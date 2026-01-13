₹15,000 કરોડના છૂટાછેડા અને બેવફાઈનો આરોપ! Zoho ફાઉન્ડર શ્રીધર વેમ્બુની પત્નીએ ખોલ્યા એવા રાઝ કે હચમચી ગયું કોર્પોરેટ જગત
Zoho Founder Divorce Case: ભારતની દિગ્ગજ સોફ્ટવેર કંપની Zoho Corporation ના ફાઉન્ડર અને અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ શ્રીધર વેમ્બુ ફરી ચર્ચામાં છે. આ વખતે તેઓ પોતાની પત્ની સાથે છૂટાછેડાના ચાલી રહેલા કેસને લઈને ચર્ચામાં છે.
Zoho Founder Sridhar Vembu Divorce Case: ભારતની ટોપ ટેક કંપનીઓમાં સામેલ ઝોહો કોર્પોરેશનના ફાઉન્ડર શ્રીધર વેમ્યુ ફરી ચર્ચામાં છે. પરંતુ આ વખતે કોઈ બિઝનેસ સિદ્ધિ માટે નહીં, પરંતુ પોતાની 30 વર્ષ જૂની લગ્નના હાઈ-પ્રોફાઇલ છૂટાછેડાનો વિવાદ છે. અમેરિકામાં ચાલી રહેલી આ કાયદાકીય લડાઈએ ત્યારે ચર્ચા જગાવી, જ્યારે એક યુએસ કોર્ટે કથિત રીતે વેમ્બુને $1.7 બિલિયન (આશરે 15000 કરોડ) નો બોન્ડ જમા કરવાનો આદેશ આપ્યો. પરંતુ વેમ્બના વકીલે તેને અપીલ યોગ્ય ગણાવ્યો છે.
અમેરિકામાં શરૂ થઈ હતી લવ સ્ટોરી
શ્રીધર વેમ્બુ 1989મા પીએચડી કરવા માટે અમેરિકા પહોંચ્યા હતા. 1993મા તેમના લગ્ન પ્રમિલા શ્રીનિવાસન સાથે થયા, જે ખુદ ઈલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં પીએચડી છે અને અમેરિકામાં ભણેલા છે. કેલિફોર્નિયામાં રહેતા હતા. 1996મા વેમ્યુએ પોતાના ભાઈઓ અને મિત્ર ટોની થોમસની સાથે AdventNet (બાદમાં Zoho) નો પાયો નાખ્યો. સમયની સાથે દંપત્તિને એક પુત્ર થયો, જેને ઓટિઝ્મ હોવાની માહિતી મળી. ત્યારબાદ પ્રમિલાએ ઓટિઝ્મ રિસર્ચ માટે ધ બ્રેન ફાઉન્ડેશનની શરૂઆત કરી. પરંતુ વર્ષ 2020 આસપાસ બંનેના લગ્ન જીવનમાં વિવાદ થવા લાગ્યો.
ક્યારે સંબંધ બગડી ગયો?
નવેમ્બર 2020મા શ્રીધર વેમ્બુએ કથિત રીતે વોટ્સએપ દ્વારા છૂટાછેડાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. ઓગસ્ટ 2011મા કાયદાકીય રીતે છૂટાછેડાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. આ પહેલા 2019મા વેમ્યુ અમેરિકા છોડી તમિલનાડુના માથલમપરઈ ગામમાં શિફ્ટ થઈ ગયા હતા, જ્યારે તેમના પત્ની અને પુત્ર અમેરિકામાં રહેતા હતા.
પત્નીના ગંભીર આરોપ
પ્રમિલા શ્રીનિવાસને કોર્ટમાં આરોપ લગાવ્યો કે વેમ્બુએ તેમને અને તેમના ઓટિસ્ટિક પુત્રને અમેરિકામાં છોડી દીધા. તેણે તે પણ દાવો કર્યો કે ઝોહો સાથે જોડાયેલી કિંમતી શેરહોલ્ડિંગ અનેબૌદ્ધિક સંપદા (IP) ને વેમ્બુએ પોતાના ભાઈ-બહેનોને ટ્રાન્સફર કરી દીધી, જે કેલિફોર્નિયાના કમ્યુનિટી પ્રોપર્ટી કાયદાનો ભંગ છે. આ કાયદા હેઠળ છૂટાછેડાની સ્થિતિમાં સંપત્તિનું વિભાજન 50-50 થવું જોઈએ.
વેમ્બુએ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા
શ્રીધર વેમ્બુએ આ આરોપો ફગાવ્યા છે. 2023મા તેમણે X પર લખ્યું હતું કે આ દાવા કાલ્પનિક છે. તેમનું કહેવું છે કે તે પત્ની અને પુત્રને આર્થિક સહયોગ આપી રહ્યાં છે, પોતાની અમેરિકાની સેલેરી પણ તેને મોકલે છે અને ઘર પણ તેના નામે કરી દીધું છે. ઝોહો દ્વારા પ્રમિલાના ફાઉન્ડેશનને સમર્થન આપવાની વાત પણ કહી હતી.
અબજોની સંપત્તિ દાવ પર
નવેમ્બર 2024મા પ્રમિલાની અરજી બાદ $1.7 બિલિયન બોન્ડ ઓર્ડર સામે આવ્યો, જેને વેમ્બુએ પડકાર્યો છે. હાલ ઝોહોની માલિકી અને અબજોની સંપત્તિનો આ છૂટાછેડાનો કેસ સૌથી મોટો મુદ્દો બનેલો છે. આ મામલો ન માત્ર એક અંગત વિવાદ છે, પરંતુ ભારતીય કોર્પોરેટ જગત માટે પણ એક મોટી ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે.
