મોહન ભાગવત ક્યારે રિટાયર્ડ થશે? RSS ના વડાએ કર્યો મોટો ખુલાસો
Mohan Bhagwar Retirement : 75 વર્ષની ઉંમરે કામ કરવા પર સંઘ પ્રમુખ મોહન ભાગવતનો જવાબ.. કહ્યું, સંઘે જ મને હજુ પણ પદ પર રહેવા કહ્યું છે. સંઘ કહેશે એટલે તરત છોડી દઈશ પદ.. જોકે કામ આજીવન ચાલુ રહેશે..
Mohan Bhagwar Retirement : સંઘ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે ફરી એકવાર હિંદુ અને હિદુત્વને લઈ પોતાનો મત મુક્યો. સંઘયાત્રાના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાને લઈ મોહન ભાગવતે એક સભાને સંબોધન કર્યું. પરંતુ આ સંબોધનમાં તેમનો સંદેશો દેશના મુસ્લિમો માટે હતો. ત્યારે સવાલ છે કે શું ભારતના મુસ્લિમો પોતાને હિંદુ કહેવાં પસંદ કરશે?
- મોહન ભાગવતનો હિંદુ પ્લાન
- સંઘ શરણમાં ભાઈજાન ?
- સંઘના 100 વર્ષ પૂરાં થતાં ભાગવતનું જ્ઞાન
- RSSના મંચથી ભાગવતનો મુસ્લિમોને સંદેશ!
- ભારતમાં રહેતા તમામ લોકો હિંદુ છે !
સંઘ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે RSSના મંચ પરથી દેશના દેશના મુસ્લિમો માટે એવો સંદેશ આપ્યો છે. જેને લઈને કદાચ ભારતના દરેક મુસ્લિમને સંશય થશે. કારણ કે દેશનો દરેક મુસ્લિમ પોતાને ભારતીય માને છે, હિન્દુ નહિ. કારણ કે દેશનો મુસ્લિમ કહે છે કે અમે હિન્દી છીએ. અમે વતન છીએ. પરંતુ હિન્દુ નથી. મોહન ભાગવતે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, હિન્દુત્વમાં જ તેમની સુરક્ષા છે.
સંઘ પ્રમુખે પોતાના સંદેશમાં મુસ્લિમોનું નામ એક વાર પણ લીધુ નથી. પરંતુ વારંવાર તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરતા દેખાયા. મોહન ભાગવતનો મત છે કે, કોઈ પોતોના હિંદુ કહે કે ન કહે. તેઓ તેમને હિંદુ જ કહેશે.
હવે સવાલ દેશના 20 કરોડથી વધુ મુસ્લિમોનો છે. સવાલ 20 કરોડ લોકોની આસ્થાનો છે. સવાલ 20 કરોડ લોકોની ઉપાસના પદ્ધતિનો છે. પરંતુ ભાગવત માટે ઘણા શબ્દોના અર્થ એક જ છે.
તો 75 વર્ષની ઉંમરે કામ કરવા પર સંઘ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે જવાબ આપ્યો અને સંઘે જ મને હજુ પણ પદ પર રહેવા કહ્યું છે. સંઘ કહેશે એટલે તરત છોડી દઈશ પદ. જો કે કામ આજીવન ચાલુ રહેશે.
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે મોહન ભાગવતે આવી વાત કહી હોય. પરંતુ સંઘ પ્રમુખના આ નિવેદને ફરી ચર્ચાઓને જોર આપ્યું છે. શું આ વાત સ્વીકારવી સરળ છે. શું ભારતમાં રહેતો દરેક વ્યક્તિ હિંદુ છે અને આ શબ્દ કોઈ ધર્મ કે સમુદાયનું નામ નથી? સંઘના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે સંઘ પ્રમુખનો આ સંદેશ કેટલા મુસ્લિમોને સ્વીકાર્ય છે....?
