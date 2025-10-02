100 રૂપિયાના સિક્કો કરાયો જાહેર, જાણો ભારતમાં કેટલા રૂપિયા સુધીના ઉપલબ્ધ છે સિક્કા?
100 Rupee Coin: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં એક વિશેષ સમારોહમાં 100 રૂપિયાનો સ્મારક સિક્કો અને એક ટપાલ ટિકિટ જારી કરી છે.
100 Rupee Coin: ભારત સરકારે હાલમાં જ એક ઐતિહાસિક પગલું ભરતા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એક વિશેષ 100 રૂપિયાનો સિક્કો અને ટપાલ ટિકિટ જાહેર કરી છે. આ કાર્યક્રમ દિલ્હીના ડો. આંબેડકર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ખાતે યોજાયો, જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ બન્ને વસ્તુઓનું વિમોચન કર્યું. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ આ ખાસ સિક્કો અને ટપાલ ટિકિટનું મહત્વ સમજાવતા કહ્યું કે, આ માત્ર એક માત્ર ધાતુનો ટુકડો નથી, પરંતુ દેશભક્તિ અને સેવા ભાવનાનું પ્રતીક છે. તો ચાલો જાણીએ કે, ભારતમાં કેટલા રૂપિયા સુધીના સિક્કા ઉપલબ્ધ છે?
ભારતમાં કેટલા રૂપિયા સુધીના સિક્કા ઉપલબ્ધ છે?
હાલમાં ભારતમાં 50 પૈસાથી 20 રૂપિયા સુધીના મૂલ્યના સિક્કા ચલણમાં છે. આમાંથી 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયો, 5 રૂપિયો અને 10 રૂપિયાના સિક્કા સામાન્ય રીતે બજારમાં જોવા મળે છે અને તેનો ઉપયોગ દૈનિક વ્યવહારોમાં વ્યાપકપણે થાય છે. 20 રૂપિયાનો સિક્કો તાજેતરના વર્ષોમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને ધીમે-ધીમે ચલણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. જ્યારે 50 પૈસાનો સિક્કો હવે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે, પરંતુ તે હજુ પણ ભારતીય નાણાકીય વ્યવસ્થામાં કાયદેસર રીતે માન્ય છે. આનો અર્થ એ છે કે, તમે તેનો ઉપયોગ કોઈપણ સરકારી અથવા બેન્ક વ્યવહારમાં કરી શકો છો. સરકારે તેને સત્તાવાર રીતે ચલણમાંથી પાછો ખેંચી લીધો નથી, તેથી તેનો કાનૂની ટેન્ડર દરજ્જો યથાવત છે. 75, 90, 125, 150 અને 1000 રૂપિયાના સિક્કા પણ જારી કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, આ સિક્કાઓનો ઉપયોગ સામાન્ય વ્યવહારોમાં થતો નથી.
100 રૂપિયાનો સિક્કો કરાયો જાહેર
હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં એક ખાસ સમારોહમાં 100 રૂપિયાનો સ્મારક સિક્કો અને ટપાલ ટિકિટ જાહેર કરી છે. આ પ્રથમ પ્રસંગ હતો, જ્યારે એક સિક્કા પર ભારત માતાની છબી છાપવામાં આવી છે. આ સિક્કો એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ સિક્કામાં ભારત માતાની છબી છે. સિક્કામાં એક તરફ ભારતીય રાષ્ટ્રીય પ્રતીક અને બીજી તરફ ભારત માતાની છબી છે, જે RSS સ્વયંસેવકોના રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના સમર્પણની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
