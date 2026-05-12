/મંત્રીઓની મુસાફરી પર લગામ, અધિકારીઓને સૂચના! ઇંધણ બચાવવા માટે સરકારની મોટી તૈયારી

PM Modi Fuel Saving Appeal: પીએમ મોદીએ દેશના લોકોને ઈંધણ બચાવવાની અપીલ કરી છે. સાથે જ વર્ક ફ્રોમ હોમ માટે પણ અનુરોધ કર્યો છે. હવે સરકાર પોતાના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓ પર પણ આવા જ પ્રતિબંધો લાગુ કરવા જઈ રહી છે.
PM Modi Fuel Saving Appeal: સરકારનો ઈરાદો છે કે, ટોપના સ્તરે આ પગલાં લાગુ કરીને લોકો માટે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવે. સરકાર ઈચ્છે છે કે, વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ અને વર્ક ફ્રોમ હોમની વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે. ઇંધણના પુરવઠા અને વધતી જતી આયાત જકાત પર લગામ લાવવા માટે સરકાર આ પગલું ભરી રહી છે. આ ઉપરાંત ભવ્ય સરકારી કાર્યક્રમો પર પણ રોક લગાવવાની તૈયારી છે.
મંત્રીઓ પાસે માંગવામાં આવી યોજના
આ બાબતે મંત્રીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ પોતાની યોજના બનાવીને આપે. ન્યૂઝ 18ના રિપોર્ટ અનુસાર, તેમાં ઈંધણનો વપરાશ ઘટાડવા પર ભાર મૂકવાની વાત કહેવામાં આવી છે. મંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓને બિનજરૂરી સ્થાનિક અને વિદેશી મુસાફરી પર તાત્કાલિક રોક લગાવવા અથવા તેને મર્યાદિત કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. સેમિનાર અને કોન્ફરન્સને વીડિયો કોન્ફરન્સ મોડ પર લઈ જવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. નવા કર્તવ્ય ભવન કોમ્પ્લેક્સમાં કામ કરતા અધિકારીઓને મેટ્રો અથવા અન્ય પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટથી મુસાફરી કરવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
અલગ-અલગ વિભાગો પણ તૈયારીઓ શરૂ
વિવિધ વિભાગો વર્ક ફ્રોમ હોમ અને અન્ય હાઇબ્રિડ વ્યવસ્થાઓમાં જોડાયેલા છે જેથી ઓફિસ આવવા-જવા માટે થતો પેટ્રોલ-ડીઝલનો ખર્ચ બચાવી શકાય. આ ઉપરાંત ભવ્ય સરકારી આયોજનો પર પણ લગામ લગાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે, જેથી મોટા પાયે રાંધણ ગેસ (LPG)ના વપરાશમાં ઘટાડો કરી શકાય. ખાનગી ક્ષેત્રો અને સામાન્ય લોકો માટે આવા નિયમો બનાવતા પહેલા સરકાર પોતાના સ્તરે તેને લાગુ કરવા માંગે છે.
આયોજનો અને લગ્નો માટે મર્યાદા
સરકાર કાર-પૂલિંગ, વાહનોનો બિનજરૂરી ઉપયોગ અને ખાનગી કંપનીઓમાં રિમોટ વર્કને પ્રોત્સાહન આપવા અંગે પણ ચર્ચા કરી રહી છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મોટા પાયે થતા કાર્યક્રમો અને મોટા લગ્નો માટે મર્યાદા નક્કી કરવા પર પણ વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો કે, આ હાલમાં માત્ર વિચારણા હેઠળ છે અને જો સ્થિતિ વધુ બગડશે તો જ તેને લાગુ કરવાની યોજના છે.
શું પેટ્રોલ-ડીઝલના વધી શકે છે ભાવ?
સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સમસ્યા આર્થિક સંકટની નથી, પરંતુ ઇંધણના મેનેજમેન્ટની છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સતત ખાતરી આપી છે કે, ભારત પાસે ઓઈળ અને ગેસનો પૂરતો રિઝર્વ સ્ટોક છે. મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, 60 દિવસનું ક્રૂડ ઓઈલ અને 45 દિવસનું LPG ઉપલબ્ધ છે. અધિકારીઓના મતે, નાણા મંત્રાલય એ વાત પર નજર રાખી રહ્યું છે કે, જો વૈશ્વિક સ્તરે ઉર્જા સંકટ ચાલુ રહેશે તો કેટલા સમય સુધી તેનો સામનો કરી શકાશે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઓઈલ અને ગેસના ભાવ વધારવા માટે સતત દબાણ છે.