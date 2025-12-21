Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

'ભારત એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર...' RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવતનું મોટું નિવેદન, કહ્યું-બંધારણીય મંજૂરીની જરૂરત નથી

Mohan Bhagwat: મોહન ભાગવતે કહ્યું કે, હિન્દુસ્તાન એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. જે પણ ભારતને પોતાની માતૃભૂમિ માને છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિની કદર કરે છે, જ્યાં સુધી હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર એકપણ વ્યક્તિ જીવિત છે જે પોતાના ભારતીય પૂર્વજોના ગૌરવમાં વિશ્વાસ રાખે છે અને તેને જાળવી રાખે છે, ત્યાં સુધી ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:53 PM IST

Trending Photos

'ભારત એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર...' RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવતનું મોટું નિવેદન, કહ્યું-બંધારણીય મંજૂરીની જરૂરત નથી

Mohan Bhagwat: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે કહ્યું છે કે, ભારત સ્વાભાવિક રીતે જ એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, આ એક સત્ય છે અને આ માટે કોઈ બંધારણીય સુધારા કે મંજૂરીની જરૂર નથી. RSSના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે કોલકાતામાં આયોજિત '100 વ્યાખ્યાન માળા' કાર્યક્રમમાં પોતાના સંબોધન દરમિયાન ભાગવતે આ વાત કહી હતી.

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે, સૂર્ય પૂર્વમાંથી ઉગે છે, શું તેના માટે કોઈ બંધારણીય સ્વીકૃતિ જોઈએ? તેવી જ રીતે ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે અને જ્યાં સુધી ભારતીય સંસ્કૃતિનું સન્માન થશે, ત્યાં સુધી હિન્દુ રાષ્ટ્ર જ રહેશે. ભાગવતે સ્પષ્ટ કર્યું કે, સંસદ બંધારણમાં 'હિન્દુ રાષ્ટ્ર' શબ્દ ઉમેરે કે ન ઉમેરે, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, કારણ કે આ હકીકત પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મોહન ભાગવતે બીજું શું કહ્યું?
મોહન ભાગવતે વધુમાં કહ્યું કે, "હિન્દુસ્તાન એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. જે પણ ભારતને પોતાની માતૃભૂમિ માને છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિની કદર કરે છે, જ્યાં સુધી હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર એકપણ વ્યક્તિ જીવિત છે જે પોતાના ભારતીય પૂર્વજોના ગૌરવમાં વિશ્વાસ રાખે છે અને તેને જાળવી રાખે છે, ત્યાં સુધી ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. આ જ સંઘની વિચારધારા છે." આ દરમિયાન સંઘ પ્રમુખે કહ્યું કે, જો સંસદ ક્યારેય બંધારણમાં સુધારો કરીને તે શબ્દ ઉમેરે અથવા ન ઉમેરે, કોઈ ફરક પડતો નથી. અમને તે શબ્દથી કોઈ મતબલ નથી, કારણ કે અમે હિન્દુ છીએ અને આપણો દેશ હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. આ જ સત્ય છે. જન્મ પર આધારિત જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા હિન્દુત્વની ઓળખ નથી.

RSS મુસ્લિમ વિરોધી નથી
ભાગવતે કહ્યું કે, RSS હંમેશાથી એવો તર્ક આપતું આવ્યું છે કે ભારત એક 'હિન્દુ રાષ્ટ્ર' છે, કારણ કે અહીંની સંસ્કૃતિ અને બહુમતી વસ્તીનો હિન્દુ ધર્મ સાથે ઊંડો નાતો છે. જો કે, 'ધર્મનિરપેક્ષ' શબ્દ મૂળભૂત રીતે બંધારણની પ્રસ્તાવનાનો ભાગ નહોતો, પરંતુ 1976માં ઈમરજન્સી દરમિયાન તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધી દ્વારા 42મા સુધારા હેઠળ 'સમાજવાદી' શબ્દ સાથે તેને જોડવામાં આવ્યો હતો.

ભાગવતે લોકોને સંગઠનની કચેરીઓ અને શાખાઓની મુલાકાત લેવા આગ્રહ કર્યો, જેથી તેઓ તેની કામગીરી સમજી શકે અને RSS વિશેની 'મુસ્લિમ વિરોધી' હોવાની ખોટી માન્યતા દૂર કરી શકે. તેમણે કહ્યું કે, લોકો હવે સમજી ગયા છે કે આ સંગઠન હિન્દુઓની રક્ષાની હિમાયત કરે છે અને 'કટ્ટર રાષ્ટ્રવાદી' છે, પરંતુ મુસ્લિમ વિરોધી નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mohan Bhagwat In KolkataMohan Bhagwat Hindu RashtraIndia Hindu Nationરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘઆરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવત

Trending news