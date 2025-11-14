બિહારમાં ભાજપ કરતાં વધુ મત મેળવીને હારી ગઈ RJD, જાણો સીટ અને મતની ટકાવારીનું ગણિત
Bihar Result: બિહાર વિધાનસભામાં સત્તાના સપના જોઈ રહેલા તેજસ્વી યાદવને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ખૂદ પોતાની સીટ પર પણ તેજસ્વી મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. બીજીતરફ બિહાર ચૂંટણી પરિણામમાં એવો આંકડો સામે આવ્યો છે, જે જાણીને તમે પણ વિચારતા થઈ જશો.
Bihar Election Result 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ આવી રહ્યું છે. જનતાએ ફરી NDA ને દિલ ખોલીને મત આપ્યા છે. એનડીએ 200થી વધુ સીટો પર જીત મેળવી રહ્યું છે. જ્યારે મહાગઠબંધનનો સફાયો થયો છે. બિહારમાં કોંગ્રેસની હાલત તો એટલી ખરાબ છે કે પાર્ટીને માત્ર એક સીટ મળી રહી છે. બીજીતરફ ભાજપ અને જેડીયુએ શાનદાર જીત મેળવી છે. પરંતુ બિહાર ચૂંટણી પરિણામમાં ભાજપ કરતા વધુ મત આરજેડીને મળ્યા છે, છતાં સીટના મામલામાં ભાજપ ખૂબ આગળ છે.
RJDને મળ્યા વધુ મત
ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પ્રમાણે બિહારમાં એનડીએનું ગઠબંધન 200થી વધુ સીટો પર આગળ છે, જ્યારે મહાગઠબંધનના ખાતામાં માત્ર 26 સીટો આવી રહી છે. બિહારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે. ભાજપના ખાતામાં 96 સીટ આવી રહી છે, જ્યારે નીતિશ કુમારની જેડીયુ 84 સીટો પર આગળ છે. આ સિવાય ચિરાગ પાસવાનની લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ) પણ 19 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે.
ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર સાંજે 4 કલાકે ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર RJDને બિહારમાં 22.69 ટકા મત મળી રહ્યાં છે, જ્યારે ભાજપને 20.80 ટકા મત મળી રહ્યાં છે. જેડીયુને 18.86 ટકા તો કોંગ્રેસને 8.63 ટકા મત મળી રહ્યાં છે. પરંતુ સીટની દ્રષ્ટિએ એનડીએ ગઠબંધન મહાગઠબંધન પર ભારે પડી રહ્યું છે.
પક્ષ મતની ટકાવારી કુલમત સીટ
RJD 22.69% 8143028 25
BJP 20.80% 7462979 96
JDU 18.86% 6767039 84
કોંગ્રેસ 8.63% 3097677 1
વધુ મત મેળવી પાછળ રહી ગઈ આરજેડી
ચૂંટણી પંચના ડેટા પ્રમાણે આરજેડીને બિહારમાં 81 લાખ 43 હજાર 028 મત મળ્યા છે, જ્યારે સીટો માત્ર 25 મળી છે. બીજીતરફ ભાજપને 74 લાખ 62 હજાર 979 મત મળ્યા છે, જ્યારે સીટો 96 મળી રહી છે. એટલે કે બિહારમાં સીટ મેનેજમેન્ટ કરવામાં ભાજપ સૌથી આગળ રહ્યું છે.
