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14 લાખ સુધી પહોંચી ગયું રૂમનું ભાડું, દિલ્હીની બધી મોટી હોટલો થઈ ગઈ છે ફુલ, જાણો શું છે કારણ

Delhi Hotles Room Rent: રાજધાની દિલ્હીમાં આગામી બ્રિક્સ સમિટને ધ્યાનમાં રાખીને, બધી મોટી હોટલોમાં રૂમના ભાવ અનેક ગણા વધી ગયા છે. હોટેલોએ 12 અને 13 સપ્ટેમ્બર માટે તેમના પોર્ટલ પર બુકિંગ પણ બંધ કરી દીધી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 06, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:10 AM IST
14 લાખ સુધી પહોંચી ગયું રૂમનું ભાડું, દિલ્હીની બધી મોટી હોટલો થઈ ગઈ છે ફુલ, જાણો શું છે કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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