે. તેમાં જોવામાં આવે છે કે સંબંધિત દેશ કે સંગઠન સાથે ભારતના રાજદ્વારી, આર્થિક, સૈન્ય અને કૂટનીતિક સંબંધ કેવા છે.
સંબંધ અને રણનીતિનો સંકેત
પૂર્વ રાજદ્વારીઓ અનુસાર ચીફ ગેસ્ટની પસંદગી માત્ર સન્માન આપવા માટે હોતી નથી, પરંતુ આ એક રણનીતિક સંદેશ પણ હોય છે. તેમાં તે દેખાડવામાં આવે છે કે ભારત કયા દેશો કે સમૂહોની સાથે પોતાનો સંબંધ મજબૂત કરવા ઈચ્છે છે. ઘણીવાર તે રક્ષા સહયોગ, વ્યાપાર સમજુતિ કે વૈશ્વિક મુદ્દા પર સમજદારીનો સંકેત આપે છે.
77મા ગણતંત્ર દિવસ પર યુરોપીય યુનિયન
આ વખતે 77મા ગણતંત્ર દિવસ માટે યુરોપીય યુનિયનના સર્વોચ્ચ નેતા મુખ્ય અતિથિ હશે. યુરોપીય પરિષદના અધ્યક્ષ એન્ટોનિયો કોસ્ટા અને યુરોપીય પંચના અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન 25થી 27 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ભારતની રાજકીય યાત્રા પર રહેશે. તેઓ ગણતંત્ર દિવસ સમારોહની સાથે-સાથે ભારત-EU શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે