રશિયાએ ફરી નિભાવી મિત્રતા, ખાડીમાં યુદ્ધને કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાયું ભારત તો મદદ માટે આગળ વધાર્યો હાથ
India-Russia Relations: ઈઝરાયેલ અને ઈરાનના તણાવે સમગ્ર વેસ્ટ એશિયા માટે સમસ્યા ખડી કરી છે. ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ બંધ કરતા પેટ્રોલિયમ અને ગેસ સપ્લાય માટે પડકાર ઊભો થયો છે. ભારતનો ઘણો ખરો પેટ્રોલિયમ સામાન આ માર્ગે આવે છે. જો કે ભારત માટે એક સારા સમાચાર પણ આવ્યા છે.
- ખાડીમાં યુદ્ધને કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાયું ભારત તો મદદ માટે રશિયાએ આગળ વધાર્યો હાથ
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચે ફાટી નીકળેલા યુદ્ધથી સમગ્ર વેસ્ટ એશિયા પર અસર
- ઈરાને હોર્મૂઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા ઓઈલ અને ગેસ સપ્લાય પર સંકટ
- સંકટ સમયે રશિયાએ ભારત તરફ મદદ માટે હાથ લંબાવ્યો છે
ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા ઈરાનની પાછળ આદુ ખાઈને પડી ગયા છે. ઈરાનની ખામેનેઈ સહિત ટોપ લીડરશીપનો ખાતમો બોલાઈ ગયો છે. છતાં ઈરાન જબરદસ્ત વળતા પ્રહાર કરી રહ્યું છે. હવે તેણે અતિ મહત્વનો એવો હોર્મૂઝ જળમાર્ગ બંધ કરી દેતા ઓઈલ અને ગેસ સપ્લાય પર સંકટ આવી ગયુ છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેની અશાંતિએ સમગ્ર વેસ્ટ એશિયાને સંકટમાં મૂકી દીધુ છે. આ બધા વચ્ચે હવે એવા પણ પાકા પાયે સમાચાર આવ્યા છે કે ભારત પાસે 50 દિવસ ચાલે એટલો ક્રૂડ ઓઈલ અને રિફાઈન્ડ ઓઈલનો સ્ટોક છે. આવામાં હવે ફરી એકવાર રશિયા ભારતની મદદે આવ્યું છે.
રશિયા કરશે મદદ?
રોયટર્સના એક રિપોર્ટ મુજબ ભારતનું ઓલવેધર ફ્રેન્ડ રશિયાએ એવો સંકેત આપ્યો છે કે જો ખાડી વિસ્તારમાં વધતા સંકટના કારણે વૈશ્વિક ઓઈલ સપ્લાય ચેન ખોરવાશે તો તે ભારતને આપૂર્તિમાં સહયોગ આપવા માટે તૈયાર છે. અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે જે યુદ્ધનો ખેલ ચાલી રહ્યો છે તેને કારણ ઈરાન અમેરિકાના સહયોગી દેશોને પણ બક્ષી રહ્યું નથી. ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ દ્વારા થતા ઓઈલ અને ગેસના સપ્લાયને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધો છે. આ સમુદ્રી માર્ગ વૈશ્વિક ઓઈલ અને ગેસના વેપારનો એક મોટો ભાગ કંટ્રોલ કરે છે.
શું કહે છે ભારત સરકાર?
ભારત સરકારે મંગળવારે કહ્યું કે ભારત પાસે હાલ પૂરતા પ્રમાણમાં ક્રૂડ ઓઈલ અને ઈંધણનો ભંડાર છે. જેનાથી ટૂંકા ગાળા માટે વાંધો આવી શકે તેમ નથી. ભારતનો લગભગ અડધો ક્રૂડ ઓઈલ અને એલપીજીનો પૂરવઠો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝથી આવે છે. પરંતુ હવે આ હુમલાઓના પગલે ભારત માટે પણ સમસ્યા વધી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યાં મુમજબ ભારત પાસે હાલ ક્રૂડ ઓઈલ અને રિફાઈન્ડ પેટ્રોલિયમ પેદાશોનો કુલ 50 દિવસ જેટલો ભંડાર છે. જેમાં 25 દિવસનો ક્રૂડ ઓઈલ અને 25 દિવસનો પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો સામેલ છે. આ સાથે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે અધિકારીઓ ક્રૂડ ઓઈલ, એલપીજી અને એલએનજી માટે વૈકલ્પિક દેશો પણ શોધી રહ્યા છે.
સરકારી સૂત્રોએ એવું પણ કહ્યું છે કે ભારત પાસે પેટ્રોલ, ડીઝલ, અને અન્ય ઈંધણની ઘરેલુ માંગણી પૂરી કરવા માટે છ થી આઠ અઠવાડિયા સુધી ચાલે એટલું ક્રૂડ ઓઈલ અને પેટ્રોલિયમ પેદાશોનો ભંડાર છે. બીજી બાજુ પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ કહ્યું કે વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓને કારણે જો સપ્લાય ખોરવાશે તો તેને પહોંચી વળવા માટે ભારત તૈયાર ચે.
ભારત દુનિયાનો ત્રીજો મોટો આયાતકાર દેશ
અત્રે જણાવવાનું કે પેટ્રોલિયમ મામલે ભારત દુનિયાનો ત્રીજો સોથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. આ સાથે જ રિફાઈિંગ ક્ષમતામાં ચોથા નંબરે અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં પાંચમા નંબરે છે.
