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વિરોધ કરવાથી Gen-Z દેશ વિરોધી નથી, તે અમારી પેઢી કરતા પણ વધુ દેશભક્ત : મોહન ભાગવત

Mohan Bhagwat Gen Z Interaction : જંતર-મંતર ખાતે તાજેતરમાં થયેલા યુવાનોના વિરોધ પ્રદર્શન અને દેશમાં બદલાતા સામાજિક-રાજકીય પરિદૃશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને સંઘના વડા અને નવી પેઢી વચ્ચેનો આ સીધો સંવાદ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 06, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:48 PM IST
વિરોધ કરવાથી Gen-Z દેશ વિરોધી નથી, તે અમારી પેઢી કરતા પણ વધુ દેશભક્ત : મોહન ભાગવત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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