પરેડમાં આન, બાન, શાનથી લહેરાયો ઓપરેશન સિંદૂરનો ઝંડો, હથિયારોનો દમ જોઈ દુશ્મનો પાણી પાણી

Republic Day Parade: દેશ આજે 77મો ગણતંત્ર દિવસ ઉજવી રહ્યો છે. કર્તવ્ય પથ પર ચાલી રહેલી પરેડમાં દેશની આન બાન શાન જોવા મળી રહી છે. ઓપરેશન સિંદૂરમાં વપરાયેલા હથિયારો પણ ભારત ગર્વભેર પ્રદર્શિત કરી રહ્યું છે. જેમાં ઓપરેશન સિંદૂરનો ઝંડો લહેરાતો જોવા મળ્યો. પીએમ મોદી આ જોઈને ગદગદ થઈ ગયા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 26, 2026, 11:37 AM IST



આજે પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિતે નવી દિલ્હી ખાતે કર્તવ્ય પથ પર પરેડનું આયોજન થયું છે. આ અગાઉ પીએમ મોદી વોર મેમોરિયલ પહોંચ્યા અને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી. 77માં ગણતંત્ર દિવસ સમારોહના મુખ્ય અતિથિ બનેલા ઈયુ ચીફ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને પણ  ખુશી વ્યક્ત કરીઅને સમારોહનો વીડિયો શેર કરીને કહ્યું કે ગણતંત્ર દિવસ સમારોહના મુખ્ય અતિથિ બનવું એ મારા માટે જીવનભરનું સન્માન છે. એક સફળ ભારત વિશ્વને વધુ સ્થિર, સમૃદ્ધ અને સુરક્ષિત બનાવે છે. 

A successful India makes the world more stable, prosperous and secure.

And we all benefit ↓ https://t.co/boeqFGv15Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 26, 2026

કર્તવ્ય પથ પર તિરંગો લહેરાયો
દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ પર રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ સ્વદેશી 105 મિમી લાઈટ ફીલ્ડ ગનથી 21 તોપની સલામી સાથે રાષ્ટ્રગીત ગવાયું. ત્યારબાદ 129 હેલિકોપ્ટર યુનિટના ચાર એમઆઈ-17 1 વી હેલિકોપ્ટરોએ ધ્વજ ફોર્મેશનમાં ઉડાણ  ભરતા પુષ્પ વર્ષા ક રી. આ હેલિકોપ્ટરનું ફોર્મેશનનું નેતૃત્વ ગ્રુપ કેપ્ટન આલોક અહલાવતે કર્યું હતું. પરેડ શરૂ  થતા જ વાતાવરણમાં જોશ હાઈ થઈ ગયો. એમાં પણ ઓપરેશન સિંદૂરનો ઝંડો લહેરાતો જોઈને બધા ગર્વસભર જોતા  રહ્યા. 

— ANI (@ANI) January 26, 2026

ઓપરેશન સિંદૂરનો ઝંડો લહેરાયો
કર્તવ્ય પથ પર પ્રહાર ફોર્મેશનમાં ઉડાણ ભરવામાં આવી. જેમાં ભારતીય સેનાનું એક ધ્રુવ એડવાન્સ લાઈટ હેલિકોપ્ટર ઓપરેશન સિંદૂરનો ઝંડો લઈને ઉડ્યું. આ સાથે જ ભારતીય સેનાનું રુદ્ર એએલએચ-ડબલ્યુએસઆઈ અને ભારતીય વાયુસેનાનું એએલએચ માર્ક-IV હેલિકોપ્ટર પણ સામેલ હતું. રાજપૂત રેજિમેન્ટે કર્તવ્ય પથ પર માર્ચ કરી અને ડ્રોન વોરફેર અને સૂર્યાસ્ત્રની પણ ઝલક જોવા મળી. આ એ હથિયારો છે જે ઓપરેશન સિંદૂરમાં વપરાયા હતા. 

— Press Trust of India (@PTI_News) January 26, 2026

પાકિસ્તાનને નતમસ્તક કરનારું ઓપરેશન સિંદૂર
7-10 મે 2025માં ભારતે 88 કલાકના ઓપરેશન સિંદૂરથી પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે લાવી દીધુ હતું. એક આંતરરાષ્ટ્રીય રિપોર્ટ સામે આવતા પાકિસ્તાન માટે નાલેશીજેવું બની ગયું છે. યુરોપીયન મિલેટ્રી એનાલિસિસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મે 2025ના સંઘર્ષમાં 88 કલાકના ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતની હવાઈ તાકાતે પાકિસ્તાનને સીઝફાયર માટે મજબૂર કર્યું હતું. એપ્રિલમાં પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાના જવાબમાં ભારતે ઓપરેશન સિંદૂરને અંજામ આપ્યો હતો. પહેલગામ હુમલામાં 26 નિર્દોષ ભારતીય નાગરિકોના જીવ ગયા હતા. ઓપરેશન સિંદૂર એ ભારતની ત્રણેય સેનાઓના તાલમેળઅને સ્વદેશી ટેક્નિકલ ક્ષમતાનું ઐતિહાસિક ઉદાહરણ હતું. 

શું હતું રિપોર્ટમાં 
ગત વર્ષના ભારત પાકિસ્તાનના સૈન્ય સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કરતા યુરોપીયન રિપોર્ટમાં કહેવાયું કે પાકિસ્તાન અને ભારતીય વાયુસેના વચ્ચે આ ઘર્ષણમાં પાકિસ્તાની વાયુસેના વ્યાપક રીતે ભારતીય ક્ષેત્રો પર હુમલો કરવામાં નિષ્ફળ રહી કારણ કે તેમનો મુકાબલો એક ઈન્ટીગ્રેટેડ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે કર્યો. તેની અસરકારક ક્ષમતા આ સંઘર્ષના સરપ્રાઈઝ જેવી હતી. બીજીબાજુ ભારતીય વાયુસેના દુશ્મનના એર ડિફેન્સને ભેદીને લક્ષ્યો ધ્વસ્ત કરવામાં સફળ રહી. ભારતે આગળ પાકિસ્તાનના મુખ્યએરફોર્સ સ્ટેશનો પર હુમલા શરૂ કર્યા અને સંઘર્ષને અંજામ પર પહોંચાડ્યું. 

ઓપરેશન સિંદૂર: ધ ઈન્ડિયા- પાકિસ્તાન એરવોર (7-10 મે 2025) નામથી રિપોર્ટ એન્ડ્રિયન ફોન્ટાનેલાજે તૈયાર કર્યો છે. હાલમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સ્થિત એક સ્વતંત્ર સ્વિસ મિલેટ્રી હિસ્ટ્રી અને સ્ટ્રેટેજિક સ્ટડીઝ સંસ્થાન (CHPM) એ પબ્લિશ કર્યો છે. 1969માં સ્થાપિત CHPM કોઈ સરકાર સાથે સંકળાયેલી નથી. તે પોતાને પ્રોફેશનલ મિલેટ્રી રિસર્ચ માટે એક ન્યૂટ્રલ ફોરમ તરીકે રજૂ કરે છે. 

