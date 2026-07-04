/સિયા પછી આગરાની રુબી, પતિને ખીર ખવડાવી ઠંડા કલેજે કરી હત્યા, બાથરુમ ખોદી દાટી લાશ, 45 દિવસે આ રીતે ખુલી પોલ

Ruby Sharma Killed Husband: આ ચાલી શું રહ્યું છે.... આવું જ રિએકશન તમારું પણ હશે આ ઘટના વિશે જાણીને. કેતન અગ્રવાલની હત્યાનો કેસ હજુ પણ ચર્ચામાં છે ત્યાં જ આગ્રામાંથી વધુ એક આવી જ ઘટના સામે આવી છે. આગ્રામાં રુબી શર્મા નામની મહિલાએ પોતાના પતિની હત્યા કરી તેની લાશને ઘરના બાથરૂમમાં દફનાવી દીધી ત્યાર પછી 45 દિવસ સુધી એવું નાટક કર્યું કે તેનો પતિ લાપતા છે. પરંતુ 45 માં દિવસે રૂબી પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગઈ અને ત્યાર પછી હત્યાનો ખુલાસો થયો.
શું છે રુબી શર્માનો મામલો ?
આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આ ઘટના આગ્રાની છે. અહીં 40 વર્ષીય સુરેન્દ્રકુ માર શર્મા તેની પત્ની રૂબી શર્મા અને તેની બે દીકરીઓ સાથે રહેતો હતો. સુરેન્દ્ર શર્મા 18 મેથી લાપતા હતો. આ અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી. પતિ લાપતા છે તેવું નાટક તેની પત્ની રૂબી શર્મા કરી રહી હતી પરંતુ ઘટનાના 45 માં દિવસે પોલીસ જ્યારે અચાનક રૂબીના ઘરે પહોંચી અને પૂછપરછ કરી તો રૂબી ગભરાઈ ગઈ. ત્યાર પછી પોલીસે કડકાઈથી પૂછપરછ કરી તો રુબી શર્માએ પોતે કરેલા હત્યાકાંડની કબુલાત કરી લીધી. ત્યાર પછી ખુલાસો થયો કે રૂબી શર્માનો પતિ સુરેન્દ્રનગર લાપતા નથી પરંતુ રુબીએ જ તેને મારી અને ઘરના બાથરૂમમાં દાટી દીધો છે.
રૂબી શર્મા પતિને મારવા રચ્યું ષડયંત્ર
રૂબી શર્માએ સુરેન્દ્ર શર્માની હત્યા કરવા માટે મોટું ષડયંત્ર રચ્યું હતું. પતિને મારવાનું મન બનાવી રુબીએ તેની દીકરીઓને પોતાના જેઠના ઘરે મોકલી દીધી હતી. ત્યાર પછી તેમે પતિ સુરેન્દ્ર માટે ખીર બનાવી અને ખીરમાં ભારે માત્રામાં ઊંઘની ગોળીઓ ઉમેરી દીધી. ખીર ખાધા પછી સુરેન્દ્ર શર્મા બેભાન થઈ ગયો અને ત્યાર પછી રુબીએ તેની હત્યા કરી. બીજા દિવસે સવારે લાશને છુપાવવા માટે તેને બાથરૂમમાં ખાડો ખોદી પતિને દફનાવી દીધો. ઘટનાને અંજામ આપ્યા પછી રૂબી સામાન્ય રીતે રહેવા લાગી અને ઘરના લોકોને અને આસપાસના લોકોને એવું કહ્યું કે પતિ લાપતા છે. ત્યાર પછી તેણે 26 મેના રોજ પતિ લાપતા હોવાની ફરિયાદ પણ નોંધાવી.
હત્યાની ઘટના કેવી રીતે સામે આવી ?
સુરેન્દ્ર શર્મા લાપતા હોવાની તપાસ પોલીસ કરી રહી હતી તે દરમિયાન 3 મે 2026 ના રોજ પોલીસ આ મામલામાં પૂછપરછ કરવા માટે રૂબીના ઘરે અચાનક પહોંચી. પોલીસને અચાનક સામે જોતાં જ રૂબીનું વર્તન બદલી ગયું પોલીસને તેના વર્તન પર શંકા ગઈ અને પોલીસે રૂબીની આંકરી પૂછપરછ કરી તેમજ ઘરમાં તપાસ શરૂ કરી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને બાથરૂમની ટાઇલ્સના ફીટીંગ પર શંકા ગઈ. પોલીસે બાથરૂમમાં ખોદકામ કરાવ્યું તો સુરેન્દ્ર શર્માની લાશ ત્યાંથી મળી આવ્યો. રૂબી શર્માએ પણ કબૂલી લીધું કે તેણે જ પતિને હત્યા કરી અને તેની લાશને બાથરૂમમાં દફનાવી ઉપરથી ટાઇલ્સ અને પ્લાસ્ટર કરાવી દીધું જેથી કોઈને શંકા ન જાય.
ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસે આ મામલે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટનામાં રૂબી સાથે અન્ય કોઈ વ્યક્તિની ભૂમિકા છે કે નહીં તે હજુ સુધી સામે આવવું નથી. પોલીસ રૂબીની પૂછપરછ કરી રહી છે અને જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે તેણે કયા કારણથી પતિની ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)