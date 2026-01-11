આ છે દેશના સૌથી અમીર જિલ્લા, અહીંના લોકોની વાર્ષિક આવક જાણીને ચોંકી જશો! ગુજરાતનો આ જિલ્લો પણ સામેલ
Richest District of India: દેશનો સૌથી અમીર જિલ્લો કયા આધારે નક્કી થાય છે અને આ જિલ્લો કયો છે? જો હવે પછી કોઈ તમને આ વિશે પૂછે, તો તમે કહી શકો છો કે ઇકોનોમિક સર્વે અનુસાર દેશનો સૌથી અમીર જિલ્લો તેલંગાણાનો રંગારેડ્ડી છે. તેલંગાણાના રંગારેડ્ડી જિલ્લાની માથાદીઠ આવક 11.46 લાખ રૂપિયા છે. સૌથી વધુ માથાદીઠ આવક ધરાવતા જિલ્લાઓની યાદીમાં ગુરુગ્રામ, બેંગલુરુ અર્બન, ગૌતમ બુદ્ધ નગર (નોઈડા), સોલન, નોર્થ અને સાઉથ ગોવા, ગંગટોક, નામચી, મંગન અને ગ્યાલશિંગ, મુંબઈ અને અમદાવાદ સામેલ છે.
Richest District of India: ઇકોનોમિક સર્વે (Economic Survey 2024-25) અનુસાર,રંગારેડ્ડી જિલ્લો માથાદીઠ આવકના મામલામાં દેશમાં પહેલા નંબર પર આવે છે. આ જિલ્લાને આઈટી સેક્ટર, પ્રખ્યાત ટેક પાર્ક, બાયોટેક અને ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓનો મોટો ફાયદો મળ્યો છે. માથાદીઠ આવકની બાબતમાં દેશની રાજધાની દિલ્હી આ જિલ્લા કરતા ઘણી પાછળ છે. ઇકોનોમિક સર્વે 2024-25 અનુસાર દિલ્હીની માથાદીઠ આવક 4,93,024 રૂપિયા છે.
માથાદીઠ આવકના મામલે બીજા નંબરે હરિયાણાનું ગુરુગ્રામ છે. અહીંની માથાદીઠ આવક 9.05 લાખ રૂપિયા છે. ગુરુગ્રામમાં MNCની ઓફિસો અને BPOમાં નોકરી કરતા લોકોની માથાદીઠ આવક દેશના અન્ય શહેરોની સરખામણીમાં ઘણી વધારે છે. જિલ્લાનું વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે કોર્પોરેટ છે. શહેરની નજીક જ સુલતાનપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન પણ આવેલું છે.
નોઈડા-ગ્રેટર નોઈડા (ગૌતમ બુદ્ધ નગર) માથાદીઠ આવકના મામલે ત્રીજા સ્થાન પર આવે છે. અહીંની માથાદીઠ આવક વાર્ષિક 8.48 લાખ રૂપિયા છે. આ સાથે જ ગૌતમ બુદ્ધ નગર માથાદીઠ આવકની બાબતમાં જાપાનની બરાબરી કરી રહ્યું છે. આ ઉત્તર પ્રદેશનો સૌથી વધુ માથાદીઠ આવક ધરાવતો જિલ્લો છે.
ત્યારબાદ માથાદીઠ આવકના મામલે ચોથા નંબરે હિમાચલ પ્રદેશના સોલનનો નંબર આવે છે. આ દેશનો ચોથો સૌથી ધનિક જિલ્લો છે. આ જિલ્લાના લોકોની સરેરાશ આવક 8.10 લાખ રૂપિયા છે. કર્ણાટકના બેંગલુરુ શહેરની માથાદીઠ આવક 8.03 લાખ રૂપિયા છે અને અહીંની માથાદીઠ આવક દેશમાં પાંચમા નંબરે છે.
નોર્થ અને સાઉથ ગોવા દેશનો છઠ્ઠો સૌથી ધનિક જિલ્લો છે. ઇકોનોમિક સર્વે અનુસાર આ બન્ને જિલ્લાના લોકોની માથાદીઠ આવક 7.63 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે. ત્યારબાદ સિક્કિમના ગંગટોકની માથાદીઠ આવક 7.46 લાખ રૂપિયાની નજીક છે.
આઠમા નંબરે કર્ણાટકનું મંગલોર છે, જેની માથાદીઠ આવક 6.69 લાખ રૂપિયા છે. ત્યારબાદ દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈનો નંબર આવે છે. મુંબઈમાં રહેતા લોકોની માથાદીઠ આવક 6.57 લાખ રૂપિયા છે. ત્યારબાદ અમદાવાદ શહેરના લોકોની માથાદીઠ આવક 6.54 લાખ રૂપિયા છે. આ આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ છે કે દેશમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા જિલ્લાઓની ટોપ 10 યાદીમાં દિલ્હીનું નામ સામેલ નથી.
