Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બિહારમાં ભાજપ કરતાં વધુ મત મેળવીને હારી ગઈ RJD, જાણો સીટ અને મતની ટકાવારીનું ગણિત

Bihar Result: બિહાર વિધાનસભામાં સત્તાના સપના જોઈ રહેલા તેજસ્વી યાદવને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ખૂદ પોતાની સીટ પર પણ તેજસ્વી મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. બીજીતરફ બિહાર ચૂંટણી પરિણામમાં એવો આંકડો સામે આવ્યો છે, જે જાણીને તમે પણ વિચારતા થઈ જશો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

બિહારમાં ભાજપ કરતાં વધુ મત મેળવીને હારી ગઈ RJD, જાણો સીટ અને મતની ટકાવારીનું ગણિત

Bihar Election Result 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ આવી રહ્યું છે. જનતાએ ફરી NDA ને દિલ ખોલીને મત આપ્યા છે. એનડીએ 200થી વધુ સીટો પર જીત મેળવી રહ્યું છે. જ્યારે મહાગઠબંધનનો સફાયો થયો છે. બિહારમાં કોંગ્રેસની હાલત તો એટલી ખરાબ છે કે પાર્ટીને માત્ર એક સીટ મળી રહી છે. બીજીતરફ ભાજપ અને જેડીયુએ શાનદાર જીત મેળવી છે. પરંતુ બિહાર ચૂંટણી પરિણામમાં ભાજપ કરતા વધુ મત આરજેડીને મળ્યા છે, છતાં સીટના મામલામાં ભાજપ ખૂબ આગળ છે.

RJDને મળ્યા વધુ મત
ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પ્રમાણે બિહારમાં એનડીએનું ગઠબંધન 200થી વધુ સીટો પર આગળ છે, જ્યારે મહાગઠબંધનના ખાતામાં માત્ર 26 સીટો આવી રહી છે. બિહારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે. ભાજપના ખાતામાં 96 સીટ આવી રહી છે, જ્યારે નીતિશ કુમારની જેડીયુ 84 સીટો પર આગળ છે. આ સિવાય ચિરાગ પાસવાનની લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ) પણ 19 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર સાંજે 4 કલાકે ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર RJDને બિહારમાં 22.69 ટકા મત મળી રહ્યાં છે, જ્યારે ભાજપને 20.80 ટકા મત મળી રહ્યાં છે. જેડીયુને 18.86 ટકા તો કોંગ્રેસને 8.63 ટકા મત મળી રહ્યાં છે. પરંતુ સીટની દ્રષ્ટિએ એનડીએ ગઠબંધન મહાગઠબંધન પર ભારે પડી રહ્યું છે.

પક્ષ       મતની ટકાવારી       કુલમત           સીટ
RJD   22.69%            8143028               25
BJP   20.80%            7462979               96
JDU  18.86%             6767039               84
કોંગ્રેસ  8.63%            3097677                1

વધુ મત મેળવી પાછળ રહી ગઈ આરજેડી
ચૂંટણી પંચના ડેટા પ્રમાણે આરજેડીને બિહારમાં 81 લાખ 43 હજાર 028 મત મળ્યા છે, જ્યારે સીટો માત્ર 25 મળી છે. બીજીતરફ ભાજપને 74 લાખ 62 હજાર 979 મત મળ્યા છે, જ્યારે સીટો 96 મળી રહી છે. એટલે કે બિહારમાં સીટ મેનેજમેન્ટ કરવામાં ભાજપ સૌથી આગળ રહ્યું છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
rjd worst performancerjd seat

Trending news