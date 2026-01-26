Republic Day Special: વંદે માતરમ મેમોરિયલ...ભારતનું સૌ પ્રથમ 4D સંગ્રહાલય, ગુજરાતમાં ક્યાં આવ્યું ખાસ જાણો
Vande Matram Memorial: આજે ગણતંત્ર દિવસ છે અને આજના દિવસે કર્તવ્ય પથ પર પરેડનું પણ આયોજન થયું જેમાં ગુજરાતનો ટેબ્લો વંદે માતરમ થીમ પર આધારિત હતો. શું તમે જાણો છો કે ગુજરાતમાં એક વંદે માતરમ મ્યૂઝિયમ પણ છે. જબરદસ્ત 4D ટેક્નોલોજીવાળું? તો ખાસ જાણો.
દેશ આજે પોતાનો 77મો ગણતંત્ર દિવસ આન બાન શાનથી ઉજવી રહ્યો છે. કર્તવ્ય પથ પર આજે પરેડનું આયોજન થયું જેમાં ઓપરેશન સિંદૂરમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયારોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. રાફેલ અને સુખોઈ સહિત 29 વિમાનોએ ફ્લાય પાસ્ટમાં ભાગ લીધો. આ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવ્યો. રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું અને 21 તોપની સલામી પણ આપવામાં આવી. પરેડમાં અનેક રાજ્યોના ટેબ્લા પણ જોવા મળ્યાં. જેમાં ગુજરાતના ટેબ્લાએ આકર્ષણ જમાવ્યું. આ ટેબ્લાની જે થીમ હતી તે હતી "સ્વતંત્રતાનો મંત્ર વંદે માતરમ અને સમૃદ્ધિનો મંત્ર આત્મનિર્ભર ભારત". ત્યારે આ વંદે માતરમ પર એક અનોખુ સંગ્રહાલય પણ ગુજરાતમાં છે તે શું તમે જાણો છો?
ગુજરાતનો ટેબ્લો અને તેની થીમ
ગુજરાતના માહિતી ખાતા દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આ ટેબ્લાની થીમ વંદે માતરમ રાખવામાં આવી છે. જેમાં સ્વદેશી, આત્મનિર્ભરતા અને સ્વતંત્રતાના મંત્રનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. ટેબ્લામાં મેડમ ભીખાજી કામા અને મહાત્મા ગાંધી ચરખો પણ કાંતતા જોવા મળ્યા. અત્રે જણાવવાનું કે વંદે માતરમના 150 વર્ષ પૂરા થયાના અવસરે આ વિશેષ પ્રસ્તુતિ હતી. ત્યારે વંદે માતરમ પર બનેલું એક વિશેષ સંગ્રહાલય શું તમને ખબર છે ખરા?
વંદે માતરમ પર વિશેષ મ્યુઝિયમ
શું તમે જાણો છો કે દેશનું પહેલવહેલું 4-D મ્યૂઝિયમ આપણા ગુજરાતમાં છે. એ છે વંદે માતરમ મેમોરિયલ જ્યાં તમને ભારતની સ્વતંત્રતાની આખી ચળવળ 4 ડી ટેક્નોલોજીમાં જોવા મળશે. અહીં 1857ના બળવાથી લઈને 1947માં આઝાદી મળી ત્યારનો સમય દર્શાવવામાં આવ્યો છે. બિન નફાકારક સંસ્થા આશાપુરા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભૂજ નજીક (ભુજોડી) બનાવવામાં આવેલું આ મેમોરિયલ 12 એકર જમીન પર ફેલાયેલું છે અને તેને સંસદ ભવન જેવો આકાર અપાયો છે.
આ એક પ્રકારનું સ્મારક છે. વંદે માતરમ કળાના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરે છે. ભારતની આઝાદીની ચળવળ અને તે મેળવવા માટે આપણા દેશવાસીઓના બલિદાનનો ઇતિહાસ ફક્ત ઇતિહાસના ચોપડે નહીં પરંતુ તેને અનુભવવા માટે તે જીવિત કરવાની જરૂર હોય છે. વંદે માતરમમાં તમને એ જ અનુભૂતિ થશે.
અહીં જે રીતે સ્વતંત્રતા સંગ્રામની ઘટનાઓને રજૂ કરતા ચિત્રો દર્શાવવામાંઆવ્યા છે તે ઘટનાઓને જાણે જીવંત બનાવે છે. 4ડી પ્રોજેક્ટર્સની મદદથી અહીં આઝાદીની ચળવળની ઘટનાઓને 17 જેટલા અલગ અલગ એપિસોડમાં રજૂ કરાઈ છે. વંદે માતરમ મેમોરિયલની મુલાકાતે દેશ વિદેશથી લોકો આવે છે. આ મેમોરિયલમાં સાંજના સમયે લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો પણ થાય છે જેમાં ઘટનાઓને અસલમાં દર્શાવવામાં આવે છે. દર સોમવારે આ સંગ્રહાલય બંધ રહે છે. સવારના 11થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહે છે.
પરેડમાં ગુજરાતનો ટેબ્લો..જુઓ Video
