LPG, ATM થી લઈને PAN કાર્ડ સુધી... 1 એપ્રિલથી દેશમાં થશે 5 મોટા ફેરફાર, તમારા ખિસ્સા પર થશે સીધી અસર
Rule Change From 1st April : માર્ચ મહિનો પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે અને માત્ર પાંચ દિવસમાં એપ્રિલ શરૂ થશે. દર મહિનાની જેમ આ નવો મહિનો પણ દેશભરમાં ઘણા મોટા નાણાકીય ફેરફારો સાથે શરૂ થવાનો છે. ત્યારે 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવતા નવા નિયમોની અસર સીધી તમારા ખિસ્સા પર અનુભવાય તેવી શક્યતા છે.
Rule Change From 1st April : 1 એપ્રિલથી થતા મોટા ફેરફારોની વાત કરીએ તો, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે પહેલાથી જ LPG સંકટને વધારી દીધું છે. 1 એપ્રિલથી LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર આવી શકે છે વધુમાં નવા આવકવેરા કાયદાના અમલીકરણથી ટેક્સ અને પગાર સંબંધિત નોંધપાત્ર ફેરફારો થવાની તૈયારી છે. વધુમાં PAN કાર્ડ સંબંધિત નિયમોમાં પણ ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.
પહેલો ફેરફાર : LPG, CNG અને PNGના ભાવ
દર મહિનાની જેમ પહેલા દિવસે એટસે કે 1 એપ્રિલ, 2026 LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધને કારણે LPGની વધતી જતી અછત વચ્ચે તેલ કંપનીઓએ ભાવમાં વધારો કરીને ફુગાવાનો ફટકો પહોંચાડ્યો છે. હવે મહિનાની પહેલી તારીખે નવા રેટ જાહેર થવાની ધારણા છે. વધુમાં CNG અને PNGના દરોમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
બીજો ફેરફાર: નવા આવકવેરા નિયમો
1 એપ્રિલથી દેશમાં અમલમાં આવનાર બીજો અને કદાચ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર ટેક્સ સાથે સંબંધિત છે. આવકવેરા કાયદો 2025 1961થી અમલમાં રહેલા હાલના કાયદાને બદલવા માટે તૈયાર છે. આ નવા આવકવેરા નિયમોની સાથે કરવેરા ટેક્સ ઘણા ફેરફારો અમલમાં આવવાની શક્યતા છે.
ત્રીજો ફેરફાર : HDFC, PNB અને બંધન બેંક માટેના નિયમો
જો તમે HDFC બેંક, PNB અથવા બંધન બેંકમાં ખાતું ધરાવો છો અને આ બેંકોના ATMનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારા માટે પણ ATM નિયમો બદલાશે, જે 1 એપ્રિલ, 2026થી લાગુ થશે. મુખ્ય ફેરફારોને જોતાં HDFC બેંક હવે મફત ATM ઉપાડની ગણતરીમાં UPI ઉપાડનો સમાવેશ કરશે. જે અગાઉ અલગથી ગણવામાં આવતા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે ATM પર UPIનો ઉપયોગ કરતા HDFC બેંકના ગ્રાહકો માટે ATM દ્વારા મફત ટ્રાન્ઝેક્શન માટેની મર્યાદા ઘટી શકે છે. PNB ઉપરાંત બંધન બેંક 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવતા ડેબિટ કાર્ડધારકો માટે તેના ATM વ્યવહાર નિયમોમાં પણ ફેરફાર કરી રહી છે.
HDFC બેંક ઉપરાંત, પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)એ ચોક્કસ ડેબિટ કાર્ડ માટે દૈનિક વ્યવહાર મર્યાદામાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. તેમના કાર્ડ કેટેગરીના આધારે ગ્રાહકો હવે દરરોજ ₹50,000 થી ₹75,000ની વચ્ચે ઉપાડ કરી શકશે. આ મર્યાદા એવા કાર્ડધારકો માટે ઘટાડો દર્શાવે છે જેમની દૈનિક મર્યાદા અગાઉ ₹1,00,000 સુધી વધારવામાં આવી હતી.
ચોથો ફેરફાર : PAN કાર્ડ સંબંધિત નિયમો
1 એપ્રિલ, 2026થી અમલમાં આવનારા અન્ય મોટા ફેરફારોમાં PAN કાર્ડ સંબંધિત ફેરફાર છે. નવા નિયમો હેઠળ PAN કાર્ડ મેળવવા અથવા અપડેટ કરવા માટેના નિયમો વધુ કડક બની શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, PAN કાર્ડ સંબંધિત અરજીઓ માટે હવે ફક્ત આધાર કાર્ડ પૂરતું રહેશે નહીં, અરજદારોએ હવે વધારાના દસ્તાવેજો પણ સબમિટ કરવા પડશે.
પાંચમો ફેરફાર : રેલવે ટિકિટ કેન્સલ કરવી મોંઘી પડશે
1 એપ્રિલથી રેલવે મુસાફરો માટે પણ ફેરફારો થવાના છે. ખાસ કરીને રેલવે ટિકિટ કેન્સલ સંબંધિત નિયમોમાં સુધારો થવાનો છે. 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવનારા નિયમો હેઠળ કન્ફર્મ રેલવે ટિકિટ કેન્સલ કરવી હવે મોંઘી પડી શકે છે. જો ટિકિટ ટ્રેનના નિર્ધારિત પ્રસ્થાનના 8 કલાકની અંદર કેન્સલ કરશો તો કોઈ રિફંડ મળશે નહીં. પ્રસ્થાન પહેલાં 8 થી 24 કલાકમાં કેન્સલ કરશો તો મુસાફરને 50% રિફંડ મળશે, 24 થી 72 કલાકની વચ્ચે કેન્સલ કરશો તો 25% કપાતને પાત્ર રહેશે અને 72 કલાકથી વધુ સમય પહેલા કેન્સલ ટિકિટ માટે મહત્તમ રિફંડ રકમ મળશે.
