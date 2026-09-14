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પત્નીની હત્યા કરી માથું ફ્રીજમાં મૂકી દેનારો આરોપી પતિ ભાગવાની લ્હાયમાં નરકાસુરની પહાડી પરથી કૂદ્યો?

અસમમાં પત્નીની માથું ધડથી અલગ કરીને ફ્રીજમાં મૂકનારો  હેવાન આખરે પોતાના અંજામ સુધી પહોંચી ગયો છે. અસમ પોલીસે આરોપીના મોતના સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 14, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:50 PM IST
પત્નીની હત્યા કરી માથું ફ્રીજમાં મૂકી દેનારો આરોપી પતિ ભાગવાની લ્હાયમાં નરકાસુરની પહાડી પરથી કૂદ્યો?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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