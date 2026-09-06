/14 લાખ સુધી પહોંચી ગયું રૂમનું ભાડું, દિલ્હીની બધી મોટી હોટલો થઈ ગઈ છે ફુલ, જાણો શું છે કારણ

Delhi Hotles Room Rent: દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનારી 18મી બ્રિક્સ સમિટને કારણે, રાજધાનીની બધી લક્ઝરી હોટલોમાં રૂમની માંગમાં ભારે વધારો થયો છે. પરિણામે, મોટાભાગની મોટી લક્ઝરી હોટલો સંપૂર્ણપણે બુક થઈ ગઈ છે. આ હોટલોએ બંને તારીખો માટે તેમના બુકિંગ પોર્ટલ પર બુકિંગ બંધ કરી દીધું છે.
પરિણામે, નજીકની અન્ય લક્ઝરી હોટલોમાં ખાલી રૂમનું ભાડું પણ બેથી ત્રણ ગણું વધી ગયું છે. કેટલીક હોટલોમાં, પ્રતિ રાત્રિ રૂમનું ભાડું 1.75 લાખ રૂપિયાથી 5 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે.
હોટેલ રૂમના ભાવ 14 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યા
બ્રિક્સ સમિટને કારણે, વિદેશી મહેમાનો એક દિવસ અગાઉ દિલ્હી આવશે. VVIP મહેમાનો માટે દિલ્હીની હોટલોમાં રૂમનું બુકિંગ લગભગ 10 દિવસ પહેલા શરૂ થયું હતું. હોટલોમાં ખાલી રૂમની સંખ્યા ઘટતાં, વધતા ભાવ વધીને 14 લાખ રૂપિયા સુધી થઈ ગયા છે. હોટેલ તાજમહેલમાં, જ્યાં શરૂઆતનો એક દિવસનો રૂમનો ભાવ સામાન્ય રીતે 72000 રૂપિયાથી 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનો હોય છે, માંગમાં વધારો થવાને કારણે, સૌથી વૈભવી રૂમનો દર 14 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. જો કે, હવે 12 અને 13 સપ્ટેમ્બર માટે બુકિંગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
આ હોટલોમાં બુકિંગ પણ બંધ
બ્રિક્સ સમિટના બે દિવસ માટે હોટેલ તાજ પેલેસ, ધ લીલા પેલેસ, ધ ઓબેરોય, ધ ઇમ્પિરિયલ, લે મેરિડિયન અને અન્ય ઘણી હોટલોમાં બુકિંગ હવે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જો કે, 14 સપ્ટેમ્બર અને તે પછીના સમય માટે બુકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
અન્ય હોટલોમાં ઊંચા ભાવે રૂમ
બ્રિક્સ સમિટ ઉપરાંત, અન્ય બિઝનેસ મીટિંગ્સ અને અન્ય કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપતા લોકો તરફથી રૂમની માંગ પણ ખૂબ વધી રહી છે. પરિણામે, આ લક્ઝરી હોટલોની આસપાસની અન્ય મોટી, જાણીતી હોટલોમાં રૂમના ભાવમાં પણ મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે.
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હોટેલ લલિતમાં રૂમના ભાવ હવે આશરે 170,000 રૂપિયાથી 500,000 રૂપિયા સુધી છે. રૂમની સાઈજ અને સુવિધાઓના આધારે ભાવ બદલાય છે. હોટેલ શાંગરી-લામાં, રૂમનો પ્રત્યેક દિવસનો ભાવ 100,000 રૂપિયાથી 1.5 લાખ સુધીનો છે. નાની, ઓછી સુવિધાવાળી હોટલોમાં રૂમ હજુ પણ મળે છે, પરંતુ વિદેશી મહેમાનો આને પસંદ કરતા નથી.
ભારત મંડપમથી એરપોર્ટ સુધીનું ચેકિંગ આજે થશે
દિલ્હી સરકાર બ્રિક્સ સમિટની તૈયારીઓના ભાગ રૂપે શનિવારે ભારત મંડપમથી ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ સુધીના રૂટનું ચેકિંગ કરશે. દિલ્હીના મુખ્ય સચિવની અધ્યક્ષતામાં આ ચેકિંગમાં રસ્તાઓ, ખાડાઓ, ફૂટપાથ, ગટર અને રસ્તા પર પાણી ભરાવાની સ્થિતિ, સ્વચ્છતા, ઈંટ સંબંધિત બ્રાન્ડિંગ અને આસપાસના વિસ્તારોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
ડ્રેનેજ પગલાંની સમીક્ષા
NDMC, MCD, PWD, દિલ્હી પોલીસ, દિલ્હી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (DIAL) અને NHAI સહિત વિવિધ એજન્સીઓના અધિકારીઓને ચેકિંગમાં ભાગ લેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. સિંચાઈ અને પૂર નિયંત્રણ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવને માર્ગ પર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, પાણી ભરાવાની સંભાવના ધરાવતા વિસ્તારો અને કટોકટી ડ્રેનેજ પગલાંની સમીક્ષા કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. વિભાગો તેમના ચેકિંગ તેમના સંબંધિત વિસ્તારો પર કેન્દ્રિત કરશે.