Republic Day 2026: આજે 77મો ગણતંત્ર દિવસ, કર્તવ્ય પથ પર દુનિયા જોશે ભારતના હથિયારોનો દમ

Republic Day Parade 2026: દેશ આજે પોતાનો 77મો ગણતંત્ર દિવસ ઉજવી રહ્યો છે. કર્તવ્ય પથ પર આજે પરેડમાં દુનિયા ભારતનો દમ જોશે. પરેડમાં બ્રહ્મોસથી લઈને આકાશ મિસાઈલ સિસ્ટમ, અર્જૂન ટેંક, સહિત અનેક જબરદસ્ત હથિયારોનું પ્રદર્શન થશે. 

કર્તવ્ય પથ પર આજે થોડીવારમાં પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે પરેડ ચાલુ થશે. જેમાં આકાશ મિસાઈલ સિસ્ટમ, દુશ્મનોના ગાભા કાઢી નાખતી બ્રહ્મોસ મિસાઈલ, મેન બેટલ ટેંક અર્જૂન, અને યુનિવર્સલ રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ સૂર્યાસ્ત્ર સહિત અનેક સ્વદેશી અને ફ્રન્ટલાઈન મિલેટ્રી પ્લેટફોર્મ જોવા મળશે. ભારત આજે 77માં ગણતંત્ર દિવસ સમારોહમાં અનેક નવા યુનિટ્સ અને ફોર્મેશન પણ પહેલીવાર રજૂ કરશે. જે દેશની વધતી મિલેટ્રી ક્ષમતા અને રક્ષા નિર્માણમાં આત્મનિર્ભરતા દર્શાવે છે. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ નવી બનાવેલી ભૈરવ લાઈટ કમાન્ડો બટાલિયન, શક્તિબાન રેજિમેન્ટ, આ સાથે જાન્સ્કર ટટ્ટુ અને બૈક્ટ્રિયન ઊંટ પહેલીવાર ઔપચારિક રીતે આ પરેડમાં ભાગ લેશે. વધુ એક 61 કેવેલરીની ઘોડસ્વાર ટુકડી પોતાના પરંપરાગત ઔપચારિક પહેરવેશથી અલગ આ પરેડમાં ભાગ લેશે. આજે ગણતંત્ર દિવસને લઈને એલઓસી ઉપર પણ સુરક્ષા ચાકબંધ કરાઈ છે. 

સૈન્ય શક્તિનો દમ જોવા મળશે
સેનાના અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ સેનાના કોલમ જેમાં સૈન્ય કર્મીઓ સાથે પ્રમુખ સ્વદેશી પ્લેટફોર્મ સામેલ છે. કર્તવ્યપથ પર તબક્કાવાર રીતે યુદ્ધની વ્યૂહ રચના સાથે આગળ વધશે. પરંપરાગત રીતે પરેડમાં અગ્રણી સશસ્ત્ર દળોની ટુકડી 61 કેવેલરી, પોતાની પ્રભાવશાળી હાજરી અને વિશિષ્ટ ઔપચારિક હેડગિયર માટે જાણીતી છે. જો કે આ વર્ષનું પ્રદર્શન પરંપરા સાથે પરિચાલન તત્પરતા ઉપર પણ ભાર મૂકશે. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ ગણતંત્ર દિવસ સમારોહ ભારતની વિકાસ યાત્રા, સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અને સૈન્ય શક્તિને ઉજાગર કરશે. 

રાષ્ટ્રપતિ કરશે સમારોહનું નેતૃત્વ
આ કાર્યક્રમમનો મુખ્ય વિષ વંદે માતરમના 150 વર્ષ હશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ આ સમારોહનું નેતૃત્વ કરશે. જે સવારે 10.30 વાગે શરૂ થશે. લગભગ 90 મિનિટ ચાલશે. ભારતીય સેનાના તબક્કાવાર ય્યૂહમાં એક હવાઈ ઘટક સામેલ હશે જેમાં એક ઉચ્ચ ગતિશિલતા ડ્રોનઅને  ભારતનું પહેલું સ્વદેશી રીતે ડિઝાઈન કરાયેલું બખ્તરબંધ હળવું વિશેષ વાહન પણ સામેલ હશે. હવાઈ મદદ સ્વદેશી ધ્રુવ એડવાન્સ્ડ લાઈટ હેલિકોપ્ટર અને તેના સશસ્ત્ર સંસ્કરણ, રુદ્ર દ્વારા પ્રદાન કરાશે. જે યુદ્ધક્ષેત્રને આકાર આપવા માટે પ્રહાર સંરચનામાં ઉડાણ ભરશે. 

પરેડમાં સામેલ થશે આ ટેંકો
યુદ્ધ ખંડમાં T-90  ભીષ્મ ટેંક અને સ્વદેશી મુખ્ય યુદ્ધ અર્જૂન ટેંક સલામી મંચની સામેથી પરેડ કરતા નીકળશે જેમને અપાચે AH-64E  એટેક હેલિકોપ્ટર અને પ્રચંડ હળવા ફાઈટર હેલિકોપ્ટરથી બેકઅપ અપાશે. આ ઉપરાંત BMP-II ઈન્ફ્રેન્ટ્રી કોમ્બેટ વ્હીકલ અને નાગ મિસાઈલ સિસ્ટમ (ટ્રેક્ડ) MK-2 સામેલ થશે. મિસાઈલ, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ, મધ્યમ અંતરથી જમીનથી હવામાં માર કરનારી મિસાઈલ  (MRSAM), એડવાન્સ્ડ ટોઈડ આર્ટિલરી ગન સિસ્ટમ (ATAGS), ધનુષ તોપ, દિવ્યાસ્ત્ર બેટરી અને સિલેક્ટેડ ડ્રોન પણ દેખાડવામાં આવશે. 

જોવા મળશે ઓપરેશન સિંદૂર
યુનિવર્સલ રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ (URLS) સૂર્યાસ્ત્ર જે 300 કિમી સુધી જમીનથી જમીન પર હુમલો કરવામાં સક્ષમ છે તેને પહેલીવાર પ્રદર્શિત કરાશે. પરેડમાં શક્તિબાન રેજિમેન્ટનું પણ ડેબ્યુ થશે. જે ડ્રોન, કાઉન્ટર ડ્રોન સિસ્ટમ અને લોઈટરિંગ મ્યૂનિશનથી લેસ એક આર્ટિલરી યુનિટ છે. ગત વર્ષે મેમાં ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન તૈનાત મુખ્ય હથિયાર સિસ્ટમની  પ્રતિકૃતિઓને દર્શાવતી ત્રણેય સેનાઓની ઝાંખી એક પ્રમુખ આકર્ષણ હોવાની અપેક્ષા છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે આ ઝાંખી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પડકારોને નિર્ણાયક રીતે જવાબ આપવા માટે ભારતના સંકલ્પનું પ્રતિક હશે. ઓપરેશન સિંદૂરનું સંક્ષિપ્ત ચિત્રણ રજૂ ક રનારું એક કાંચનો કેસવાળું પરિચાલન પણ કર્તવ્ય પથ પર જોવા મળશે. ઓપરેશન દરમિયાન બ્રહ્મોસ મિસાઈલોએ હુમલા કર્યા જ્યારે આકાશ મિસાઈલ સિસ્ટમ અને S-400 ડિફેન્સ સિસ્ટમે એક સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડ્યું હતું. 

ફ્લાઈટ પાસ્ટમાં 29 વિમાન સામેલ થશે
DRDO પણ લોંગ રેન્જ એન્ટી શિપ હાઈપરસોનિક મિસાઈલ(LR-AShM) નું પ્રદર્શન કરશે. જે એક હાઈપરસોનિક ગ્લાઈડ મિસાઈલ છે જે સ્થિર અને ચાલ એમ બંને પ્રકારના લક્ષ્યોને ભેદવામાં સક્ષમ છે અને તેને અનેક પેલોડ લઈ જવા માટે ડિઝાઈન કરાયું છે. હવાઈ ફ્લાઈ પાસ્ટ જે પરેડના સૌથી અવેઈટેડ ભાગોમાંથી એક છે તેમાં 29 વિમાન સામેલ થશે. જેમાં 16 ફાઈટર જેટ, ચાર પરિવહન વિમાન અને નવ હેલિકોપ્ટર હશે. ભાગ લેનારા વિમાનોમાં રાફેલ, Su-30 MKI, MiG-29 અને જગુઆર ફાઈટર વિમાન સામેલ થશે. આ સાથે જ C-130, C-295 અને ભારતીય નેવીના P-81 વિમાન જેવા પરિવહન અને નિગરાણી એસેટ્સ પણ સામેલ હશે. ફલાઈ પાસ્ટ અર્જન, વજ્રાંગ, વરુણ અને વિજય નામના ફોર્મેશનમાં કરાશે. યુરોપીયન પરિષદના અધ્યક્ષ, એન્ટોનિયો કોસ્ટા અને યુરોપીયન આયોગના અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન ગણતંત્ર દિવસ સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ હશે. 

