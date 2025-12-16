Prev
વૃંદાવનના બાંકે બિહારી મંદિરમાં વર્ષો જૂની પરંપરા તૂટી! ઠાકોરજીને નહિ ચઢાવાયો ભોગ

Banke Bihari Bhog Controversy : વૃન્દાવન બાંકે બિહારી મંદિરમાં સદીઓ જુની પરંપરા તુટી છે. મીઠાઈ બનાવનાર કંદોઈને પગાર ન મળતા ઠાકોરજી માટે ભોગ ન બન્યો. ત્યારે લાખો શ્રધ્ધાળુઓ વચ્ચે ઠાકોરજી ભોગ વગર દર્શન માટે બિરાજમાન રહ્યાં. આ કારણે ભક્તોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:16 PM IST

Vrindavan Banke Bihari Temple : વૃંદાવનના પ્રખ્યાત બાંકે બિહારી મંદિરમાં હલવાઈને પગાર ન મળવાને કારણે ઠાકુરજીનો પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવ્યો ન હતો, લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા તૂટી ગઈ. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રચાયેલી હાઈ પાવર્ડ મેનેજમેન્ટ કમિટીની વ્યવસ્થાઓ પર સવાલો ઉઠયા છે. 

પહેલી વાર, વૃંદાવનના શ્રી બાંકે બિહારી મંદિરમાં હલવાઈનો પગાર ન મળવાને કારણે ઠાકુરજીનો બાલ અને શયનનો પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવ્યો ન હતો, જેના કારણે લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા તૂટી ગઈ. લાખો ભક્તો વચ્ચે ઠાકુરજી પ્રસાદ વિના દર્શન માટે બેઠા હતા. ગોસ્વામીઓએ નારાજગી વ્યક્ત કરી, જ્યારે હાઇપાવર કમિટીએ ચુકવણીનો આદેશ આપ્યો અને પરિસ્થિતિ સંભાળવાની જવાબદારી લીધી.

પહેલી વાર, વૃંદાવનના બાંકે બિહારી મંદિરમાં ઠાકુરજીનો બાલ અને શયનનો પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવ્યો ન હતો. હલવાઈનો પગાર ન મળવાને કારણે પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવ્યો ન હતો, જેનાથી પ્રસાદની લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા તૂટી ગઈ. મંદિરના ગોસ્વામીઓ ગુસ્સે છે, જ્યારે હાઇપાવર કમિટી આ મામલાથી હાથ અદ્ધર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

ભારત અને વિદેશથી લાખો ભક્તો દરરોજ વૃંદાવન સ્થિત શ્રી ઠાકુર બાંકે બિહારી મંદિરની મુલાકાત લે છે. સોમવારે, ઠાકુરજી પ્રસાદ વિના ભક્તો સમક્ષ હાજર થયા. સવારે ઠાકુરજીને બાળ ભોગ અને સાંજે શયન ભોગ ચઢાવવામાં આવે છે. જોકે, આજે ઠાકુરજીને બંનેમાંથી કોઈ પણ પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવ્યો ન હતો.

હલવાઈએ પ્રસાદ તૈયાર કર્યો ન હતો
સુપ્રીમ કોર્ટે શ્રી ઠાકુર બાંકે બિહારી મંદિરમાં વ્યવસ્થાની દેખરેખ માટે એક ઉચ્ચ સમિતિની રચના કરી છે. આ સમિતિ હેઠળ, ઠાકુરજી માટે પ્રસાદ તૈયાર કરવા માટે એક હલવાઈની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. હલવાઈને માસિક એંસી હજાર રૂપિયા પગાર આપવામાં આવે છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી, તેને પગાર આપવામાં આવ્યો ન હતો. પરિણામે, હલવાઈએ ઠાકુરજી માટે બાળ ભોગ અને શયન ભોગ તૈયાર કર્યો ન હતો.

ઠાકુરજીને ચાર વખત ભોગ ચઢાવવામાં આવે છે
મંદિરના ગોસ્વામીએ સમજાવ્યું કે મયંક ગુપ્તા નામનો વ્યક્તિ શ્રી ઠાકુર બાંકે બિહારી માટે પ્રસાદ તૈયાર કરવા માટે જવાબદાર છે. મયંક સવારે બાલ ભોગ, બપોરે રાજ ભોગ, સાંજે ઉત્થાપન ભોગ અને રાત્રે શૈવ ભોગ ધરાવે છે. હલવાઈ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ પ્રસાદ ઠાકુરજીને અર્પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આજે સેવકોને પ્રસાદ મળ્યો નથી.

સમિતિના સભ્ય દિનેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, "સોમવારે, અમને માહિતી મળી હતી કે ઠાકુરજી માટે બાલ ભોગ અને શયન ભોગ મંદિર પરિસરમાં ઉપલબ્ધ નથી. પૂછવામાં આવતા, મયંક ગુપ્તાએ કહ્યું કે પ્રસાદ તૈયાર કરવામાં આવ્યો ન હતો કારણ કે હલવાઈને પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા ન હતા. મયંક ગુપ્તાને ટૂંક સમયમાં પૈસા ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, અને સમિતિ આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે પગલાં લઈ રહી છે."

