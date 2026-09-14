/પત્નીની હત્યા કરી માથું ફ્રીજમાં મૂકી દેનારો આરોપી પતિ ભાગવાની લ્હાયમાં નરકાસુરની પહાડી પરથી કૂદ્યો?

અસમમાં પત્ની રિયાની હત્યા કરીને તેની લાશને ઠેકાણે પાડવાનું ષડયંત્ર રચનારા આરોપી પતિ રામાનુજ ગોસ્વામીનું પણ મોત થઈ ગયું છે. એવો દાવો થઈ રહ્યો છે હતો કે પોલીસ તપાસ દરમિયાન પહાડીથી કૂદીને તેણે જીવ દઈ દીધો. પોલીસની એક ટીમ તેનું મેડિકલ/બ્લડ ટેસ્ટ માટે તેને લઈ જઈ રહી હતી. ત્યારે તે કથિત રીતે નરકાસુર પહાડી પરથી કૂદી ગયો.
આજે વહેલી પરોઢે બની ઘટના
ચોંકાવનારો આ ઘટનાક્રમ આજે સવારે એટલે કે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ વહેલી સવારે લગભગ 3 વાગે ઘટ્યો. પોલીસ ત્યારે તેને હાટીગાંવથી કાહિલિપારા થઈને ગુવાહાટી મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ લઈ જઈ રહી હતી. તે વખતે આ ઘટના ઘટી.
ગોળી નથી વાગી- પોલીસ
ગોસ્વામીના મોતના સમાચાર બાદ એવા પણ સમાચાર વહેતા થયા કે પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં તેનું મોત થયું. અસમ પોલીસે આ સમાચાર ફગાવતા કહ્યું કે ગોસ્વામીએ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાની કોશિશમાં પહાડી પરથી છલાંગ લગાવી હતી. આથી તે ઈજાના કારણે માર્યો ગયો. ગોળીથી નહીં. પોલીસે જણાવ્યું કે તેમની ટીમે તેને ગોળી મારી નહતી. ઊંચાઈ પરથી પડવાના કારણે તેને જીવલેણ ઈજા થઈ અને તેના કારણે તેનું મોત થયું. ત્યારબાદ તેના બોડીને રિકવર કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવાયું.
અત્રે જણાવવાનું કે ગોસ્વામી પર 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ બશિષ્ઠપુરમાં અંજલિ ગૃહ સ્થિત પોતાના ઘરમાં 25 વર્ષની પત્ની રિયા તાલુકદારની નિર્દયતાથી હત્યા કરવાનો આરોપ હતો. આરોપીએ પત્ની રિયાનું મર્ડર છૂપાવવા માટે મોટું ષડયંત્ર પણ રચ્યું હતું.
દુર્ગંધથી થયો ખુલાસો
જ્યારે પાડોશીઓને આ કપલના બંધ ફ્લેટમાંથી ભયાનક દુર્ગંધ આવવા લાગી તો તેમણે પોલીસને જાણ કરતા આ ઘટનાનો ખુલાસો થયો હતો. રિયાના મર્ડર બાદ તેણે તેનું માથું ધડથી અલગ કરીને ફ્રીજમાં મૂકી દીધુ હતું. મૃતદેહને કૂતરાઓને ખવડાવી દેવાનો પ્લાન ઘડ્યો હતો.
આ હત્યાની પ્રાથમિક તપાસમાં એવું મનાઈ રહ્યું હતું કે હત્યાના આરોપી પતિએ આપસી વિવાદ અને લગ્નેત્તર સંબંધના શકમાં આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો. જ્યારે પોલીસે તેને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો ત્યારે તેણે કહ્યુ હતું કે તેને કોઈ પસ્તાવો નથી. આથી તે કોઈની પણ માફી માંગશે નહીં.
શુગર ડેડીને મારી નાખીશ
અત્રે જણાવવાનું કે મુંબઈના શ્રદ્ધા વોલકર જેવા જઘન્ય હત્યાકાંડને અંજામ આપનારા આરોપી પાર્ટનરે પત્રકારો દ્વારા પૂછાયેલા સવાલના જવાબમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ તે શુગર ડેડીને પણ મારી નાખશે. જ્યારે તે વ્યક્તિની ઓળખ જણાવવાનું કહ્યું તો તે એટલો ભડકી ગયો કે મીડિયાકર્મીઓ સાથે પણ ગેરવર્તણૂંક કરવા લાગ્યો હતો.
એક વર્ષ પહેલા થયા હતા લગ્ન
રિયાના રામાનુજ સાથે ગત વર્ષે લગ્ન થયા હતા. 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ પત્નીની હત્યા કરી હતી. રામાનુજે કહ્યું હતું કે તેને હત્યાનો કોઈ પસ્તાવો નથી. જે પણ કઈ કર્યું તે સમજી વિચારીને કર્યું અને તેના માટે કોઈની માફી નહીં માંગે. મીડિયા રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને એવું પણ કહેવાયું છે કે આરોપી કઈક નશો કરતો હતો. આ માટે તેની સારવાર પણ ચાલુ હતી. રામાનુજ કેબ ચલાવતો હતો. પોલીસે એવું પણ જણાવ્યું કે આરોપીના ભાડાના ઘરમાંથી દારૂની અનેક બોટલો મળી હતી. આ સાથે જ એક મોટું ચાકૂ મળ્યું હતું જેને સ્થાનિક ભાષામાં દોઓ કહેવાય છે.
પૂછપરછમાં પાડોશીઓએ જણાવ્યું હતું કે બંને હંમેશા લડતા હતા. તે રાતે પણ બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો અને પછી બંને શાંત થઈ ગયા. ત્યારબાદ મકાનમાંથી વાસ આવવા લાગી તો લોકોને શક ગયો અને પોલીસને જાણ કરી હતી.