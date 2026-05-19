/ભારતીય નાગરિકતા મેળવવાના નિયમો બદલાયા, પૂરી કરવી પડશે આ નવી શરત; વાંચો સરકારનો નિર્ણય

Indian Citizenship Rules: ભારતીય નાગરિકતા મેળવવી હવે સરળ નહીં હોય, કારણ કે ભારત સરકારે નાગરિકતાના નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યો છે. ગૃહ મંત્રાલય (MHA) એ નવા ફેરફારોનું ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડી દીધું છે. નવા નિયમો અનુસાર, નાગરિકતા મેળવવા માટે હવે એક ખાસ શરત પૂરી કર્યા પછી જ અરજી મંજૂર કરવામાં આવશે.
Indian Citizenship Rules: કેન્દ્ર સરકારે નાગરિકતા અધિનિયમ 1955ની કલમ 18 માં સુધારો કર્યો છે અને નવા નાગરિકતા (સુધારો) નિયમો 2026 પ્રકાશિત કર્યા છે. 2009ના નિયમોની અનુસૂચિ ICમાં એક નવો પેરેગ્રાફ (iiiA) પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત ભારતીય નાગરિકતા મેળવવા માટે હવે પાસપોર્ટ સરન્ડર કરવાની શરત જોડવામાં આવી છે.
પાસપોર્ટ સંબંધિત માહિતી આપવી પડશે
નવા નિયમો અનુસાર, ભારતીય નાગરિકતા માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિએ પાસપોર્ટ સંબંધિત વિગતો આપવી પડશે. તેણે જણાવવું પડશે કે તેની પાસે પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન કે બાંગ્લાદેશ નો પાસપોર્ટ છે કે નહીં. જો આ ત્રણેયમાંથી કોઈ દેશનો પાસપોર્ટ હોય, તો તે વેલિડ (માન્ય) અને એક્ટિવ છે કે એક્સપાયર થઈ ગયો છે, તેની સ્પષ્ટતા કરવી પડશે.
પાસપોર્ટની વિગતો આપવી પણ ફરજિયાત
નવા નિયમ મુજબ, જો અરજદાર પાસે આ ત્રણેય દેશોમાંથી કોઈ એકનો પાસપોર્ટ હોય, તો તેણે પાસપોર્ટની સંપૂર્ણ વિગતો આપવી પડશે, જેમ કે પાસપોર્ટ નંબર, પાસપોર્ટ ઈશ્યૂ થયાની તારીખ, પાસપોર્ટ ઈશ્યૂ થયાનું સ્થળ, પાસપોર્ટની એક્સપાયરી ડેટ (અંતિમ તારીખ). અરજી ફોર્મની સાથે જ આ તમામ માહિતી આપવી ફરજિયાત રહેશે.
પાસપોર્ટ સરન્ડર કરીને લેખિતમાં આપવું પડશે
નવા નિયમ અનુસાર, ભારતીય નાગરિકતા માટેની અરજી સ્વીકારવામાં આવ્યાના 15 દિવસની અંદર અરજદારોએ પોતાનો વિદેશી પાસપોર્ટ સરન્ડર કરવો પડશે. આ માટે સંબંધિત સિનિયર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોસ્ટ અથવા સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોસ્ટને પાસપોર્ટ સરન્ડર કરી દીધાની લેખિત સંમતિ આપવી પડશે, ત્યારપછી જ અરજી મંજૂર કરવામાં આવશે.
ઈ-ઓસીઆઈ (e-OCI) કાર્ડની સેવા પણ શરૂ થઈ
ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, નાગરિકતા માટેના નવા નિયમોનો ઉદ્દેશ્ય નાગરિકતા સંબંધિત બાબતોમાં વેરિફિકેશન (ચકાસણી) અને રેકોર્ડ મેઈન્ટેનન્સને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. ચાલુ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ નાગરિકતા (સુધારો) નિયમો 2026 નોટિફાય કરવામાં આવ્યા હતા, જે અંતર્ગત ઇલેક્ટ્રોનિક ઓવરસીઝ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા (e-OCI) કાર્ડની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને અરજી પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે ઓનલાઇન કરી દેવામાં આવી છે.
બાયોમેટ્રિક ડેટા શેર કરવાની સંમતિ ફરજિયાત
ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, સગીરો (નાબાલિકો) માટે ડબલ પાસપોર્ટના નિયમો પણ વધુ કડક કરવામાં આવ્યા છે. ફિઝિકલ અને પેપર પ્રોસેસને નાબૂદ કરીને ઈ-OCI કાર્ડ ઈશ્યૂ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ, હવે પાસપોર્ટ અરજદારોએ પોતાનો બાયોમેટ્રિક ડેટા શેર કરવાની સંમતિ આપવી પડશે, જેથી તેમને ફાસ્ટ-ટ્રેક ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામનો હિસ્સો બનાવી શકાય અને ભવિષ્યમાં ઓટોમેટિક એનરોલમેન્ટની સુવિધા મળી શકે.