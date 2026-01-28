Prev
રૂપાણી, માધવરાવ સિંધીયા, સંજય ગાંધી...અજિત પવાર પહેલા આ 5 નેતાઓએ પણ પ્લેન ક્રેશમાં જીવ ખોયો!

Vijay Rupani plane crash: બારામતીમાં વિમાન લેન્ડિંગ કરતી વખતે થયેલા અકસ્માતમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યૂટી મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, આંધ્રપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વાય.એસ. રાજશેખર રેડ્ડી, લોકસભાના અધ્યક્ષ જી.એમ.સી. બાલયોગી, કોંગ્રેસના નેતા માધવરાવ સિંધિયા અને સંજય ગાંધી સહિત અનેક ભારતીય નેતાઓના મોત થયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:22 AM IST

Vijay Rupani plane crash: મહારાષ્ટ્રના બારામતી નજીક એક વિમાન દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું મોત થયું છે. એનસીપી નેતા પવાર એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધવા માટે ખાનગી વિમાનમાં મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા. વિમાન બારામતીમાં લેન્ડિંગનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું ત્યારે આ અકસ્માત થયો હોવાનું કહેવાય છે. વિમાન સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું, જેમાં સવાર પાંચેય લોકોના મોત થયા હતા.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, અજિત પવાર ઉપરાંત વિમાનમાં ચાર લોકો સવાર હતા. ઘટનાસ્થળ પરથી વીડિયો સામે આવ્યા છે જેમાં વિમાન સંપૂર્ણપણે સળગી રહ્યું છે અને ઘટનાસ્થળ પરથી કાળો ધુમાડો નીકળતો જોવા મળી રહ્યો છે. અજિત પવારના દુ:ખદ અવસાનથી સમગ્ર દેશ આઘાતમાં છે. તેમનું અવસાન દેશના રાજકીય પરિદૃશ્ય માટે એક મોટું નુકસાન છે. આવા વિમાન દુર્ઘટનામાં ઘણા અન્ય ભારતીય નેતાઓના જીવ ગયા છે, જેમાં તાજેતરમાં ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું મૃત્યુ થયું છે.

લંડન જઈ રહ્યા હતા વિજય રૂપાણી ત્યારે તેમનું વિમાન ક્રેશ થયું
12 જૂન, 2025 ના રોજ, ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં અમદાવાદથી લંડન જઈ રહ્યા હતા. વિમાનમાં 242 લોકો સવાર હતા. ટેકઓફ થયાના થોડા જ સેકન્ડોમાં વિમાન ક્રેશ થયું. વિમાનમાં આગ લાગી ગઈ, જેમાં એક મુસાફર સિવાય બધાના મોત થયા. વિજય રૂપાણી 68 વર્ષના હતા. તેમના પરિવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ તેમની પુત્રીને મળવા લંડન જઈ રહ્યા હતા પરંતુ વિમાન દુર્ઘટનામાં તેમનું મૃત્યુ થયું.

વાય.એસ. રાજશેખર રેડ્ડી (YSR)નું ગુમ થયેલ વિમાન પહાડીઓમાં મળ્યું!
2 સપ્ટેમ્બર, 2009 ના રોજ, આંધ્રપ્રદેશના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી વાય.એસ. રાજશેખર રેડ્ડી (YSR)નું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું. રાજશેખર રેડ્ડી સવારે 8:38 વાગ્યે ચિત્તૂર જિલ્લામાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે બેગમપેટથી નીકળ્યા હતા. તેમને સવારે 10:30 વાગ્યે કાર્યક્રમમાં પહોંચવાનું હતું, પરંતુ તેઓ ક્યારેય પહોંચ્યા નહીં. તેમનું હેલિકોપ્ટર હવામાં ગાયબ થઈ ગયું, અને રેસ્ક્યૂ-શોધખોળ કરી હોવા છતાં, તેમનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નહીં. બીજા દિવસે, વાયુસેનાને શોધ કામગીરી દરમિયાન હેલિકોપ્ટરનો કાટમાળ મળ્યો. હેલિકોપ્ટર પર્વતની ટોચ પર ક્રેશ થયું, જેના કારણે ટેકરીઓ પર કાટમાળ ફેલાયો. બીબીસીના અહેવાલ મુજબ, રેડ્ડીનો મૃતદેહ એન્જિન પાસે વિકૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. તેમના માથા પરના છૂટાછવાયા વાળથી તેમની ઓળખ થઈ હતી.

જી.એમ.સી. બાલયોગી
ડૉ. જી.એમ.સી. બાલયોગીનું 3 માર્ચ, 2002ના રોજ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું. તે સમયે તેઓ લોકસભાના સ્પીકર હતા. આ અકસ્માત આંધ્રપ્રદેશમાં થયો હતો. જી.એમ.સી. બાલયોગી તેલુગુ દેશમ પાર્ટીના સભ્ય હતા.

માધવરાવ સિંધિયા
કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા માધવરાવ સિંધિયાનું 56 વર્ષની વયે 30 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ ઉત્તરપ્રદેશમાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું. સિંધિયાનું હેલિકોપ્ટર ઉત્તરપ્રદેશના મૈનપુરી જિલ્લાના ભોગાવ તહસીલ નજીક મોટેમાં ક્રેશ થયું હતું. તેઓ એક રેલીને સંબોધવા કાનપુર જઈ રહ્યા હતા. વિમાનમાં અન્ય 6 લોકો સવાર હતા. આ વિમાન આગ્રાથી 85 કિલોમીટર દૂર ક્રેશ થયું હતું, જેમાં તમામ સવારોના મોત થયા હતા.

સંજય ગાંધીનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત
ભૂતપૂર્વ ભારતના વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીના નાના પુત્ર અને રાજીવ ગાંધીના ભાઈ સંજય ગાંધીને ઉડાનનો શોખ હતો. 23 જૂન, 1970 ના રોજ, તેઓ દિલ્હીમાં પોતાનું વિમાન ઉડાડી રહ્યા હતા. તેમનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં તેમનું જીવન ગયું હતું.

