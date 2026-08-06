/વિરોધ કરવાથી Gen-Z દેશ વિરોધી નથી, તે અમારી પેઢી કરતા પણ વધુ દેશભક્ત : મોહન ભાગવત

Mohan Bhagwat Gen Z Interaction : રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવત ઇન્ડિયાઝ ઇન્ટરનેશનલ મૂવમેન્ટ ટુ યુનાઇટેડ નેશન્સ (IIMUN)ની 15મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે દેશભરના યુવાનો સાથે સીધી વાતચીત કરી. IIMUNના સ્થાપક ઋષભ શાહ સાથેના એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, Gen-Z દેશ વિરોધી નથી, હકીકતમાં તેઓ અમારી પેઢી કરતા પણ વધુ દેશભક્ત છે. Gen-Z વિશે તાજેતરમાં જે ફરિયાદો સામે આવી છે તે કોઈ કારણ વગરની નથી. ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ઘણું કરવાનું બાકી છે, જેના કારણે આવા મુદ્દાઓ ઉભા થઈ રહ્યા છે, જ્યારે પણ કોઈ ચિંતા ઊભી થાય છે, ત્યારે સંવાદ થવો જોઈએ.
મોહન ભાગવતે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વિરોધ પણ સંવાદનું એક સ્વરૂપ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજની નવી પેઢી તર્ક વિના કંઈપણ સ્વીકારતી નથી. તેથી તેમની સાથે સંવાદ અને શાસ્ત્રાર્થ કરવાની જરૂર છે.
Gen-Z પર મને પૂરો વિશ્વાસ છે : મોહન ભાગવત
સંઘના વડાએ વિશ્વ અને ભારતીય અભિગમને જોડવામાં યુવાનોની ભૂમિકા વિષય પર વાત કરી. તેમણે કહ્યું, હું Gen-Z પર આંખ બંધ કરીને પણ વિશ્વાસ કરી શકું છું. મને Gen-Zનો અનુભવ છે, જ્યારે આપણે તે Gen-Z હતા, ત્યારે આપણી પેઢીનો સ્વભાવ પ્રશ્ન કર્યા વિના વસ્તુઓ સ્વીકારવાનો હતો. હવે, Gen-Z અને આલ્ફા પ્રશ્નો પૂછે છે.
Gen-Z દેશ વિરોધી નથી, તેઓ દેશભક્ત છે : મોહન ભાગવત
તાજેતરના વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનો અને વિરોધીઓને 'દેશ વિરોધી' તરીકે લેબલ કરવા અંગેના પ્રશ્નોના જવાબમાં મોહન ભાગવતે કહ્યું, Gen-Z (નવી પેઢી) વિરોધ કરી રહી છે, તેનો મતલબ એ નથી કે તો તેઓ દેશ વિરોધી છે, તે આપણા પોતાના લોકો છે, આપણી આગામી પેઢી છે. હું માનતો નથી કે Gen-Z દેશ વિરોધી છે, મને લાગે છે કે આ નવી પેઢી Gen-Z અને જેન આલ્ફા આપણી વર્તમાન પેઢી કરતાં ઘણી વધુ પ્રામાણિક છે. દેશભક્તિ અને સેવા અંગેની સાચી અને નિષ્ઠાવાન અપીલો તેમના પર અસર કરે છે.
Mumbai, Maharashtra: When asked about police action against protesting students, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "These matters—why they happened, what happened—we have to go into the root causes. For that, the detailed information required is something I don't have, and I feel you… pic.twitter.com/OFmYO3NyKZ
— IANS (@ians_india) August 6, 2026
વિરોધ પણ સંવાદનું એક સ્વરૂપ છે
દિલ્હીના જંતર-મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન વિશે બોલતા તેમણે કહ્યું કે, વિરોધ પ્રદર્શન પણ સંવાદનું એક સ્વરૂપ છે. આપણે અહીં ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જો આપણે એકબીજાના દ્રષ્ટિકોણને સમજી શકીએ, તો તે સારું છે અન્યથા, ચર્ચા ચાલુ રહે છે. જો તમે અથવા હું કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ અને ઉકેલ આપણી પહોંચમાં છે છતાં ઉકેલાયેલ નથી, તો હું મારો અવાજ ઉઠાવી શકું છું, કારણ કે તે જરૂરી છે.
વિદ્યાર્થીઓ સામે થયેલી કાર્યવાહી અંગે મોહન ભાગવતે શું કહ્યું ?
મુંબઈમાં વિદ્યાર્થીઓ સામે થયેલી પોલીસ કાર્યવાહી અંગે પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં, RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું કે આવી ઘટનાઓ પાછળના મૂળ કારણોને સમજવાની જરૂર છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમની પાસે આ બાબતની સંપૂર્ણ વિગતો નથી અને સંભવતઃ કોઈને સંપૂર્ણ ચિત્ર ખબર નથી તેથી સંપૂર્ણ વાત જાણ્યા વિના ટિપ્પણી કરવી અયોગ્ય રહેશે. જોકે, ભાગવતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સમસ્યાને ઓળખવા અને સુધારા લાગુ કરવા માટે સમગ્ર બાબતની યોગ્ય તપાસ કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.