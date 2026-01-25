Prev
પદ્મ એવોર્ડસની જાહેરાત: રોહિત શર્માને પદ્મશ્રી, જ્યારે ગુજરાતને આ લોકોને સન્માન, જુઓ લિસ્ટ

Padma Awards List: પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ પદ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે 113 લોકોને પદ્મશ્રી, 5ને પદ્મ વિભૂષણ અને 13ને પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. રોહિત શર્માને પણ પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:01 PM IST

Padma Awards List: પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલા પદ્મ પુરસ્કારોની સંપૂર્ણ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ઘણા જાણીતા નામો તેમજ સમાજમાં લોકો માટે કામ કરનારા લોકોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેમને વધુ માન્યતા મળી નથી. આ વ્યક્તિઓમાં દૂરના અને પછાત વિસ્તારોના લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ એવા લોકો છે જે પાયાના સ્તરે કામ કરે છે. દિવંગત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, અને ક્રિકેટર રોહિત શર્માને પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

ક્રિકેટર રોહિત શર્મા, હોકી ગોલકીપર સવિતા પુનિયા, ઉદ્યોગપતિ અશોક ખરે અને સાહિત્યકાર અશોક કુમાર હલદર સહિત 113 લોકોને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રખ્યાત ટેનિસ ખેલાડી વિજય અમૃતરાજને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. પ્લેબેક ગાયિકા અલકા યાજ્ઞિક, ઉત્તરાખંડના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભગત સિંહ કોશ્યારી, અભિનેતા મામૂટી અને બેંકર ઉદય કોટકને પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારોની સંપૂર્ણ યાદી

પદ્મ વિભૂષણ દેશનો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર છે. આ વર્ષે, કેરળના સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર સિંહ દેઓલ, શ્રી કે.ટી. થોમસ અને એન. રાજમ, અને સાહિત્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રના પી. નારાયણન અને શ્રી વી.એસ. અચ્યુતાનંદનને પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

ગુજરાતના 5 નામ

  • નિલેશ વિનોદચંદ્ર માંડલેવાલા
  • ઢોલકવાદક હાજી રમકડું - હાજીભાઈ કાસમભાઈ મીર
  • ધાર્મિકલાલ પંડ્યા, પદ્મશ્રી
  • હાસ્યલેખક અને નિબંધકાર રતિલાલ બોલીસાગરને પદ્મશ્રી
  • અનુપમા ફેમ અરવિંદ વૈદ્યને પદ્મશ્રી

પદ્મશ્રી પુરસ્કાર મેળવનારાઓના નામ

1. અંકે ગૌડા: સાહિત્ય અને શિક્ષણ, કર્ણાટક

2. આર્મિડા ફર્નાન્ડિસ: દવા, મહારાષ્ટ્ર

3. ભગવાનદાસ રાયકવાડ: પરંપરાગત રમત કોચ, મધ્ય પ્રદેશ

4. ભીખલ્યા લડક્યા ધીંડા: કલા, મહારાષ્ટ્ર

5. બ્રિજલાલ ભટ્ટઃ સમાજ સેવા, જમ્મુ અને કાશ્મીર

6. બુધરી તાતી: સમાજ સેવા, છત્તીસગઢ

7. ચરણ હેમબ્રમ: સાહિત્ય અને શિક્ષણ, ઓડિશા

8. ચિરંજી લાલ યાદવ: આર્ટ (બ્રાસ વર્ક), ઉત્તર પ્રદેશ

9. ધાર્મિક લાલ ચુન્નીલાલ પંડ્યા: કલા, ગુજરાત

10. ગફફરુદ્દીન મેવાતી જોગી: કલા, રાજસ્થાન

11. હેલી વોર: સમાજ સેવા, મેઘાલય

12. ઈન્દ્રજીત સિંહ સિદ્ધુ: સમાજ સેવા, ચંદીગઢ

13. કે. પઝનિવેલઃ આર્ટ, પુડુચેરી

14. કૈલાશ ચંદ્ર પંત: સાહિત્ય અને શિક્ષણ, મધ્ય પ્રદેશ

15. ખેમ રાજ સુંદરિયાલ: કલા, હરિયાણા

16. કોલક્કાયિલ દેવકી અમ્માજી: પર્યાવરણ અને વનીકરણ, કેરળ

17. કુમારસ્વામી થાંગરાજઃ મેડિસિન, હૈદરાબાદ

18. મહેન્દ્ર કુમાર મિશ્રા: સાહિત્ય અને શિક્ષણ, ઓડિશા

19. મીર હાજીભાઈ કાસમભાઈ: કલા, ગુજરાત

20. મોહન નગર: પર્યાવરણવાદી, મધ્ય પ્રદેશ

21. નરેશ ચંદ્ર દેવ વર્મા: સાહિત્ય અને શિક્ષણ, ત્રિપુરા

22. નિલેશ વિનોદચંદ્ર માંડલેવાલા: સામાજિક કાર્ય, ગુજરાત

23. નૂરુદ્દીન અહેમદ: કલા, આસામ

24. ઓથુવર તિરુથાની સ્વામીનાથન: આર્ટ, તમિલનાડુ

25. પદ્મ ગુરમેટ: દવા, લદ્દાખ

26. પોખિલા લેખેપી: કલા, આસામ

27. ડૉ. પુન્નિયમમૂર્તિ નટેસન: પશુચિકિત્સક, તમિલનાડુ

28. આર. કૃષ્ણન: આર્ટ, તમિલનાડુ

29. રઘુપત સિંહ: કૃષિ, ઉત્તર પ્રદેશ

30. રઘુવીર તુકારામ ખેડકર: કલા, મહારાષ્ટ્ર

31. રાજસ્થાનપતિ કલિઅપ્પા ગોન્ડરઃ આર્ટ, તમિલનાડુ

32. રામા રેડ્ડી મામીદી: પશુપાલન અને ડેરી, તેલંગાણા

33. રામચંદ્ર ગોડબોલે અને સુનિતા ગોડબોલે: દવા, છત્તીસગઢ

34. એસ.જી. સુશીલમ્મા: સમાજ સેવા, કર્ણાટક

35. સંગયુસાંગ એસ. પોંગેનાર: આર્ટ, નાગાલેન્ડ

36. શફી શૌક: સાહિત્ય અને શિક્ષણ, જમ્મુ અને કાશ્મીર

37. શ્રીરંગ દેવાબા લાડઃ એગ્રીકલ્ચર, મહારાષ્ટ્ર

38. શ્યામ સુંદર: દવા, ઉત્તર પ્રદેશ

39. સિમાંચલ પાત્રો: કલા, ઓડિશા

40. સુરેશ હનાગાવાડી: દવા (સ્વદેશી હોમિયોપેથી), કર્ણાટક

41. તાગા રામ ભીલ: કલા, રાજસ્થાન

42. ટેચી ગુબિન: સમાજ સેવા, અરુણાચલ પ્રદેશ

43. તિરુવરુર ભક્તવત્સલમ: આર્ટ, તમિલનાડુ

44. વિશ્વ બંધુઃ કલા, બિહાર

45. યમનામ જાત્રા સિંહ: કલા, મણિપુર

 

