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સિયા પછી આગરાની રુબી, પતિને ખીર ખવડાવી ઠંડા કલેજે કરી હત્યા, બાથરુમ ખોદી દાટી લાશ, 45 દિવસે આ રીતે ખુલી પોલ

Ruby Sharma Killed Husband: દેશમાં વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. આગ્રામાં 2 દીકરીની માતાએ પોતાના પતિની ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી હોવાની જાણકારી સામે આવી છે. પતિને ઠંડા કલેજે માર્યા પછી તેની લાશને બાથરુમમાં દાટી દેવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો 45 દિવસ પછી નાટ્યાત્મક રીતે થયો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 04, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:43 AM IST
સિયા પછી આગરાની રુબી, પતિને ખીર ખવડાવી ઠંડા કલેજે કરી હત્યા, બાથરુમ ખોદી દાટી લાશ, 45 દિવસે આ રીતે ખુલી પોલ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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