ZEE મીડિયા લાવી રહ્યું છે 'સચ' ની ત્રીજી સીઝન, ડો સુભાષ ચંદ્રા બનશે તમારા 'સારથી'

ડો સુભાષ ચંદ્રા પોતાના ચર્ચિત સંવાદ કાર્યક્રમની ત્રીજી સીઝન 'સચઃ ધ સુભાષ ચંદ્રા શો' (SACH: The Subhash Chandra Show) ની સાથે દર્શકો વચ્ચે આવી રહ્યાં છે. 28 જૂનથી દર રવિવારે રાત્રે 10 કલાકે પ્રસારિત થનારા આ શોમાં ડો. સુભાષ ચંદ્રા દેશના વિવિધ વર્ગો સાથે સંવાદ સ્થાપિત કરશે. આ સંદર્ભમાં યુવાનોના નવા દ્રષ્ટિકોણ સાથે જોડાવાથી નિવૃત્તિ પછીના જીવનના જટિલ પ્રશ્નોના ઉકેલ વિશે વાતચીત પણ થશે.
આ શોનું પ્રચારણ ZEE News ની સાથે-સાથે ZEE 24 Kalak અને Zee Media નેટવર્કની અન્ય ચેનલો પર પણ કરવામાં આવશે. ZEE-5 પર તેનું સ્ટ્રીમિંગ થશે.
ત્રીજી સીઝનમાં શું નવું છે?
‘SACH’ની નવી સીઝન માત્ર એક ટેલીવિઝન કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ દેશના વિવિધ વર્ગોની સાથે સંવાદ, પ્રેરણા અને સકારાત્મક પરિવર્તનનું મંચ બનાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પહેલ છે. આ વખતે શોનો વ્યાપ પહેલાની તુલનામાં વધુ વ્યાપક થઈ ગયો છે. જ્યાં પહેલા તેનું મુખ્ય રૂપથી ફોકસ શૈક્ષણિક પરિસરો અને શહેરી ક્ષેત્રો સુધી સીમિત હતું, તો આ વખતે પહેલ નાના શહેરો, ટાઉનો અને ગ્રામીણ ભારત સુધી પહોંચશે. તેમાં પ્રથમવાર ગ્રામીણ ભારત અને ઉભરતા ભારતના અવાજને મુખ્ય રૂપે મહત્વ આપવામાં આવશે. ગામડાઓ અને નાના શહેરોમાંથી નીળળતી સફળતાની કહાનીઓ, સ્થાનિક ઇનોવેશન અને સામાજિક પરિવર્તનના ઉદાહરણ કાર્યક્રમનો મહત્વનો ભાગ હશે.
આ વિષયો પર થશે ચર્ચા
આ કાર્યક્રમમાં ઉદ્યોગસાહસિકતા, શિક્ષણ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), નેતૃત્વ, આધ્યાત્મિકતા, સંદેશાવ્યવહાર કૌશલ્ય, કૃષિ, સમુદાય વિકાસ, નીતિશાસ્ત્ર અને ભાવિ કારકિર્દી જેવા વિષયો પર ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે. તેના માધ્યમથી યુવાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, ઉદ્યોગસાહસિક અને ભાવી નેતાઓને બદલાતી દુનિયામાં પોતાના લક્ષ્ય, આત્મવિશ્વાસ અને દિશાને લઈને વ્યાવહારિક માર્ગદર્શન આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. આ શોનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરના લોકોની સાથે આકાંક્ષાઓ, પડકારો, નેતૃત્વ, વ્યક્તિગત વિકાસ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ જેવા મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર સાર્થક ચર્ચાને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. તે હેઠળ વિવિધ પૃષ્ઠભૂમિથી આવતા લોકોને પોતાની વાત રાખવા અને અનુભવ શેર કરવાની તક મળશે.
ડો. સુભાષ ચંદ્રા બનશે સારથી
સચની ત્રીજી સીઝન અનેક રીતે અનોખી છે કે તેમાં પ્રથમવાર એક 'સારથી' વિચારશીલ મંચના માધ્યમથી ડો સુભાષ ચંદ્રાની સાથે સીધી રીતે જોડાઈ શકશે. તેમાં ડો સુભાષ ચંદ્રા તમારા 'સારથી'ના રૂપમાં હશે. તેના દ્વારા તેમનો ઉદ્દેશ્ય જીવનના મહત્વપૂર્ણ વળાંક, પડકાર અને દુવિધાઓ દરમિયાન લોકોને અનુભવનું જ્ઞાન, વિવેકપૂર્ણ દ્રષ્ટિ અને સાર્થક માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ કરાવવાનું છે. 'સચ'ના માધ્યમથી ડો. સુભાષ ચંદ્રા દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા અનુભવો, વિચારો અને જીવન-દર્શનને વધુથી વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલ આ પહેલ દ્વારા ઇચ્છુક વ્યક્તિ તેમના દાયકાઓના અનુભવથી મેળવેલા જ્ઞાન અને માર્ગદર્શનનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશે. https://sach.org.in/sarthi ના માધ્યમથી લોકો તેમના વિચારો અને શીખ સાથે જોડાઈ જીવનના વિવિધ પાસાઓ પર એક સંતુલિત, વ્યાવહારિક અને દૂરદર્શી દ્રષ્ટિકોણ વિકસિત કરી શકે છે.
શો વિશે ડો સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યુ, 'સચ' સીઝન 3 હવે તમારા શહેરો અને તમારા મોટા સપના સુધી વિસ્તાર લઈ રહ્યો છે. આ સફરમાં મારો ઉદ્દેશ્ય તમારા સારથી બનવાનો છે. જો તમારી પાસે કોઈ નવીન વિચાર છે, જે તમારા સપનાઓને પાંખો આવી શકે છે, અથવા તમે જીવન કે વ્યવસાયમાં કોઈપણ જગ્યાએ અટવાયેલા જોશો, તો હું આ સફરમાં તમારી સાથે છું.