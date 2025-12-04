રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પહોંચ્યા દિલ્હી, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું ભવ્ય સ્વાગત; એક જ કારમાં રવાના થયા બંને નેતા
Putin India Visit 2025: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારત આવી પહોંચ્યા છે. તેમનું વિમાન પાલમ એરપોર્ટ પર ઉતર્યું છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન તેમના વિમાનમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ પીએમ મોદીએ તેમનું ગળે મળીને ભવ્યુ સ્વાગત કર્યું અને તેમને સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન પણ બતાવ્યું.
Putin India Visit 2025: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન આજથી બે દિવસની ભારતની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું વિમાન સાંજે 7 વાગ્યાની આસપાસ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર ઉતર્યું. પુતિન 23મા ભારત-રશિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે ભારતની મુલાકાતે છે. આખી દુનિયાની નજર તેમની મુલાકાત પર છે. ભારતમાં આગમન પર વ્લાદિમીર પુતિનનું એરપોર્ટ પર ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
પીએમ મોદીએ પુતિનને ગળે લગાવ્યા
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના સ્વાગત માટે પાલમ એરપોર્ટ પર રેડ કાર્પેટ બિછાવવામાં આવ્યું હતું. પીએમ મોદી તેમનું સ્વાગત કરવા માટે એરપોર્ટ પર પહોંચી ચૂક્યા હતા. વ્લાદિમીર પુતિન વિમાનમાંથી બહાર નીકળતા જ પીએમ મોદીએ પુતિનનું ગળે લગાવીને સ્વાગત કર્યું.
એરપોર્ટથી ઉતર્યા બાદ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિનું વડાપ્રધાન મોદીએ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. સ્વાગત કર્યા બાદ બંને નેતાઓ એરપોર્ટથી રાષ્ટ્રપતિ ભવન એકજ કારમાં રવાના થઈ રહ્યા છે.
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન બે દિવસની ભારત મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન બે દિવસની ભારત મુલાકાતે દરમિયાન તેઓ 23મા ભારત-રશિયા સમિટમાં હાજરી આપશે, વડાપ્રધાન મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરશે અને રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ સાથે રાત્રિભોજન કરશે. બન્ને દેશો આઠ ક્ષેત્રોમાં 25 કરારો પર હસ્તાક્ષર કરે તેવી અપેક્ષા છે. નોંધનીય છે કે, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની મુલાકાત ચાર વર્ષના અંતરાલ પછી થઈ રહી છે. તેમણે છેલ્લે 2021માં ભારતની મુલાકાત લીધી હતી.
