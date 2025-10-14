IPS આપઘાત કેસમાં નવો વળાંક, તપાસમાં સામેલ અધિકારીએ કરી આત્મહત્યા, પૂરન કુમાર પર લગાવ્યા આરોપ
IPS Y Puran Kumar Suicide Case: IPS વાય. પૂરણ સાથે તૈનાત ASI સંદીપ લાઠેરે સુશીલ કુમારની ધરપકડ કરી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. મૃતદેહ પાસેથી એક સુસાઈડ નોટ અને એક પિસ્તોલ મળી આવી હતી.
ચંદીગઢઃ હરિયાણાના ચંદીગઢમાં IPS અધિકારી વાઈ પૂરન કુમારના આપઘાત કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે. આ મામલાની તપાસ કરી રહેલા એક ASIએ પોતાનો જીવ આપી દીધો છે. તેણે ખુબને ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી લીધી છે. પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી એક સ્યુસાઇડ નોટ અને વીડિયો મેસેજ મળ્યો છે, જેમાં ASIએ દિવંગત IPS અધિકારી પૂરન કુમાર પર ઘણા ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.
ASI સંદીપ કુમારે પોતાની ત્રણ પાનાની સ્યુસાઇડ નોટમાં આઈપીએસ વાઈ પૂરન કુમાર પર ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યુ કે પૂરન એક ભ્રષ્ટાચારી અધિકારી હતા. તેમણે લખ્યું કે પૂરન જાતિવાદનો સહારો લઈ સિસ્ટમને હાઈજેક કરી રહ્યાં હતા. સંદીપે લખ્યુ કે દિવંગત આઈપીએસ અધિકારી વાઈ પૂરન કુમાર વિરુદ્ધ તેમની પાસે પૂરાવા છે. સંદીપે પોતાની નોટમાં તે લખ્યુ કે ડીજીપી સાહેબ ખૂબ ઈમાનદાર ઓફિસર છે.
જીવ આપી કરી તપાસની માંગ
સંદીપ કુમારનો મૃતદેહ રોહતક-પાનીપત રોડ પર એક ટ્યુબવેલની પાસે મળ્યો છે. સંદીપે પોતાની સ્યુસાઇડ નોટમાં લખ્યું છે- હું મારો જીવ આપી તપાસની માંગ કરુ છું. આ ભ્રષ્ટાચારી પરિવારને છોડવામાં ન આવે. ASI સંદીપ કુમાર રોહતકમાં સાયબર સેલમાં તૈનાત હતા અને આઈપીએસના ગનમેન સુશીલ કુમાર વિરુદ્ધ લાગેલ વસૂલીના આરોપની તપાસ કરી રહ્યા હતા. હવે રોહતક પોલીસે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે.
Disclaimer: જીવન અણમોલ છે. તેનું સંપૂર્ણ રીતે સન્માન કરો. દરેક ક્ષણનો આનંદ લો. કોઈ વાતથી પરેશાન હોવ તો જીવનથી હાર માનવાની જરૂર નથી. જીવનમાં સારો-ખરાબ સમય આવતો રહે છે. પરંતુ જ્યારે હતાશા, નિરાશા કે ડિપ્રેશનનો અનુભવ થાય તો સરકાર દ્વારા ઉપલબ્ધ હેલ્પલાઇન નંબર 9152987821 પર સંપર્ક કરો.
