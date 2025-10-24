'ઓલ ઈઝ નોટ વેલ ઈન UN', ભારતના વિદેશ મંત્રી જયશંકરે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં કેમ કહી આટલી મોટી વાત? જાણો
S Jaishankar: દિલ્હીમાં આયોજિત UNના કાર્યક્રમમાં ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે હાજરી આપી. મંચ પર જયશંકરે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કામગીરી પર ઘણા ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું તે, ઓલ ઈઝ નોટ વેલ ઈન યુએન (યુએનમાં બધું બરાબર નથી). ત્યારબાદ તેમણે UNSCના સભ્યો પર આતંકવાદી જૂથોને બચાવવાનો આરોપ લગાવ્યો.
S Jaishankar: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)ની સ્થાપનાના 80 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. આ પ્રસંગે રાજધાની દિલ્હીમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે હાજરી આપી. મંચ પર જયશંકરે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કામગીરી અંગે અનેક ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, ઓલ ઈઝ નોટ વેલ ઈન યુએન. ત્યારબાદ તેમણે UNSC સભ્યો પર આતંકવાદી જૂથોને બચાવવાનો આરોપ લગાવ્યો.
UN પર પક્ષપાતનો આરોપ
વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કામગીરીમાં હવે ઘણી ખામીઓ છે. તેમણે કહ્યું કે, આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં બધું બરાબર નથી. નિર્ણયો લેતા સમયે તે બધા દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી અને ન તો તે દુનિયાની મુખ્ય જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપે છે. ચર્ચાઓ હવે ખૂબ જ વિભાજિત થઈ ગઈ છે અને કામગીરી સ્થિર દેખાય છે. જયશંકરે કહ્યું કે, આતંકવાદ પ્રતિ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની પ્રતિક્રિયા તેમની વિશ્વસનીયતા પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. ગ્લોબલ સાઉથ (વિકાસશીલ દેશો)માં વિકાસ હવે ધીમો પડી રહ્યો છે.
યુએન સુધારાની માંગ
વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે, આજે પણ દુનિયા ઘણા મોટા વિવાદોનો સામનો કરી રહી છે. આ માત્ર માનવ જીવનને જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે. ગ્લોબલ સાઉથ આ પીડા અનુભવી રહ્યું છે. યુએનમાં બદલાવ આજે સૌથી મોટો પડકાર બની ગયો છે.
આતંકવાદી સંગઠનોને બચાવવાના આરોપો
જયશંકરે UN સુરક્ષા પરિષદના કેટલાક સભ્ય દેશો પર આતંકવાદી જૂથોને બચાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે સુરક્ષા પરિષદના કોઈ વર્તમાન સભ્ય પહેલગામ જેવા ક્રૂર આતંકવાદી હુમલાની જવાબદારી લેનારા સંગઠનોનો ખુલ્લેઆમ બચાવ કરે છે. તો આનાથી સંસ્થાની વિશ્વસનીયતા પર શું અસર પડે છે? તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, જો વૈશ્વિક વ્યૂહરચનાના નામે ફક્ત આતંકવાદના પીડિતોને જ સમાન દરજ્જો આપવામાં આવે તો દુનિયા કેટલી સ્વાર્થી બની શકે છે. આ વિચારવા જેવી વાત છે.
ઉમ્મીદ છોડવી ન જોઈએ
જયશંકરે એમ પણ કહ્યું કે, આશા હજુ પણ છે. આ મહત્વપૂર્ણ વર્ષગાંઠ પર આપણે ઉમ્મીદ ન છોડવી જોઈએ. બહુપક્ષીયતા પ્રત્યેની આપણી પ્રતિબદ્ધતા ભલે ગમે તેટલી ખામી હોય, મજબૂત રહેવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, આજની બેઠક એકતા અને સહિયારા હેતુનો સંદેશ આપે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગને ફરીથી નવુ સ્વરૂપ આપી શકાય છે.
