RJD ભલે 25 સીટો પર સમેટાઈ પરંતુ ભાજપ કરતા 15 લાખ મત વધુ મળ્યા, બે મામલે બની નંબર-1
Bihar Election Result 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામે ફરી એકવાર બધાને ચોંકાવી દીધા. કારણ કે એનડીએ જીતશે એ તો એક્ઝિટ પોલમાં આવ્યું પરંતુ આવી જબરદસ્ત સુનામી સાથે જીતશે એ ધારણા નહતી. જો કે તમને જણાવી દઈએ કે આ ચૂંટણીમાં ભલે ભાજપ મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી પરંતુ બે મામલે આરજેડીએ વિરોધીઓને માત આપી છે. જાણો આવું કઈ રીતે બન્યું.
બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એનડીએની લહેર નહીં પરંતુ સુનામી જોવા મળી. જેમાં આરજેડી, કોંગ્રેસ સહિત અનેક પક્ષોનું બનેલું મહાગઠબંધન 35 સીટો પર સમેટાઈ ગયું. રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (આરજેડી) પણ ફક્ત 25 સીટો જીતી શકી. જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી, જનતા દળ યુનાઈટેડ (જેડીયુ), અને લોકજનશક્તિ-રામવિલાસ પાર્ટીના શાનદાર પ્રદર્શનથી એનડીએ 202 સીટો પર જીત મેળવવામાં સફળ રહ્યું. જો કે ખરાબ રીતે હારીને પણ આરજેડી બે બાબતે બિહારમાં નંબર વન પાર્ટી બની છે.
વોટશેરમાં સૌથી આગળ
વોટ શેરની રીતે જોઈએ તો આરજેડી આ ચૂંટણીમાં સૌથી આગળ રહી. સૌથી વધુ સીટો પર લડવાના કારણે આરજેડીનો વોટશેર પણ સૌથી વધુ છે. આરજેડીને 23 ટકા વોટશેર મળ્યો છે. જ્યારે ભાજપ આ મામલે તેનાથી 3 ટકા પાછળ રહ્યો અને તેને 20.08 ટકા મત મળ્યા છે. આ મામલે જેડીયુ ત્રીજા સ્થાને છે. નીતિશકુમારની પાર્ટીને 19.25 ટકા મતદારોએ પસંદ કર્યા. કોંગર્ેસને 8.71 ટકા મતદારોએ મત આપ્યા.
સૌથી વધુ લોકોએ લાલટેન બટન દબાવ્યું
ચૂંટણીમાં ઉતરેલા પક્ષોને મળેલા મતોને મામલે આરજેડી સૌથી આગળ છે. 1 કરોડ 15 લાખ 46 હજાર 55 વોટર્સે પોસ્ટર બેલેટ અને ઈવીએમમાં લાલટેન પર બટન દબાવ્યું. આ કોઈ પાર્ટીને મળેલા વોટમાં સૌથી વધુ છે. જ્યારે ભાજપને આરજેડીની સરખામણીમાં 15 લાખ ઓછા મત મળ્યા છે. ભાજપને કુલ 1 કરોડ 81 હજાર 143 મત મળ્યા છે. જો કે ભાજપને 89 સીટો પર જીત મળી તો આરજેડી 25 સીટો પર સમેટાઈ ગઈ. જેડીયુને 96 લાખ 67 હજાર 118 મત મળ્યા અને 85 સીટો જીતી. જ્યારે કોંગ્રેસને 43 લાખ 74 હજાર 579 મતદારોએ પસંદ કરી.
