ચીનથી મંગાવેલા રોબોટ ડોગે કપાવ્યું નાક, ગલગોટીસ યુનિવર્સિટી પર એક્શન, જાણો

China Robot Dog: ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં ચીની રોબોટને પોતાનો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હોવાના વિવાદ બાદ, ગલગોટીસ યુનિવર્સિટીને મોટો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ભ્રામક દાવાઓ અને સોશિયલ મીડિયામાં ચાલી રહેલા હોબાળા વચ્ચે આયોજકોએ આ કડક નિર્ણય લીધો છે.
China Robot Dog: ગ્રેટર નોઇડામાં ગલગોટીસ યુનિવર્સિટીની મુશ્કેલીઓ સતત ચાલુ છે. રોબોટિક ડોગ "ઓરિયન" ને લગતો વિવાદ વધ્યો છે. લેટેસ્ટ માહિતી અનુસાર, ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટના આયોજકોએ દાવાઓમાં વિસંગતતાઓ અને સોશિયલ મીડિયામાં વધી રહેલા હોબાળાને કારણે ગલગોટીસ યુનિવર્સિટીને એક્સ્પો સ્થળ ખાલી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાઈ રહી છે.
એક્સ્પોમાંથી પાછું જવાનું મુખ્ય કારણ
જ્યારે સમિટ દરમિયાન ચીનમાં બનાવેલ યુનિટ્રી ગો2 રોબોટ, જેને ઓરિયન નામ આપવામાં આવ્યું હતું, તેને ગલગોટીસ યુનિવર્સિટીના સ્ટોલ પર રજૂ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે નિષ્ણાતો અને સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓએ તેની પ્રામાણિકતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. આ વિવાદ એ હદે વકર્યો કે, સમિટની ગરિમા અને "મેક ઇન ઇન્ડિયા" ના વિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને, આયોજકોએ કડક વલણ અપનાવ્યું.
એવો આરોપ છે કે યુનિવર્સિટીએ એક કોમર્શિયલ ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટને તેના "ઇન-હાઉસ" ઇનોવેશન તરીકે રજૂ કરી હતી, જે એક્સ્પોના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સમિટના આયોજકો કોઈ બૌદ્ધિક સંપદા વિવાદ અથવા ખોટા દાવાઓ ઉશ્કેરવા માંગતા ન હતા, અને તેથી, યુનિવર્સિટીને તેનું પ્રદર્શન અટકાવવા અને સ્થળ ખાલી કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મમાંથી આ બાકાત રાખવાને એક પ્રતિષ્ઠિત શૈક્ષણિક સંસ્થા માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા અને "ફેક્ટ-ચેક" દબાણ
યુનિવર્સિટીએ અગાઉ એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે તેણે ક્યારેય દાવો કર્યો નથી કે આ ઉત્પાદન તેની પોતાની શોધ છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ માટે "શિક્ષણ સાધન" છે. જો કે, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં, યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિ સ્પષ્ટપણે કહેતા સાંભળવામાં આવ્યા હતા, અમે તે બનાવ્યું છે.
#WATCH | Delhi | Following row over display of a Chinese-made robodog at AI Impact Summit, Galgotias University Professor Dr Aishwarya Shrivastava says," We never claimed that we manufactured it (robodog), it was only a part of our AI investment. It got misinterpreted in a big… pic.twitter.com/xnVUPlQIi0
— ANI (@ANI) February 18, 2026
વીડિયોમાં કથિત રીતે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તે ગલગોટીસ યુનિવર્સિટીના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. તેને ભારતીય લેટેસ્ટ અને AI સફળતા તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
જોકે, X યુઝર્સની એક નોંધે આ દાવાનું ખંડન કર્યું, તેને ભ્રામક ગણાવ્યો, જેનાથી આયોજકો પર કાર્યવાહી કરવા માટે દબાણ વધ્યું. આ રોબોટ ડોગ ઓરીજનલ ચીનની પ્રખ્યાત રોબોટિક્સ કંપની, યુનિટ્રીનું "Go2" મોડેલ છે. આ રોબોટની કિંમત ઓનલાઇન લગભગ 2થી 3 લાખ રૂપિયા છે.
રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું
કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા, AI સમિટને "અવ્યવસ્થિત PR તમાશો" ગણાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભારતીય પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપવાને બદલે, સમિટ ચીની ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન કરી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર સરકારની ટીકા કરતા રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે ભારતમાં ડેટા અને પ્રતિભાની કોઈ કમી નથી, પરંતુ તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાને બદલે, સરકાર આ ઇવેન્ટનો ઉપયોગ માત્ર એક બનાવટી તરીકે કરી રહી છે.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભારતીય ડેટા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે સમિટમાં ચીની ઉત્પાદનોને ભારતીય નવીનતાઓ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે સમગ્ર સમિટને અવ્યવસ્થિત પ્રચાર સ્ટંટ ગણાવ્યો.
કોંગ્રેસ પાર્ટીનું કડક વલણ
કોંગ્રેસ પાર્ટીના સત્તાવાર હેન્ડલે પણ આ મુદ્દા પર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા. કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે મોદી સરકારે AI ક્ષેત્રમાં ભારતને વૈશ્વિક હાસ્યનું પાત્ર બનાવી દીધું છે. પાર્ટીનો દાવો છે કે આ ઘટના પછી, ચીની મીડિયા ભારતની મજાક ઉડાવી રહ્યું છે, જે દેશ માટે શરમજનક છે.
કોંગ્રેસે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવની પણ ટીકા કરી હતી, અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેઓ પોતે આ ચીની રોબોટ્સને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. કોંગ્રેસે કહ્યું હતું કે, મોદી સરકારે દેશની છબીને ન ભરવાપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. તેમણે AI જેવા ગંભીર ક્ષેત્રને મજાકમાં ફેરવી દીધું છે, જ્યારે આપણી ડેટા પાવરથી આપણે આ ક્ષેત્રમાં વિશ્વ નેતા બની શક્યા હોત.
